MÄRKTE ASIEN: Anleger kommen langsam aus der Deckung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Ermutigt von einer Stabilisierung an der Wall Street haben die ostasiatischen Börsen am Donnerstag leichte Gewinne verzeichnet. Der US-Leitindex S&P-500 hatte nach einem leichteren Start zum Handelsschluss ins Plus gedreht. Allerdings verhielten sich die Investoren noch zögerlich und vorsichtig, denn nach wie vor standen sie im Bann der US-Politik. Dort kämpft US-Präsident Donald Trump um seine Reform der Krankenversicherung. Sollte er scheitern, so die Befürchtung, stehen auch die anderen geplanten und zum Teil börsenfreundlichen Maßnahmen auf dem Prüfstand.

Sollte Trump dagegen trotz einigen Widerstands in den eigenen Reihen seine Gesundheitsreform durchziehen, wäre dies laut Chefmarktstratege Greg McKenna von AxiTrader ohne Zweifel positiv für die Aktienmärkte. Bis dahin freilich werde an den Börsen in Asien wenig passieren, vermutet er.

Südkorea weiter auf 23-Monatshoch

Die Börse in Seoul legte nach der jüngsten Rally noch eine Schippe drauf, der Kospi stieg um weitere 0,2 Prozent und blieb damit auf einem 23-Monatshoch. Die Aktien des Landes seien aufgrund ihrer Bewertung attraktiv, sagte Investmentspezialist John Park von Barings Asset Management. Er rechnet vor, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis lediglich bei 13 liege.

In Australien wurde die kleine Erholungsbewegung - der Leitindex stieg um 0,4 Prozent - von Minenwerten angeführt. BHP Billiton und Fortescue Metals gewannen jeweils mehr als 1 Prozent. Allerdings gab es auch einen Dämpfer für den Sektor, denn die Analysten von Macquarie empfehlen die Titel nicht länger zum Kauf. Sie erinnern daran, dass BHP Billiton, Rio Tinto, South32 und Fortescue Metals Group im vergangenen Jahr jeweils mindestens 35 Prozent zugelegt hatten. Ergebniszahlen und Ausblick von Sigma Pharmaceuticals wurden am Markt begrüßt, die Aktie verteuerte sich um 2,5 Prozent.

In Tokio robbte sich der Markt millimeterweise auf positives Terrain vor nach Verlusten im frühen Geschäft. Der Nikkei-225 legte um 0,2 Prozent auf 19.085 Punkte zu. Am Vortag war er um 2,1 Prozent abgerutscht und kurzzeitig unter 19.000 Punkte gesunken. Am Donnerstag standen den Verlusten bei Aktien exportabhängiger Konzerne Aufschläge bei den Aktien der auf den heimischen Markt fokussierten Unternehmen gegenüber. Die Aktien des Getränkekonzerns Asahi gewannen 1,9 Prozent und Kansai Electric Power 1,6 Prozent.

Der Yen hat gegen den Dollar am Mittwoch nach dem Tokioter Handelsschluss seine Gewinne noch etwas ausgebaut, über Nacht aber wieder etwas abgegeben. Aktuell kostet ein Dollar 111,33 Yen. Der zuletzt deutlich erhöhte Yen lastet tendenziell auf den Exportwerten in Japan.

China Mobile nach Zahlen unter Druck

Gegen den leicht freundlichen Trend in Hongkong fielen China Mobile um 2 Prozent. Der nach Teilnehmern weltgrößte Mobilfunkbetreiber hatte ein Gewinnwachstum von 0,2 Prozent ausgewiesen und seine Dividende angehoben. Das war den Börsianern offensichtlich nicht genug. Für die Aktie des Internetkonzerns Tencent ging es 1,5 Prozent nach unten. Goldman Sachs bleibt zwar noch insgesamt positiv für den Wert, zeigt sich aber skeptisch zum Wachstum von Online-Spielen und bemängelt die höheren Ausgaben für Internet-Inhalte.

Einen Dreh ins Plus schaffte auch der Markt in Taiwan, der nach frühen Abgaben mit Minigewinnen von 0,1 Prozent schloss. Ebenso viel gewann der Markt in Schanghai. Dort gehörten Finanzwerte zu den Favoriten, im Fluglinien-Sektor stützte die Hoffnung auf Fusionen und Akquisitionen. Abschläge verbuchten dagegen Aktien aus den Sektoren Kohle und Immobilien.

Ein fester Ölpreis verhalf den Aktien des Sektors zu Aufschlägen. Brentöl legte um 0,8 Prozent zu auf rund 51 Dollar je Fass, gestützt von einem Aufbau der Benzin-Vorräte in den USA. In Australien gewannen Santos und Oil Search jeweils mindestens 1 Prozent, in Japan stiegen Inpex um 0,5 Prozent. Der Goldpreis zeigte sich wenig bewegt. Die Feinunze verharrte bei 1.248 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.708,00 +0,41% +0,16% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.085,31 +0,23% -0,15% 07:00 Kospi (Seoul) 2.172,72 +0,20% +7,22% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.248,91 +0,11% +4,68% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.303,45 -0,07% +10,40% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.127,20 +0,29% +8,55% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.752,68 +0,25% +6,76% 10:00 BSE (Mumbai) 29.285,10 +0,40% +9,98% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,0796 +0,0% 1,0794 1,0804 +2,7% EUR/JPY 119,97 -0,1% 120,13 120,45 -2,4% EUR/GBP 0,8648 -0,0% 0,8652 0,8657 +1,5% GBP/USD 1,2483 +0,1% 1,2475 1,2480 +1,2% USD/JPY 111,15 -0,1% 111,30 111,49 -4,9% USD/KRW 1120,63 +0,3% 1117,32 1121,41 -7,2% USD/CNY 6,8866 +0,1% 6,8828 6,8851 -0,8% USD/CNH 6,8699 +0,0% 6,8670 6,8657 -1,5% USD/HKD 7,7674 +0,0% 7,7658 7,7667 +0,2% AUD/USD 0,7651 -0,3% 0,7672 0,7675 +6,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,36 48,04 +0,7% 0,32 -13,7% Brent/ICE 50,91 50,64 +0,5% 0,27 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.247,08 1.247,26 -0,0% -0,18 +8,3% Silber (Spot) 17,55 17,53 +0,1% +0,02 +10,2% Platin (Spot) 963,55 962,40 +0,1% +1,15 +6,6% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,3% +0,01 +4,9% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

