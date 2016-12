MÄRKTE ASIEN/Toshiba im freien Fall - Sydney fest, Seoul schwächer

Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Das Geschehen an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien hat sich am Mittwoch wieder etwas belebt, zumindest was die Kursbewegungen angeht. Zwar zeigte die Leitbörse in Tokio fast eine Punktlandung auf dem Niveau vom Vortag mit einem Schlussstand von 19.402 Punkten, an den meisten anderen Plätzen fielen die Bewegungen aber stärker aus.

Vor allem an den kleineren Börsen legten die Indizes deutlich zu, so in Indonesien und auf den Philippinen mit jeweils über 2 Prozent. In Taiwan ging es um 1 Prozent nach oben. Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung nach den Verlusten an vielen Schwellenländerbörsen, die dort in den vergangenen Wochen aus Sorge vor einem Kapitalabzug aufgelaufen waren. Hintergrund waren die anziehenden Renditen nach dem Wahlsieg Donald Trumps Anfang November. Nun kämen ausländische Investoren wieder zurück, hieß es.

Im Mittelpunkt in Tokio stand die Toshiba-Aktie. Sie stürzte um das maximal erlaubte Tageslimit von 20 Prozent ab, nachdem es bereits am Vortag abwärts gegangen war. Da war aber noch über eine deutlich geringere Summe spekuliert worden. Der japanische Industriekonzern hatte dann aber am Dienstag nach Handelsende in Tokio mitgeteilt, mit einer Wertberichtigung seiner Atomkraft-Sparte im Umfang von mehreren Milliarden US-Dollar zu rechnen.

Toshiba droht Überschuldung

Toshiba hat den Buchwert der Tochter neu berechnet, die sich die Japaner mit der Übernahme des US-Konzerns Westinghouse Electric vor einigen Jahren einverleibt hatten. Die genaue Höhe der Wertberichtigung will Toshiba erst im Februar nennen. Marktbeobachtern zufolge könnte dann als Resultat eine Überschuldung und das Ende der Börsennotierung drohen.

Schon im vergangenen Jahr hatte Toshiba den Buchwert von Westinghouse um 260 Milliarden Yen wertberichtigt, umgerechnet mehr als 2 Milliarden Euro. "Das kommt unerwartet und gerade zu einer Zeit, als die Sorgen über den Zustand des Konzerns zu schwinden begannen", sagte Yoshinori Ogawa von Okasan Securities. Seit Jahresbeginn bis zum 23. Dezember war der Toshiba-Kurs um 93 Prozent gestiegen.

Für Hitachi Koki ging es derweil steil nach oben um 16,2 Prozent, nachdem die Mutter Hitachi einem Bericht zufolge grünes Licht für das Beteiligungsunternehmen Kohlberg Kravis Roberts gegeben haben soll, die Tochter Koki zu kaufen. Hitachi selbst legten um 1,3 Prozent zu.

Neue Konjunkturdaten aus Japan spielten wie schon am Vortag allenfalls eine untergeordnete Rolle. Dort ist die Industrieproduktion im November zum Vormonat um 1,5 Prozent gestiegen und damit etwas schwächer als gedacht.

Tagessieger Sydney

Tagessieger unter den größeren Börsen der Region war Sydney, wo am Dienstag nicht und am Freitag nur verkürzt gehandelt wurde. Der S&P/ASX-200 legte um Prozent zu, befeuert von günstigen Vorgaben der Wall Street, wo der Nasdaq-Index ein Rekordhoch erreichte und der Dow-Jones-Index nur knapp die 20.000er Marke verfehlte. Kurstreiber waren angesichts gestiegener Eisenerzpreise Aktien aus dem Bergbausektor. BHP Billiton, Rio Tinto und Fortescue Metals gewannen zwischen 2,4 und 3,5 Prozent. Im Ölsektor stiegen Santos um 2,3 Prozent und Oil Search um 1,4 Prozent. Hier beflügelte ein positiver Förderbericht von Oil Search aus Papua-Neuguinea.

"Die weitere Verbesserung der US-Konjunktur sorgt für Käufe von Kupfer, Eisenerz und auch Öl", erklärte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets mit Blick auf erneut robust ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. Dort ist das Verbrauchervertrauen auf den höchsten Stand seit August 2011 gestiegen.

Die Aktie des Goldförderers Newcrest legte um 3 Prozent zu, gestützt von einem zuletzt etwas erholten Goldpreis. Die Feinunze kostete 1.143 Dollar, verglichen mit knapp über 1.130 Dollar am vergangenen Freitag.

Ein positiver Impuls kam auch von der Woolworths-Aktie, die um 1,9 Prozent zulegte. Der Ölkonzern BP wird das Treibstoffgeschäft von Woolworths für umgerechnet 1,29 Milliarden US-Dollar kaufen. Woolworths kämpft mit fallenden Margen in seinem Supermarkt-Kerngeschäft und hatte im September mitgeteilt, den Verkauf des Bereichs zu erwägen. Verlierer der Transaktion ist Caltex Australia. Das Unternehmen hatte die Woolworths-Tankstellen zuletzt exklusiv beliefert und wollte sie selbst kaufen. Caltex verloren 2 Prozent.

... und Seoul Tagesverlierer

Auf der Verliererseite stand die Börse in Seoul. Der Kospi-Index verlor knapp 0,8 Prozent. Dort zieht der Politskandal um Staatspräsidentin Park Geun-hye, die aktuell ihres Amtes enthoben ist, weitere Kreise. Nun wurde der frühere Gesundheitsminister und Chef des staatlichen Pensionsfonds verhaftet wegen des Vorwurfs, Druck auf den staatlichen Rentenfonds gemacht zu haben, damit dieser im vergangenen Jahr der umstrittenen Fusion zweier Samsung-Töchter zustimmte.

In Hongkong, wo der Index nach der Feiertagspause am Dienstag im Späthandel gut ein halbes Prozent höher lag, waren Aktien von Unternehmen gesucht, die alternative Energie erzeugen. China Longyuan und Huaneng Renewables gewannen jeweils rund 4 Prozent, nachdem Peking die Tarife für Strom aus alternativen Energien weniger stark gesenkt hat, als im Vorfeld befürchtet.

In Schanghai machten Sorgen vor einer Liquiditätsverknappung die Runde, der Schanghai-Composite gab um 0,4 Prozent nach. So entzog die Notenbank dem Geldmarkt am Mittwoch umgerechnet 23 Milliarden Dollar an Liquidität. Hintergrund sei unter anderem das Bemühen Pekings, übermäßigen spekulativen Unternehmesbeteiligungen Einhalt zu gebieten, hieß es.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.685,00 +1,01% +7,35% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.401,72 -0,01% +1,93% 07:00 Kospi (Seoul) 2.026,91 -0,75% +3,34% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.102,56 -0,39% -12,34% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 21.710,70 +0,63% -1,55% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.896,80 +0,38% +0,49% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.627,14 +0,46% -3,86% 10:00 BSE (Mumbai) 26.364,31 +0,58% +0,94% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 % YTD EUR/USD 1,0468 +0,1% 1,0459 1,0452 -3,6% EUR/JPY 123,03 +0,2% 122,84 122,61 -3,5% EUR/GBP 0,8521 -0,0% 0,8523 0,8509 +15,7% GBP/USD 1,2287 +0,1% 1,2272 1,2282 -16,7% USD/JPY 117,53 +0,1% 117,45 117,29 +0,1% USD/KRW 1209,52 +0,2% 1207,26 1207,50 +2,8% USD/CNY 6,9546 +0,0% 6,9525 6,9498 +7,1% USD/CNH 6,9567 -0,0% 6,9583 6,9572 +5,9% USD/HKD 7,7579 -0,0% 7,7592 7,7593 +0,1% AUD/USD 0,7215 +0,4% 0,7185 0,7195 -1,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,87 53,90 -0,1% -0,03 +20,8% Brent/ICE 56,01 56,09 -0,1% -0,08 +21,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.143,36 1.138,94 +0,4% +4,43 +7,8% Silber (Spot) 15,92 15,97 -0,3% -0,06 +15,2% Platin (Spot) 905,55 904,50 +0,1% +1,05 +1,6% Kupfer-Future 2,52 2,51 +0,4% +0,01 +16,7% Mitarbeit: Steffen Gosenheimer

