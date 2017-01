MÄRKTE EUROPA/Aktien weiter gesucht - Sparer verlieren

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa werden am Mittwoch mit einem kleinen Plus zum Handelsstart erwartet. Das Umfeld für Aktien stimmt, eine Alternative ist zudem kaum in Sicht. Anleihen liefern angesichts der anziehenden Inflation kaum noch eine positive reale Rendite, die deutschen Sparer verlieren über Gebühr. Denn in Deutschland, der Wachstumslokomotive der Eurozone , sind die Renditen besonders niedrig und die Inflation war zum Jahresschluss vergleichsweise hoch. In diesem Umfeld wird der Dax 0,2 Prozent fester erwartet, auch der Euro-Stoxx-50 sollte leicht im Plus starten.

Sparen zehrt Vermögen auf Die Europäische Zentralbank kommt mit großen Schritten ihrem Inflationsziel von 2 Prozent näher. In Deutschland zogen die Verbraucherpreise im Dezember um 1,7 Prozent an, in Europa dürften sie um über 1 Prozent zugelegt haben. Auf der anderen Seite sorgt der Präsident der EZB, Mario Draghi, mit dem Anleihekaufprogramm für ultraniedrige Renditen am Anleihenmarkt. "Die Europäische Notenbank wird ihren geldpolitischen Kurs erst einmal beibehalten", erwartet Dirk Gojny, Anleihestratege der National-Bank. Schließlich dürfe nicht übersehen werden, dass die Probleme im Euroraum trotz der zyklischen konjunkturellen Erholung nicht kleiner, sondern eher größer geworden sind.

Doch es gibt auch schon erste Mahner. Ifo-Chef Clemens Fuest fordert in der FAZ den Ausstieg der EZB aus dem Anleihekaufprogramm: "Dieser Inflationssprung ist ein Signal für den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik der EZB", sagte Fuest. Wenn diese Zahlen sich für die Eurozone insgesamt bestätigten, solle die EZB das Anleihekaufprogramm im März 2017 beenden, so Fuests Forderung.

Der Anleger erhält für Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis zu neun Jahren momentan negative Zinsen. Für zehn Jahre Laufzeit sind es gerade einmal 0,2 Prozent. Für den Sparer bedeutet dies: Kauft er eine Anleihe mit einer solchen Laufzeit, loggt er sich für die kommenden zehn Jahre eine jährliche Rendite von 0,2 Prozent ein. Sollte die Inflation auf einem Niveau von 1,7 Prozent in Deutschland verharren, verliert er jedes Jahr 1,5 Prozent an Kaufkraft. Sollte der Anleger die Anleihe bis zur Fälligkeit 2027 halten und die Inflation 1,7 Prozent betragen, büßt der Sparer 15 Prozent an Kaufkraft ein.

Daher sollte nicht überraschen, wenn die Bundesanleihen trotz der anhaltenden Käufe der EZB in den kommenden Wochen weiter unter Druck geraten. Denn an den Anleihenmärkten bekommen die Anleger momentan das Risiko für sein investiertes Geld nicht adäquat vergütet. Es dürfte nicht verwundern, wenn der Investor sein Geld verstärkt in Aktien oder Immobilien umschichtet. Damit dürfte die Blase vom Anleihenmarkt allenfalls in eine andere Assetklasse weichen.

Analysten kehren aus dem Urlaub zurück Während es in den letzten Tagen von Researchseite sehr ruhig geworden war, kehren nun die ersten Analysten aus den Ferien zurück. So hat JP Morgan die Aktie von Bayer auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft. Erste Indikationen sehen die Aktie knapp 2 Prozent fester in den Handel starten. Die Kollegen von Main First haben dagegen den Daumen über Hella gesenkt und die Aktie auf Neutral nach Outperform abgestuft. === DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,0408 -0,03% 1,0412 1,0395 -1,0% EUR/JPY 122,9040 +0,08% 122,8043 122,57 +0,4% EUR/CHF 1,0695 -0,03% 1,0698 1,0689 -0,2% EUR/GBP 0,8484 -0,25% 0,8499 1,1785 -0,5% USD/JPY 118,08 +0,12% 117,95 117,94 +1,0% GBP/USD 1,2268 +0,13% 1,2252 1,2248 -0,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,51 52,33 +0,3% 0,18 -2,3% Brent/ICE 55,84 55,47 +0,7% 0,00 -1,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.161,87 1.158,95 +0,3% +2,92 +0,9% Silber (Spot) 16,42 16,31 +0,7% +0,11 +3,1% Platin (Spot) 934,00 939,50 -0,6% -5,50 +3,4% Kupfer-Future 2,51 2,49 +0,8% +0,02 +0,1% === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

January 04, 2017

