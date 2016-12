MARKT USA/Moderate Erholung vor langem Wochenende erwartet

Am letzten Handelstag des alten Jahres dürfte sich die Wall Street etwas von den Verlusten der beiden vorigen Handelstage erholen. Der Future auf den S&P-500 deutet eine gut behauptete Eröffnung an.

Viele Marktteilnehmer nutzen die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für einen Urlaub, weshalb die Umsätze schon die ganze Woche ziemlich gering waren. Am Freitag dürften sie noch dünner sein, zumal ein langes Wochenende bevorsteht. Am Montag bleiben die US-Märkte wegen eines Ausgleichstags für Neujahr, das auf einen Sonntag fällt, geschlossen.

Nach der Wahl des Republikaners Donald Trump zum neuen US-Präsidenten im November hatten die Aktienmärkte stetig zugelegt. Seit etwa zwei Wochen lässt die Risikobereitschaft der Anleger aber spürbar nach, wie Händler berichten. Die Marke von 20.000 Punkten im Dow-Jones-Index, an der das Börsenbarometer vor Weihnachten knapp gescheitert war, dürfte wohl erst im kommenden Jahr überwunden werden.

Trump-Ankündigungen werden skeptischer gesehen Marktteilnehmer schreiben die Zurückhaltung der Anleger zum einen Vermögensverwaltern zu, die mit Rücksicht auf ihre Jahresbilanz konservativ agierten. Bedeutender sei aber der Umstand, dass die Begeisterung über das von Trump versprochene Konjunkturprogramm inzwischen Zweifeln gewichen sei. Viele Beobachter sehen nicht mehr nur den positiven Effekt der geplanten Maßnahmen, sondern auch mögliche Schattenseiten wie etwa eine stärkere Inflation, die wiederum raschere Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Folge haben dürfte.

An Konjunkturdaten wird am Freitag der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago veröffentlicht. Unternehmensnachrichten sind rar.

QUALCOMM hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Smartphonehersteller Meizu Technology getroffen, mit der das US-Unternehmen seine Position auf dem chinesischen Markt festigen will. Die Aktie von Qualcomm wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

Auch für Salesforce.com gibt es noch keine Kursindikation. Der Softwarehersteller hat sich die Verdoppelung des Umsatzes zum Ziel gesetzt, die aber nicht leicht zu erreichen sein dürfte, denn die Konkurrenz - Microsoft, SAP und Oracle - schläft nicht, sondern dringt auf das Terrain von Salesforce vor.

