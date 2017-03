MÄRKTE EUROPA/Anleger nach Fed und Niederlande-Wahl mit mehr Risiko

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Notenbank und der Wahlausgang in den Niederlanden sorgen am Donnerstag an den Börsen für Käufe. Mit einem unerwartet hohen Vorsprung hat der amtierende Ministerpräsident Mark Rutte die Parlamentswahl gewonnen. Der Rechtspopulist Geert Wilders blieb mit 20 Sitzen deutlich hinter den Erwartungen zurück. "Die niederländischen Wähler scheinen gegen Populismus, für Europa, für Nachhaltigkeit und für die Marktwirtschaft gestimmt zu haben", sagt Han de Jong von ABN Amro. Ein Referendum über den Austritt der Niederlande aus der EU könne ausgeschlossen werden, zumindest solange die neue Regierung im Amt sei.

"Sowohl die AfD als auch Marine Le Pen in Frankreich hatten sich Rückenwind von einem fulminanten Wilders-Sieg erhofft", heißt es von den Volkswirten der Bayern LB. Dieser bleibe nun aus. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass auch in Deutschland und Frankreich gemäßigte, europafreundliche Parteien an der Macht blieben.

Der Dax gewinnt aktuell 0,9 Prozent auf 12.115 Punkte, mit 12.156 Zählern war der Index auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,0 Prozent auf 3.443 Punkte nach oben und notiert damit auf dem höchsten Niveau seit 15 Monaten. Der Wahlausgang sorgt auch für Entspannung am Anleihemarkt. Die Zinsdifferenz zehnjähriger französischer und italienischer Staatsanleihen engt sich gegenüber den Bundesanleihen ein.

Fed macht ersten von drei Zinsschritten Die Federal Reserve hat am Vorabend zudem wie erwartet die Leitzinsen erhöht. Außerdem dürfte es nach den Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen in diesem Jahr bei drei Zinserhöhungen bleiben. Ein noch steilerer Zinspfad bleibt den Märkten also voraussichtlich erspart. Mit einer schrittweisen Normalisierung der lange Jahre ultralockeren Geldpolitik signalisiere die Fed ihr Vertrauen in die Wirtschaft, sagt Mark Haefele von UBS. "Das sollte risikoreiche Anlagen unterstützen", so der Chefinvestor der Bank. Zinserhöhungen seien durch die Stärke der US-Wirtschaft gut begründet.

Dollar gerät unter Druck - Rohstoffsektor gesucht Der Dollar ist in Folge der US-Notenbanksitzung unter Druck geraten. Der Euro hat von Kursen um 1,0640 Dollar vor der Sitzung der Notenbank auf 1,0746 Dollar in der Spitze aufgewertet. Das ist der höchste Stand seit Anfang Februar. Aktuell geht der Euro mit 1,0726 Dollar um.

An den Aktienbörsen profitieren zinssensible Titel von den Aussagen der Federal Reserve. Hierzu zählen Aktien von Unternehmen mit hohem Investitionsbedarf wie Stahlproduzenten. thyssenkrupp steigen um 1,5 Prozent, Salzgitter um 2,0 Prozent und Arcelormittal um 2,7 Prozent. Auch der Rohstoffsektor wird als Profiteur der verhaltenen Zinsprognosen der Fed ausgemacht, er steigt um 3,8 Prozent. Gesucht sind vor allem die Papiere der global aktiven Bergwerksgesellschaften. Die Aktien von BHP Billiton erhöhen sich um 5,2 Prozent. Anglo American verteuern sich gar um 8,7 Prozent. Hier kommt der Einstieg von Volcan Investments hinzu. Das Investment-Vehikel des indischen Milliardärs Anil Agarwal hat sich mit 12 Prozent an dem Minenbetreiber beteiligt und dafür 2,44 Milliarden US-Dollar bezahlt.

Lufthansa ziehen um 4,1 Prozent an. Die Airline hat im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Gute Ergebnisse des Software-Entwicklers Oracle sorgen für Nachfrage auch bei SAP, der Kurs erhöht sich um 1,4 Prozent. HeidelbergCement verlieren 1,5 Prozent. Eric Lemarie von Bryan Garnier weist darauf hin, dass der Baukonzern 2017 mit beträchtlich steigenden Energiekosten rechnet. Das dürfte die Margen schmälern.

Weiter stark abwärts um 3,6 Prozent geht es mit Renault. "Auf der Aktie ist heftiger Druck. Belastend wirkt vor allem die französische Presse, die stark darauf abzielt, dass es schon seit 25 Jahren konsequente Abgasmanipulationen geben soll", sagt ein Händler. Peugeot verlieren 1,1 Prozent.

Eine überraschend hohe Liquidität des italienischen Versicherers Generali werten Händler als Kaufargument für die Aktie. Generali steigen um 2,9 Prozent. Roche handeln ex Dividende um 2,6 Prozent oder 6,75 Franken niedriger. Der Pharmakonzern schüttet am Donnerstag je Aktie 8,20 Franken aus.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.443,20 0,99 33,88 4,64 Stoxx-50 3.132,52 0,55 17,12 4,05 DAX 12.115,16 0,88 105,29 5,52 MDAX 23.659,27 0,59 139,73 6,63 TecDAX 1.986,88 0,49 9,62 9,67 SDAX 10.049,17 0,73 72,62 5,56 FTSE 7.442,36 1,00 73,72 4,19 CAC 5.019,61 0,68 34,13 3,24

Bund-Future 159,41 -0,85 -0,82

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.37 Uhr Mi, 17.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0726 -0,05% 1,0732 1,0637 +2,0% EUR/JPY 121,6803 +0,31% 121,2989 121,84 -1,0% EUR/CHF 1,0699 -0,15% 1,0715 1,0723 -0,1% EUR/GBP 0,8745 +0,02% 0,8744 1,1488 +2,6% USD/JPY 113,44 +0,38% 113,01 114,55 -3,0% GBP/USD 1,2265 -0,09% 1,2275 1,2220 -0,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,22 48,86 +0,7% 0,36 -11,2% Brent/ICE 52,28 51,81 +0,9% 0,47 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,91 1.219,10 +0,6% +6,81 +6,5% Silber (Spot) 17,45 17,31 +0,8% +0,13 +9,5% Platin (Spot) 962,35 954,75 +0,8% +7,60 +6,5% Kupfer-Future 2,69 2,65 +1,3% +0,03 +7,0%

