MARKT USA/Dow versucht sich weiter an der 20.000er Marke

Der Dow-Jones-Index dürfte am Donnerstag einen erneuten Anlauf auf die Marke von 20.000 Punkten starten. Hilfe könnte dabei von einer ganzen Flut von US-Konjunkturdaten kommen. Neben der endgültigen Lesung des US-BIP für das dritte Quartal stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für November, der Index der Frühindikatoren für November und die persönlichen Einnahmen und Ausgaben auf der Agenda. Ob diese Daten aber ausreichen, um den Dow erstmals über die Marke von 20.000 Punkten zu schieben, mit welcher der Index nun schon seit Tagen kämpft, bleibt abzuwarten.

"Die Märkte rund um die Welt haben das Jahr eigentlich schon beendet", merkt Analyst Chris Beauchamp von IG an. "Die einzige Frage vor Weihnachten lautet: Schafft der Dow die 20.000er Marke", so der Teilnehmer. Die Umsätze dürften weiter zurückgehen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert.

In den Fokus dürften die Aktien von Nokia und Apple rücken. Die Finnen haben den US-Konzern in Deutschland und den USA verklagt. Apple habe mit seinen Produkten eine ganze Reihe von Nokia-Patenten verletzt, so der Vorwurf. Dieser betrifft 32 Patente. "Fünf Jahre lang herrschte Ruhe zwischen Nokia und Apple. Nun könnte es wieder zu jahrelangen Auseinandersetzungen kommen", sagt ein Händler.

Telekom-Analyst Mathias Lundberg von der Swedbank weist darauf hin, dass diese Art von Auseinandersetzungen oft zwischen den Parteien schon vor einem Gerichtsentscheid beigelegt würden und erinnert an frühere Patentauseinandersetzungen, einschließlich der Beilegung des Streits zwischen Ericsson und Apple im vergangenen Jahr. Die Aktien von Apple fallen vor der Startglocke um 0,8 Prozent, die in den USA gelisteten Titel von Nokia geben um 0,6 Prozent nach.

Die Papiere von Micron Technology klettern um über 11 Prozent nach oben. Der bereinigte Gewinn je Aktie des auf Speicherchips spezialisierten Unternehmens belief sich auf 32 Cent und lag damit 4 Cent über der Analystenerwartung. Insgesamt betrug der Gewinn 180 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 18,5 Prozent auf 3,97 Milliarden Dollar und bewegte sich damit im Rahmen der Erwartung.

December 22, 2016

