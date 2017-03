MARKT USA/Konsolidierung an der Wall Street dürfte anhalten

Die Aktienkurse an der Wall Street dürften am Dienstag ihre jüngste Abwärtstendenz fortsetzen. Die Konsolidierung nach der vergangenen Gewinnserie könnte sich damit noch etwas ausweiten. Erneut dürfte es an kurzfristigen Impulsen fehlen. Auf der Konjunkturagenda steht nur die US-Handelsbilanz für Januar, deren Einfluss auf das Sentiment allerdings überschaubar bleiben dürfte. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell eine etwas niedrigere Eröffnung am Kassamarkt an.

Ohnehin sind die Blicke der Investoren bereits auf zwei anstehende wichtige Termine gerichtet: Den US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag sowie die Sitzung der US-Notenbank am 14. und 15. März. Eine erneute Zinserhöhung im März dürfte für die Märkte keine Überraschung mehr sein und weitgehend eingepreist sein. Vielmehr dürften Aussagen bezüglich des weiteren Tempos der Zinsanhebungen im Fokus stehen. Der US-Arbeitsmarkt sollte eine weiterhin robuste Verfassung zeigen. Hier wird mit einer Zunahme außerhalb der Landwirtschaft von 192.000 Stellen gerechnet, nach 227.000 im Januar.

Bei den Einzelwerten könnte die Aktie von Pier 1 zu den Gewinnern gehören. Der Innenausstatter hat seinen Viertquartalsausblick angehoben und dies mit Kostensenkungen, Verbesserungen auf der Zuliefererseite sowie erfolgreichen Rabattprogrammen begründet. Die Aktie legte nachbörslich um 5 Prozent zu, zeigt sich vor der Startglocke aber noch inaktiv.

March 07, 2017

