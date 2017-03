MÄRKTE EUROPA/Börsen im Wartemodus - Adidas auf Allzeithoch

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung an der Börsen ist unverändert gut. Trotzdem fehlt momentan der entscheidende Impuls, die Kurse weiter nach oben zu führen. So tendierten die Börsen in Europa am Mittwoch kaum verändert. Damit wiederholt sich das Muster der vergangenen Tage. Der Dax legte um nur einen Punkt auf 11.997 zu. Der Euro-Stoxx-50 schloss 0,1 Prozent höher bei 3.390 Zählern. Im Fokus stand am deutschen Aktienmarkt die Aktie von Adidas: nach Vorlage des Zwischenberichts machte sie einen kräftigen Satz nach oben und notierte auf Allzeithoch.

"Wir sehen momentan, dass schon kleine Rücksetzer für Käufe genutzt werden", so ein Aktienhändler. Viele Investoren seien kaum am Aktienmarkt investiert und säßen auf Liquidität. Daher sei die Gefahr eines größeren Rücksetzers, auch mit Blick auf die niedrige Volatilität, momentan eher gering. Aber auch nach oben gehe wenig.

"Angesichts der in Kürze anstehenden Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank üben sich die Markteilnehmer zunächst noch in Zurückhaltung", sagte Gregor Kuhn von IG Markets. Die EZB tagt am Donnerstag. Dabei können sich einige Marktteilnehmer vorstellen, dass die EZB möglicherweise den Ausblick ändert, wonach die Zinsen noch weiter sinken könnten.

Auch bei der US-Notenbank geht es in der kommenden Wochen vor allem um den Ausblick, denn eine Zinserhöhung kommende Woche scheint hier ausgemachte Sache zu sein. Derzeit werden darüber hinaus noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr erwartet. Am Devisenmarkt zieht der Dollar in diesem Umfeld auf breiter Front etwas an.

Rückenwind kam von den Daten zur deutschen Industrieproduktion im Januar. Bereinigt wuchs sie gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent, erwartet worden war ein Plus von 2,5 Prozent. "Das deutet auf kräftig steigende Unternehmensgewinne im ersten Quartal hin", sagt Heino Ruland von Ruland Research.

Adidas-Management hebt Prognose bis 2020 signifikant an Am Aktienmarkt brachte die Berichtssaison zumindest in Einzeltitel Bewegung. Starke Zahlen kamen von Adidas. Sie werden als "absolut überraschend" bezeichnet. Zudem hat das Adidas-Management seine Umsatz- und Ergebnisprognose bis zum Geschäftsjahr 2020 signifikant erhöht. Die Analysten von RBC Capital weisen darauf hin, dass die Adidas-Prognose für 2017 ein ganzes Stück über den Marktschätzungen liege. Die Prognose für 2020 setze für das Wachstum von Umsatz und Nettogewinn ehrgeizige Ziele. adidas schossen um 9,4 Prozent auf 174,85 Euro nach oben.

"Solide, aber uninspirierend" nannte ein Händler das Zahlenwerk der Deutschen Post. Der Kurs fiel um 2,7 Prozent. Nach Ansicht der Warburg-Analysten litt die Aktie unter dem Ausblick auf 2017, der unter den Erwartungen liege. Angesichts einer hohen Cash-Position von Beiersdorf könnten einige Anleger von der unveränderten Dividende enttäuscht sein, sagte Thomas Maul von der DZ Bank. Die Aktie gab um 0,6 Prozent nach.

Deutsche Pfandbriefbank (PBB) wiederum gewannen knapp 4 Prozent. Die Bank erhöht die Dividende kräftig auf 1,05 Euro von 0,43 Euro, enthalten ist darin aber eine Sonderdividende im Zusammenhang mit einer erhaltenen Heta-Rückzahlung. Die Heta ist eine österreichische Abwicklungseinheit, die zunächst verloren geglaubte Anleihen aus dem Bestand des PBB-Vorgängers Hypo Real Estate nun doch zum Teil zurückzahlte.

EDF wegen Kapitalerhöhung unter Druck Nach einem Kursanstieg von 5,5 Prozent am Dienstag legten Vallourec um weitere 4,6 Prozent auf 5,66 Euro zu. "Übergewichtet bleiben", rät Robert Pulleyn von Morgan Stanley in einer aktuellen Studie und gibt als Kursziel für den Stahlhersteller 11 Euro aus. Seit Dezember sei der Stahlpreis in den USA um ein Drittel oder 450 Dollar gestiegen. Diese Zunahme stelle den Anstieg der Rohstoffkosten, vor allem den des Stahlschrottpreises, in den Schatten.

In Paris fielen EDF mit dem Beginn der Kapitalerhöhung um fast 8 Prozent. Das Unternehmen bietet für 4 Milliarden Euro neue Aktien zur Zeichnung an.

Deutlich kleiner ist die Kapitalerhöhung bei Deutsche Euroshop. Der Kurs gab um 0,4 Prozent nach. Das Unternehmen hat rund 4,46 Millionen neue Aktien für 37 Euro pro Stück verkauft. Die etwa 165 Millionen Euro sind für den Kauf eines Einkaufszentrums im tschechischen Brünn bestimmt.

Blue Elephant verkauft Capital Stage Bei den Nebenwerten litten Capital Stage darunter, dass der Investor Blue Elephant Venture laut einem Händler seinen Anteil von 5,4 Millionen Aktien verkauft hat, und zwar zu einem Platzierungspreis von 6,25 Euro je Aktie. Der Aktienkurs des Solar- und Windparkbetreibers schloss 4,8 Prozent tiefer bei 6,29 Euro. Hinter dem Investor Blue Elephant Venture steht die Familie Wacker, die auch Großaktionär bei der Wacker Chemie AG ist. === Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.389,62 +4,50 +0,1% +3,0% Stoxx-50 3.093,18 -0,10 -0,0% +2,7% Stoxx-600 372,58 +0,31 +0,1% +3,1% XETRA-DAX 11.967,31 +1,17 +0,0% +4,2% FTSE-100 London 7.334,61 -4,38 -0,1% +2,7% CAC-40 Paris 4.960,48 +5,48 +0,1% +2,0% AEX Amsterdam 502,80 -0,15 -0,0% +4,1% ATHEX-20 Athen 1.732,48 +14,15 +0,8% -0,5% BEL-20 Bruessel 3.699,47 +15,34 +0,4% +2,6% BUX Budapest 32.547,37 +105,17 +0,3% +1,7% OMXH-25 Helsinki 3.754,61 -5,86 -0,2% +2,0% ISE NAT. 30 Istanbul 109.851,33 -1756,72 -1,6% +15,0% OMXC-20 Kopenhagen 897,84 -1,28 -0,1% +1,6% PSI 20 Lissabon 4.630,41 -0,31 -0,0% -1,1% IBEX-35 Madrid 9.850,50 +48,80 +0,5% +5,3% FTSE-MIB Mailand 19.482,39 +27,34 +0,1% +1,3% RTS Moskau 0,00 0,00 0,0% -4,8% OBX Oslo 621,11 -1,25 -0,2% +0,5% PX-GLOB Prag 1.265,89 +1,27 +0,1% +5,6% OMXS-30 Stockholm 1.578,23 +2,46 +0,2% +4,0% WIG-20 Warschau 2.213,24 +12,26 +0,6% +13,6% ATX Wien 2.813,73 +17,39 +0,6% +7,5% SMI Zuerich 8.626,65 +2,68 +0,0% +5,0%

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.28 Uhr Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,0547 -0,44% 1,0594 1,0576 +0,3% EUR/JPY 120,8665 +0,18% 120,6550 120,61 -1,7% EUR/CHF 1,0701 -0,12% 1,0714 1,0723 -0,1% EUR/GBP 0,8680 +0,21% 0,8662 1,1528 +1,8% USD/JPY 114,61 +0,61% 113,91 114,05 -2,0% GBP/USD 1,2151 -0,64% 1,2230 1,2192 -1,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,68 53,14 -2,7% -1,46 -6,8% Brent/ICE 54,86 55,92 -1,9% -1,06 -5,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.209,73 1.214,57 -0,4% -4,84 +5,1% Silber (Spot) 17,26 17,49 -1,3% -0,23 +8,4% Platin (Spot) 950,55 961,00 -1,1% -10,45 +5,2% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,4% -0,01 +3,7% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

