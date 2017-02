MARKET TALK/SAP-CEO hält Option von Aktienrückkäufen offen

SAP-CEO Bill McDermott hat die Möglichkeit von Aktienrückkäufen im zweiten Halbjahr beim Capital Market Day unterstrichen, aber weiter keine Indikationen zu Volumen und genauem Zeitpunkt gemacht. Nachdem der Softwarekonzern in den ersten Jahren des Jahrzehnts große Akquisitionen für das Cloudgeschäft gemacht habe, sei diese Phase nun vorbei. Größere Übernahmen seien nicht absehbar und nicht nötig, sagte er in New York. Die Cash-Position des Unternehmens sei stark, es gebe eine gute Dividende, SAP investiere stark und in diesem Umfeld könnte es auch Aktienrückkäufe geben.

