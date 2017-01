MÄRKTE EUROPA/Anleger vor May-Rede vorsichtig - Gold statt DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleger an den europäischen Börsen gehen am Dienstag in Deckung. Vor der Rede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit leiden Aktien unter Gewinnmitnahmen: Der Dax gibt um 0,9 Prozent nach auf 11.453 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert zur Mittagszeit 0,6 Prozent auf 3.274. Gefragt ist dagegen die Krisenanlage Gold: Die Feinunze kostet mit 1.216,50 Dollar soviel wie zuletzt vor knapp zwei Monaten.

Alles deutet darauf hin, dass May für einen "harten Brexit" plädieren wird, also dazu bereit ist, auf den Zugang zum Gemeinsamen Binnenmarkt der EU zu verzichten, um britische Interessen vor allem beim Thema Zuwanderung durchzusetzen. Im Handel wird ein harter Brexit als negativ für Großbritannien sowie die EU gewertet. Aktuell erholt sich das Pfund aber auf deutlich über 1,21 Dollar. Stützend wirkten Aussagen des künftigen US-Präsidenten Trump, der Großbritannien schnelle bilaterale Handelsabkommen in Aussicht gestellt habe, heißt es. Am Montag hatte das Pfund mit den Spekulationen um einen harten Brexit stark unter Druck gestanden und war auf unter 1,20 abgesackt.

Neben dem Gold werden auch andere sogenannte sichere Häfen favorisiert. Die Rendite der zehnjährigen Bundespapiere fällt auf 0,28 Prozent von 0,33 Prozent. Der Yen neigt ebenfalls zur Stärke: Für einen Dollar müssen erstmals seit dem 9. Dezember wieder weniger als 114 Yen bezahlt werden. Der Dollar kostet 113,06 Yen.

Spekulationen um Lufthansa und Etihad Unter der allgemeinen Verunsicherung leiden erneut vor allem die Autowerte mit Abschlägen von bis zu 1,6 Prozent. Aber auch Adidas, HeidelbergCement und Thyssen geben im DAX deutlich nach. Größter Verlierer bei den europäischen Sektorenindizes sind die Rohstoffaktien mit einem Index-Minus von 1,4 Prozent, gefolgt von den Autowerten, die 1,2 Prozent abgeben. Lediglich Fiat legen zu und zwar um gut 1 Prozent. Stützend wirken hier gute Absatzzahlen im abgelaufenen Jahr.

Klarer Gewinner im DAX ist die Lufthansa-Aktie. Sie steigt um gut 6 Prozent auf 12,01 Euro. Grund sind Spekulationen über einen Einstieg von Etihad bei der deutschen Fluggesellschaft.

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf ist im vergangenen Jahr etwas stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz stieg organisch um 3,2 Prozent, während Analysten nur 3,0 Prozent erwartet hatten. Zum Gewinn äußerte sich Beiersdorf noch nicht. Die "Nivea-Aktie" gibt um 0,3 Prozent nach.

In London profitieren Rolls-Royce davon, dass der Motorenbauer gegen Zahlung von 671 Millionen Pfund den Vorwurf der Bestechung und Korruption aus der Welt geräumt und sich mit Behörden in den USA, Großbritannien und Brasilien geeinigt hat. Die Aktie gewinnt 7,6 Prozent.

Der Tabakriese British American Tobacco (BAT) hat sein Gebot für eine Fusion mit Reynolds in den USA erhöht auf 49,9 Milliarden Dollar für knapp 58 Prozent von zuvor rund 47 Milliarden. Die Aktie fällt um 0,3 Prozent.

Gewinnmitnahmen bei Zalando Verkauft werden nach vorläufigen Geschäftszahlen Zalando, sie geben um 4,1 Prozent nach. Das Online-Kaufhaus hat zwar im Quartal erstmals die Umsatzmilliarde ereicht, aber "hier dürften einige Anleger mehr erwartet haben", meint ein Händler. Weil der Kurs außerdem zuletzt stark gestiegen sei, würden die Zahlen nun für Gewinnmitnahmen genutzt.

Der Kurs des Großküchenherstellers RATIONAL verliert nach einem positiven Start 1 Prozent. Das Unternehmen hat vorläufige Geschäftszahlen präsentiert. Rational setzte 2016 rund 9 Prozent mehr um. Das bewege sich im Rahmen der Erwartungen, sagt ein Händler.

Etwas besser als der breite Markt liegen erneut die Versorgeraktien EON und RWE. Laut der Börsenzeitung dürfte die Verbuchung der Rückstellungen für den Rückbau der Atomkraftwerke nach dem Atom-Deal mit der Bundesregierung in den kommenden Jahren bei beiden Unternehmen für höhere Gewinne sorgen. Laut einem Marktteilnehmer ist dies zwar keine gänzlich neue Nachricht, dennoch profitierten beide Aktien davon stimmungsmäßig etwas.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.270,15 -0,74 -24,38 -0,62 Stoxx-50 3.000,69 -0,58 -17,48 -0,33 DAX 11.438,31 -1,01 -116,40 -0,37 MDAX 22.328,25 -0,89 -200,50 0,63 TecDAX 1.835,61 -0,74 -13,75 1,32 SDAX 9.662,14 -0,62 -60,36 1,50 FTSE 7.300,36 -0,37 -26,77 2,21 CAC 4.846,47 -0,73 -35,71 -0,33

Bund-Future 164,34 0,76 0,12

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 17:14 % YTD EUR/USD 1,0692 +0,43% 1,0647 1,0595 +1,7% EUR/JPY 120,7806 -0,03% 120,8176 120,98 -4,8% EUR/CHF 1,0722 -0,03% 1,0726 1,0723 +0,1% EUR/GBP 0,8792 -0,29% 0,8788 1,1372 +3,2% USD/JPY 112,96 -0,46% 113,48 114,18 -3,4% GBP/USD 1,2162 +0,37% 1,2117 1,2050 -1,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,05 52,37 +1,3% 0,68 -1,3% Brent/ICE 56,54 55,86 +1,2% 0,68 -0,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,31 1.203,18 +1,2% +14,13 +5,7% Silber (Spot) 17,07 16,81 +1,6% +0,26 +7,2% Platin (Spot) 992,80 983,50 +0,9% +9,30 +9,9% Kupfer-Future 2,63 2,66 -2,2% -0,06 +5,0%

January 17, 2017

