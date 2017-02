MÄRKTE EUROPA/Berichtsflut schwappt über Europas Börsen

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa treten am Donnerstag im frühen Handel auf der Stelle. Während die Berichtssaison teilweise heftige Kursbewegungen auslöst, fehlt der große Impuls für die Indizes. Auf der anderen Seite ist die laufende Aufwärtsbewegung an den Börsen intakt, das aktuelle Durchatmen wird nur als Verschnaufpause auf dem Weg nach oben interpretiert.

Der Euro hat sich von seinem Schwächeanfall des Vortages erholt. Einen Grund lieferten das Protokoll der US-Notenbanksitzung, in welchem von den Sorgen der US-Notenbanker bezüglich einer weiteren Aufwertung des US-Dollar zu lesen war. Nachdem der Euro am Mittwoch bei 1,05 Dollar einen Boden gefunden hat, notiert er aktuell bei 1,0555 Dollar. Der Dax legt um 0,1 Prozent zu und überspringt damit die 12.000-Punktemarke knapp. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent auf 3.344 Zähler.

Fed lässt sich Tür für Zinsanhebung im März offen Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung wird im Handel als eher "taubenhaft" interpretiert. Die Währungshüter wollen die Zinsen recht zügig anheben, wobei der Interpretationsspielraum recht groß ist, was darunter zu verstehen ist. Wie die Societe Generale anmerkt, ist eine Zinserhöhung im März weiter möglich, die so genannten "Minutes" indizierten allerdings keine erhöhte Dringlichkeit für einen Zinsschritt. Nach Einschätzung der Analysten dürften der Fokus auf der Entwicklung der Inflation liegen, übergeordnet dürfte sich die Fed aber geduldig zeigen.

Aktionäre können sich über höhere Dividenden freuen Mit Blick auf die Einzelwerte bescheinigen Händler der Aareal Bank, im Geschäftsjahr 2016 gut abgeschnitten zu haben. Das Konzernbetriebsergebnis kletterte um 14,4 Prozent. Die Dividende will die Aareal Bank um 21 Prozent auf 2,00 Euro je Aktie aufstocken, dies bedeutet eine Dividendenrendite von 5 Prozent. Im Handel wird allenfalls der Ausblick bemängelt. Die Aktie verliert im frühen Geschäft 1,2 Prozent.

Auch Henkel will ihren Aktionären nach einem guten Geschäftsjahr mehr Dividende zahlen. 2016 steigerte der Konsumgüterkonzern das Nettoergebnis um 6,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 9,8 Prozent und erreichte damit einen neuen Höchststand. Im Prinzip sollten die Geschäftszahlen die Aktie stützen. Nach der zuletzt sehr starken Kursentwicklung der Aktie setzen Gewinnmitnahmen ein, die Titel notiert 1,1 Prozent im Minus.

Auch die Aktionäre des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroen können sich nach einer sechsjährigen Durststrecke wieder auf eine Dividende freuen. Nach einem kräftigen Gewinnanstieg im vergangenen Jahr sollen die Aktionäre eine Dividende von 0,48 Euro je Aktie erhalten, die Aktie notiert kaum verändert. Auch XING denkt an die Aktionäre. Die Hamburger Betreiber eines Sozialen Netzwerks wollen nicht nur die Dividende erhöhen, sondern zugleich eine Sonderdividende ausschütten. An der Börse kommt die Idee gut an, die Aktie legt 1,3 Prozent zu.

Swiss Re mit hoher Schaden-Kosten-Quote "Das Schlussquartal der Swiss Re enttäuscht", so ein Marktteilnehmer. Das Ergebnis des Rückversicherers sackte im vierte Quartal auf 517 von 938 Millionen US-Dollar ab. Die Schaden-Kosten-Quote schoss auf 95 nach 91,1 Prozent in die Höhe, was sehr kritisch gesehen wird. Die erhöhte Dividende von 4,85 Franken je Aktie liegt im Rahmen der Erwartung. Unterstützung sollte das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde Franken liefern. Auch die Dividendenrendite von nun 5,7 Prozent sollte die Aktie nach unten absichern. Die Aktie startet 1,2 Prozent schwächer in den Handel.

Die Analysten von Bryan Garnier äußern sich positiv zu den Geschäftszahlen von Dialog Semiconductor. Positiv heben die Analysten auch den Ausblick auf das erste Quartal hervor, der 8 Prozent über der Markterwartung rangiere. Im ersten Quartal 2017 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 255 bis 285 Millionen Dollar. Für die Aktie geht es um 8 Prozent nach oben.

Solide Quartalszahlen - insbesondere eine starke Entwicklung des Betriebsergebnisses (FFO) - stützen die Aktie von TAG Immobilien (plus 2,3 Prozent). Die Funds from Operations (ohne Verkaufsergebnisse) stiegen 2016 auf 97,0 Millionen und lagen damit nach Angaben eines Händlers über der Erwartung von 93 Millionen Euro. Der Titel legt um 2,1 Prozent zu.

Kinnevik macht bei Rocket Internet Kasse Nach der umfangreichen Aktienplatzierung durch Großaktionär Kinnevik am Vorabend verliert die Aktie von Rocket Internet 8,8 Prozent. Kinnevik hat sich mit der Transaktion von der Hälfte seiner Beteiligung an Rocket getrennt. Bei institutionellen Investoren wurden rund 10,9 Millionen Aktien zu 19,25 Euro das Stück platziert. Kinnevik nimmt damit nach eigenen Angaben rund 209 Millionen Euro ein. "Vor allem ist die Lock-Up-Periode für den übrigen Kinnevik-Anteil mit 90 Tagen recht kurz", sagt ein Händler. Der Markt werde daher mit einer erneuten Platzierung rechnen. === INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.343,46 0,13 4,19 1,61 Stoxx-50 3.098,23 -0,04 -1,31 2,91 DAX 12.005,13 0,05 6,54 4,56 MDAX 23.642,14 0,12 29,25 6,55 TecDAX 1.925,15 0,27 5,18 6,26 SDAX 10.107,05 -0,49 -49,72 6,17 FTSE 7.301,58 -0,01 -0,67 2,22 CAC 4.904,24 0,17 8,36 0,86 Bund-Future 164,95% -0,13 0,49

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:36 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0552 +0,03% 1,0549 1,0538 +0,3% EUR/JPY 119,4502 +0,01% 119,4330 119,37 -2,8% EUR/CHF 1,0660 -0,02% 1,0662 1,0663 -0,5% EUR/GBP 0,8465 -0,19% 0,8482 1,1820 -0,7% USD/JPY 113,21 -0,01% 113,21 113,27 -3,2% GBP/USD 1,2468 +0,24% 1,2438 1,2456 +1,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,37 53,59 +1,5% 0,78 -1,9% Brent/ICE 56,56 55,84 +1,3% 0,72 -1,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,43 1.237,60 -0,0% -0,18 +7,5% Silber (Spot) 17,98 18,13 -0,8% -0,15 +12,9% Platin (Spot) 996,50 1.004,50 -0,8% -8,00 +10,3% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,8% -0,02 +8,2% === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

February 23, 2017

