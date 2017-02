MARKET TALK/Deutsche Bank: EZB könnte Signal zu APP-Zeitplan geben

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Einschätzung der Deutschen Bank angesichts eines steigenden Ölpreises und anziehender Inflationsraten bereits im März konditionierte Aussagen über den Fortgang ihres Wertpapierankaufprogramms (APP) machen. "Die EZB könnte einen Hinweis darauf geben, wie sie die Kommunikation mit dem Markt gestalten will", sagte Deutsche-Bank-Analyst Jochen Möbert. Laut Möbert könnte die EZB zum Beispiel sagen: "Wenn die Inflation über 2 Prozent bleiben sollte, dann werden wir vielleicht im Sommer darüber nachdenken, wie wir mit QE weitermachen."

Möbert geht davon aus, dass die EZB eine Verringerung oder Modifikation ihres APP frühestens ab Juni ankündigen wird. Für Deutschland rechnet er mit einem deutlichen Inflationsanstieg - im ersten Quartal sieht er die HVPI-Inflationsrate bei 2,5 Prozent, allerdings gefolgt von einem Rückgang. Die entsprechende Prognose für den Euroraum liegt bei 1,4 Prozent.

Die nächste EZB-Ratssitzung findet am 9. März statt.

