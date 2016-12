MÄRKTE ASIEN/Börsen impuls- und richtungslos - Toshiba unter Druck

Von Suryatapa Bhattacharya TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Dienstag nach Weihnachten hat sich an den Börsen in Ostasien wie schon am Tag zuvor wenig getan. Erneut wurde an einigen Plätzen wegen beweglicher Feiertage nicht gehandelt, so in Hongkong, Australien und Neuseeland. An den geöffneten Börsen war von einem dünnen Handel die Rede. Neue Impulse kamen zwar von der Konjunkturseite, die Börsianer ließen sie aber weitgehend kalt.

Aus Japan wurden Verbraucherpreise gemeldet, die auf das niedrigste Niveau seit vier Jahren gesunken sind - und das nur einen Tag, nachdem der Notenbankchef des Landes, Haruhiko Kuroda, angekündigt hatte, die Wirtschaft Japans werde im nächsten Jahr "einen großen Schritt" machen, um aus der Deflation auszubrechen. Im Großraum Tokio sind die Kernverbraucherpreise im Dezember im Jahresvergleich um 0,6 Prozent gesunken, stärker als von Volkswirten erwartet. Die Notenbank strebt dagegen ein Wachstum von 2 Prozent an. Hinzu kommt eine rückläufige Konsumneigung der Japaner.

Der Nikkei-Index schloss dessen ungeachtet mit 19.403 Punkten knapp über dem Vortagesniveau. Gestützt wurde er etwas vom Devisenmarkt, wo der Dollar auf breiter Front zulegte, unter anderem also der Yen an Wert verlor. Das verbessert die Wettbewerbsfähigkeit Japans. Der Dollar kostete 117,36 Yen, am Vortag waren es zuletzt noch rund 117,10 Yen.

Hohe Abschreibung bei Toshiba Einen Kurseinbruch erlebte die Toshiba-Aktie, die 11,6 Prozent an Wert verlor. Das Unternehmen hatte einen Bericht bestätigt, wonach es eine Wertberichtigung über umgerechnet 854 Millionen Dollar vornehmen muss im Zusammenhang mit der US-Tochter Westinghouse, die weltweit im Nukleargeschäft tätig ist. Der Kurs des japanischen Atomkraftwerkbetreibers Tokyo Electric Power stieg derweil um 1,0 Prozent.

Ono Pharmaceutical gewannen 5,8 Prozent. Lokale Medien berichten, dass das Unternehmen plant, sein Magenkrebsmedikament Opdivo im nächsten Jahr zu verkaufen. Im vergangenen Monat hatte das japanische Gesundheitsministerium eine 50-prozentige Preissenkung für das Präparat verfügt.

In Schanghai verlor der Index knapp 0,3 Prozent, in Seoul ging es mit dem Kospi um 0,2 Prozent nach oben. Auch hier sorgten negative Konjunkturdaten für keine erkennbare Nervosität. In Südkorea ist das Verbrauchervertrauen auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren gefallen, wozu unter anderem der Korruptionsskandal von Staatspräsidentin Park Geun-hye beitrug, die deswegen vorläufig ihres Amtes enthoben wurde. In Schanghai sprachen Teilnehmer von einem richtungslosen Geschäft und einer abwartenden Haltung der Anleger.

Am Rohstoffmarkt verteidigten die Ölpreise ihr Niveau klar über 50 Dollar. Brentöl kostet 55,09 Dollar je Fass. Gestützt werden die Preise von der Aussicht auf eine sinkende Produktion der Opec- und anderer Förderstaaten. Geplant ist diese nach den im vergangenen Monaten getroffenen Absprachen ab dem 1. Januar und zwar etappenweise bis zu einem Gesamtvolumen von rund 1,8 Millionen Barrel täglich.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Kein Handel Nikkei-225 (Tokio) 19.403,06 +0,03% +1,94% 07:00 Kospi (Seoul) 2.042,17 +0,22% +4,12% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.115,00 -0,24% -11,99% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) Kein Handel Straits-Times (Singapur) 2.873,86 +0,10% -0,31% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.618,30 +0,07% -4,38% 10:00 BSE (Mumbai) 25.936,37 +0,50% -0,69% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:08 % YTD EUR/USD 1,0451 -0,0% 1,0454 1,0439 -3,8% EUR/JPY 122,59 +0,1% 122,42 122,62 -3,9% EUR/GBP 0,8509 -0,0% 0,8512 0,8500 +15,5% GBP/USD 1,2283 +0,1% 1,2275 1,2280 -16,7% USD/JPY 117,32 +0,2% 117,12 117,45 -0,1% USD/KRW 1207,50 +0,6% 1200,36 1204,00 +2,7% USD/CNY 6,9498 +0,0% 6,9464 6,9497 +7,0% USD/CNH 6,9573 +0,1% 6,9526 6,9490 +5,9% USD/HKD 7,7598 -0,0% 7,7603 7,7616 +0,1% AUD/USD 0,7195 +0,1% 0,7188 0,7211 -1,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,24 53,02 +0,4% 0,22 +19,4% Brent/ICE 55,11 55,16 -0,1% -0,05 +19,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.147,77 1.133,96 +1,2% +13,81 +8,2% Silber (Spot) 15,99 15,74 +1,6% +0,25 +15,7% Platin (Spot) 910,10 892,25 +2,0% +17,85 +2,1% Kupfer-Future 2,46 2,47 -0,4% -0,01 +14,2% DJG/DJN/gos/jhe

