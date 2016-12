MÄRKTE ASIEN/Börsen wenig bewegt - Nintendo-Aktie etwas erholt

Von Suryatapa Bhattacharya

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Wenig bewegt haben sich die Börsen am Montag in Ostasien gezeigt, an denen am zweiten Weihnachtsfeiertag gehandelt wurde. Händler sprachen von einem dünnem Handel ohne frische Impulse.

In Tokio gab der Nikkei-Index um knapp 0,2 Prozent nach auf 19.397 Punkte. In Schanghai ging es um 0,3 Prozent auf 3.120 nach oben, der Kospi in Seoul schloss kaum verändert. Geschlossen waren die Aktienmärkte unter anderem in Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur.

Das kleine Minus in Tokio sprachen Teilnehmer dem etwas festeren Yen zu, weil dieser die Wettbewerbssituation von exportintensiven Unternehmen verschlechtert, beispielsweise aus der Autobranche. Toyota, Mazda und Honda gehörten daher auch zu den größeren Verlieren mit Einbußen zwischen 1,4 und 2,1 Prozent. Der Dollar kostete zuletzt rund 117,10 Yen nach 117,50 am Freitag in den USA.

Die jüngst schwer gebeutelte Nintendo-Aktie erholte sich um 4,1 Prozent. Hier stützten Berichte, wonach Nintendo im kommenden Jahr mit drei neuen Smartphone-Spielen aufwarten wird und das Unternehmen von seinem zunehmenden Produktangebot für mobile Produkte profitieren dürfte.

Richtungswechsel in Schanghai In Schanghai kam es im Verlauf zu einem Richtungswechsel. Zunächst habe die Sorge vor restriktiven Maßnahmen der Regierung zur Abkühlung des als überhitzt geltenden und von spekulativen Geschäften getriebenen Immobilienmarktes belastet, dann habe die Hoffnung auf konjunkturstimulierende Infrastrukturausgaben die Oberhand gewonnen, hieß es. Außerdem verschwinde sei der jüngste starke Ausverkauf an Chinas Anleihemarkt, der die ohnehin kursierende Sorgen vor verstärktem Kapitalabzug noch verstärkt hatte, allmählich wieder aus den Köpfen vieler Akteure.

Index (Börse) zuletzt +/- % S&P/ASX 200 (Sydney) Kein Handel Nikkei-225 (Tokio) 19.396,64 -0,16 Kospi (Seoul) 2.037,75 +0,09 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.122,56 +0,40 Hang-Seng-Index (Hongkong) Kein Handel Straits-Times (Singapur) Kein Handel KLCI (Malaysia) Kein Handel DJG/DJN/gos

