MARKET TALK/K+S sieht weiteres Einsparpotenzial

Der Düngemittel- und Salzkonzern K+S wird auch in den kommenden Jahren sparen. Das Einsparpotenzial bezifferte Finanzvorstand Burkhard Lohr, der im Mai an die Spitze des Unternehmens aufrückt, auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag pro Jahr. Erreicht würden die Einsparungen vor allem durch Effizienzmaßnahmen, einen größeren Stellenabbau werde es nicht geben, sagte er anlässlich der Bilanzpressekonferenz. Mit dem Programm "Fit für die Zukunft" hat K+S in den Jahren 2014 bis 2016 insgesamt rund 600 Millionen Euro eingespart, geplant waren etwa 500 Millionen Euro.

March 16, 2017 07:59 ET (11:59 GMT)

