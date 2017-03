MARKT USA/Zurückhaltung vor Obamacare-Abstimmung

Die Blicke der Wall Street sind am Donnerstag nach Washington gerichtet. Die Investoren warten auf die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über Änderungen des Obamacare genannten Gesundheitssystems. "Es herrscht Vorsicht im Vorfeld der Abstimmung", sagt Marktstratege Greg McKenna von AxiTrader. Sollten die Änderungen durchgewunken werden, wäre dies ein "klar positives Signal", so der Teilnehmer weiter. Mit einem Scheitern dürften dagegen die Zweifel steigen, ob US-Präsident Donald Trump seine geplante Agenda von Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturmaßnahmen auch wirklich umsetzen kann.

Nach dem US-Repräsentantenhaus muss auch noch der US-Senat der Reform zustimmen. "Es ist nicht sicher, ob Trump im Unterhaus genügend Stimmen zusammenbekommt, geschweige denn später im Senat", merkt die Commerzbank an. Der politische Widerstand gegen die Pläne von Trump ist groß, auch in den eigenen Reihen, ergänzt ein Beobachter.

Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf einen wenig veränderten Handelsstart am Kassamarkt hin.

Daneben dürfte eine Rede von Fed-Chefin Janet Yellen das Interesse auf sich ziehen. Ob die anstehenden US-Konjunkturdaten einen größeren Einfluss haben werden bleibt abzuwarten. Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe werden die Neubauverkäufe für Februar veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien des Einzelhandelsdisconters Five Below mit einem kräftigen Plus in den Handel starten. Der Jahresumsatz stieg über die magische Marke von 1 Milliarde Dollar und übertraf damit ebenso die Erwartungen wie der Gewinn je Aktie im vierten Quartal. Das Unternehmen will überdies expandieren und im laufenden Jahr 100 neue Läden eröffnen. Die Titel legen vorbörslich auf nasdaq.com um knapp 9 Prozent zu.

Auch die PVH-Aktie wird deutlich fester erwartet. Der Bekleidungskonzern mit Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger hat mit seinem Ergebnisausblick für 2017 die Erwartungen klar geschlagen. Im abgelaufenen vierten Quartal wurden die eigenen Ziele übertroffen. Die Titel gewinnen gut 7 Prozent.

