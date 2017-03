MARKET TALK/Regierungsflieger A340 macht Merkel Probleme

Die beiden Kanzlermaschinen vom Typ Airbus A340 seien "Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland", heißt es stolz beim zuständigen Verteidigungsministerium. Allerdings lassen die "Theodor Heuss" und die "Konrad Adenauer" Deutschland manchmal in einem eher schlechten Licht dastehen. Der Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) kam während seiner Amtszeit auf mindestens drei Flugzeugpannen, am Donnerstag erwischte es - auch nicht zum ersten Mal - Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die hätte eigentlich um Punkt 8.30 Uhr vom Flughafen Tegel zur Dienstreise Richtung Ägypten abheben sollen. Doch die "Theodor Heuss" hatte technische Probleme, der Abflug verzögerte sich um etwa eine halbe Stunde.

Ein guter Repräsentant für Airbus ist die Bundesregierung damit offenbar nicht. Nicht nur die 2011 gebraucht von der Lufthansa gekauften Regierungsflieger machen Probleme und produzieren Schlagzeilen. Da ist auch noch der Airbus A400M, auf den die Bundeswehr sehnlichst wartet. Bislang macht der Schulterdecker aber eher durch Pannen auf sich aufmerksam. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) musste erst kürzlich in Litauen in eine Transall umsteigen, weil an ihrem A400M ein Triebwerk ausgefallen war.

Im Verbund mit der Dauerbaustelle BER mag die Flugzeug-Pannenserie auf den ersten Blick sogar komisch anmuten. Aber witzig ist das alles nicht, von der Leyen brachte es bezüglich des A400M schon einmal so auf den Punkt: "Hier steht weit mehr auf dem Spiel als das Image eines Industrieunternehmens, es geht um Deutschlands Verlässlichkeit in seinen Bündnissen."

