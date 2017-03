MARKET TALK/Berenberg: EZB könnte Bankeinlagensatz im Juni anheben

Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, hält eine Anhebung des Bankeinlagensatzes durch die Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni für möglich. "Wir sehen die leichten rhetorischen Änderungen als Vorzeichen dafür, dass die EZB im Juni von einem 'Easing Bias' auf einen 'Neutral Bias' umschaltet, möglicherweise begleitet von einer Anhebung des Einlagensatzes vom minus 0,40 auf minus 0,25 Prozent", schreibt Schmieding in einem Kommentar zur EZB-Ratssitzung.

Schmieding verweist auf die bessere Konjunktureinschätzung der EZB und die Aussage, dass sie EZB eine weitere geldpolitische Lockerung zwar nicht ausschließt, aber wohl für weniger wahrscheinlich hält. Die EZB hatte aus ihrem geldpolitischen Statement den Passus gestrichen, dass sie, falls erforderlich, "alle verfügbaren Instrumente" einsetzen werde. Draghi hatte das damit begründet, dass der EZB-Rat weitere Aktionen als nicht mehr als so dringlich betrachtet, weil die Deflationsgefahr verflogen sei.

Der EZB-Rat hatte zuvor beschlossen, seine Geldpolitik unverändert zu lassen. Nicht nur das Niveau der Leitzinsen und der Anleihekäufe blieb unverändert, sondern auch die Forward Guidance zu Zinsen und Ankäufen. Demnach erwartet die EZB, dass die Leitzinsen für längere Zeit - und zwar deutlich über die Zeitdauer von Wertpapierkäufen hinaus - auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden.

