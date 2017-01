MARKT USA/Börse vor Erholung - Banken mit Quartalszahlen im Blick

Die US-Börsen dürften sich zum Wochenausklang etwas von den Verlusten des Donnerstags erholen. Das Grübeln darüber, was die Präsidentschaft Donald Trumps wohl für die US-Wirtschaft bedeutet, dürfte erst einmal Pause haben. Denn es gilt handfeste Daten zu verarbeiten. Schon vor der Startglocke werden Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsatz aus dem Dezember veröffentlicht. Und auch die Bilanzsaison nimmt Fahrt auf mit Quartalsausweisen der drei Großbanken JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo, die ebenfalls vor Handelsbeginn vorgelegt werden.

Daneben wurden einige Übernahmen bzw Veräußerungen bekannt. So kauft KKR die Werkzeugsparte der japanischen Hitachi für 1,3 Milliarden Dollar. Und Anadarko veräußert seine Öl- und Gasanlagen im Süden des US-Bundesstaats Texas für 2,3 Milliarden Dollar an Sanchez Energy und Blackstone Group, wie aus informierten Kreisen verlautete.

