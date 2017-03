MARKT USA/Wall Street dürfte auf der Stelle treten - Politik im Blick

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Mangels Impulsen und einer nahezu leeren Agenda bei den Konjunkturdaten richten sich die Blicke verstärkt auf die Politik. Nachdem das Scheitern der Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump von den Märkten gut weggesteckt wurde und sich die Blicke schon auf die versprochene Steuerreform richten, rückt nun der Brexit in den Fokus.

Am Vorabend hatte Premierministerin Theresa May den Brief an die EU unterzeichnet, mit dem ihre Regierung am Mittwoch den Brexit beantragen will. Nur wenige Stunden zuvor hatte das schottische Parlament den Weg für ein neues Unabhängigkeitsreferendum frei gemacht. Für ein rechtsverbindliches Referendum ist noch die Zustimmung Londons nötig, doch May sperrt sich bislang dagegen.

"Der Fokus der Märkte dürfte in den kommenden Monaten klar auf politischen Entscheidungen liegen", so Aktien-Stratege Phil Orlando von Federated Investors. "Der Markt dürfte sich nun in einem 'Zeig-mir'-Modus befinden", ergänzt der Marktteilnehmer mit Verweis auf die geplante Steuerreform von Trump.

Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt hin. Impulse sind Mangelware, auf der Konjunkturseite stehen lediglich die wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten an.

Wells Fargo steht im Skandal um gefälschte Konten wohl unmittelbar vor der Beilegung einer Sammelklage. Mitarbeiter bei Wells Fargo hatten mehr als 2 Millionen Bankkonten im Namen von Kunden eröffnet, die davon nichts wussten, um ein besseres Geschäft vorzutäuschen. Die US-Großbank erzielte eine vorläufige Einigung über einen Vergleich, im Zuge dessen sie 110 Millionen US-Dollar zahlt. Das Gericht muss die Einigung noch absegnen. Die Aktie erhöht sich vorbörslich gegen den Trend um 0,3 Prozent.

March 29, 2017

