MÄRKTE EUROPA: DAX steuert auf neues Rekordhoch zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf zu neuen Rekorden lautet am Mittwoch das Motto an den europäischen Börsen. Der Dax baut die Kursgewinne des Vortages aus und steigt um weitere 0,3 Prozent auf 12.190 Punkte und damit auf ein neues Jahreshoch. Zum Rekordhoch vom 10. April 2015 bei 12.391 Punkten fehlen dem DAX nurmehr 1,6 Prozent. Auch die Börsen in Paris, Mailand, Madrid und Lissabon melden neue Jahreshöchstkurse. Der Euro-Stoxx-50 rückt um 0,1 Prozent auf 3.467 Zähler vor.

An der Wall Street, dank US-Präsident Donald Trump der Schrittmacher für die globalen Aktienmärkte, stiegen die Kurse am Vortag ebenfalls kräftig. "Die Märkte haben sich in turbulenter Phase gut gehalten", sagt ein Händler. Das Scheitern der Gesundheitsreform in den USA belastet nicht mehr. Die Investoren rechneten damit, dass die für die Finanzmärkte wichtigere Steuerreform die notwendigen Mehrheiten im Kongress finden werde.

Vom Euro geht ebenfalls kein Gegenwind für Aktien aus. Die Gemeinschaftswährung neigt zum Dollar nach dem Rücksetzer des Vortages erneut zur Schwäche und wertet von 1,0810 bis auf 1,0790 Dollar ab.

Pfund und Gilts holen Verluste wieder auf

Die britische Regierung unter Premierministerin Theresa May wird voraussichtlich im Laufe des Tages offiziell den Antrag auf Austritt aus der EU stellen. Das britische Pfund geriet im asiatischen Devisenhandel unter Druck, hat die Verluste zu US-Dollar und Euro anschließend aber großteils wieder aufgeholt. Gleiches gilt für Gilts, die britischen Staatsanleihen. Wurden sie anfangs auf breiter Front verkauft, so legen die Kurse der Gilts über fast alle Laufzeiten hinweg am Mittag wieder zu.

Doch die Skepsis am Markt ist groß. "Die Wirklichkeit des Brexit trifft das Pfund hart", sagt Lukman Otunuga vom Londoner Devisen-Broker FXTM. Schon am Dienstag hätten die mit dem EU-Austritt des Landes verbundenen Sorgen und Ängste das Pfund belastet. Die nun anstehenden Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU dürften die schwierigsten seit langem werden. "Das Pfund Sterling dürfte eine Achterbahnfahrt hinlegen", sagt der Marktstratege.

Kurz- und mittelfristig dürfte die Konjunktur Großbritanniens vor allem davon abhängen, wie die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU im Detail verlaufen, sagt Analyst Dermot O'Leary vom irischen Broker Goodbody. Großbritannien sei gut beraten, Zugeständnisse zu machen. Denn das Land stehe 27 europäischen Staaten gegenüber, deren oberste Priorität der Zusammenhalt der Union sei.

Milliarden-Auftrag stützt Siemens

Am deutschen Aktienmarkt steigen Siemens um 0,9 Prozent. Sie profitierten von einem mehr als 4 Milliarden Dollar schweren Großauftrag für die Gesundheitssparte aus den USA, sagen Händler. Der Auftrag entspreche mehr als einem Viertel des Gesamtumsatzes der Sparte im vergangenen Jahr.

"Gut für das Sentiment" der Bankenwerte nennt ein Händler die Nachricht, dass die Ratingagentur Standard & Poor's die Bonität der Deutschen Bank und der Commerzbank erhöht hat. Commerzbank und Deutsche Bank geben die Kursgewinne am Mittag aber großteils wieder ab.

Der Traum einer Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange ist endgültig ausgeträumt. Wie allgemein erwartet, hat die EU-Kommission den Zusammenschluss wegen kartellrechtlicher Bedenken nicht genehmigt. Aktien der Deutschen Börse, die zum Umtausch angedient wurden, legen um 0,9 Prozent zu, die bisherigen Titel sogar um 1,5 Prozent.

Daimler verteuern sich um 1,2 Prozent. Die Stuttgarter laden die Aktionäre zur Hauptversammlung und schütten am Donnerstag eine Dividende von 3,25 Euro je Aktie aus. Die könnten sich Anleger noch sichern angesichts einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent. LANXESS verteuern sich um 0,6 Prozent. Die Landesbank Baden-Württemberg und Kepler Cheuvreux haben die Kursziele für Lanxess erhöht. Ströer steigen um 1,9 Prozent, nachdem die Banken Barclays und HSBC zum "Übergewichten" bzw. "Kaufen" der Aktie des Werbedienstleisters geraten haben.

SMA Solar legen um 1,7 Prozent zu. Der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen hat die Tochter SMA Railway Technology an den chinesischen Bahntechnikkonzern Beijing Dinghan verkauft. Eine von 0,75 auf 1,30 Euro erhöhte Dividende des Automobilzulieferers Grammer lässt den Kurs um 6,3 Prozent steigen. Bei Scout24 ist das Margenziel für das laufende Jahr laut Händlern hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Kurs fällt daraufhin um 8,5 Prozent.

