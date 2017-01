MÄRKTE EUROPA/Erleichterung nach schwachem Beginn

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag nach einem schwachen Vormittag knapp behauptet. Nach der Rede der britischen Premierministerin Theresa May holten sie die frühen Verluste weitgehend auf. Der Dax gab um 0,1 Prozent nach auf 11,540 Punkte, damit schloss er 115 Punkte über dem Tagestief. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,3 Prozent.

Zur Rede von Theresa May hieß es, hier seien negative Überraschungen ausgeblieben. Das trieb die Kurse in der Breite an, nachdem es im Vorfeld der Rede zu Abgaben gekommen war. Das Pfund Sterling stieg auf 1,24 Dollar und machte damit die Verluste der vergangenen sechs Handelstage wieder wett. Darunter litt allerdings der FTSE-100, der um 1,5 Prozent nachgab. "Ein harter Brexit ist vorne und hinten eingepreist gewesen", sagte ein Händler. Nun würden die vielen Schieflagen bereinigt, damit habe eine Gegenbewegung begonnen.

Profitiert habe das Pfund vor allem von der Aussicht auf eine auch künftig enge Handelsverflechtung mit der Europäischen Union, sagte DZ-DevisenAnalyst Sören Hettler. Allerdings sei die Zeit für ein Freihandelsabkommen zwischen beiden Regionen eigentlich schon zu knapp. Das deute auf weiterhin hohe Schwankungen an den Devisenmärkten hin.

Etihad-Spekulation gibt Lufthansa Auftrieb Den größten Gewinner im DAX stellte die Lufthansa-Aktie. Sie stieg um 4,3 Prozent. Grund waren Spekulationen über einen Einstieg von Etihad bei der deutschen Fluggesellschaft. Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf ist im vergangenen Jahr etwas stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz stieg organisch um 3,2 Prozent, während Analysten nur 3,0 Prozent erwartet hatten. Zum Gewinn äußerte sich Beiersdorf noch nicht. Die "Nivea-Aktie" zog um 0,2 Prozent an.

In London profitierten Rolls-Royce davon, dass der Motorenbauer gegen Zahlung von 671 Millionen Pfund den Vorwurf der Bestechung und Korruption aus der Welt geräumt und sich mit Behörden in den USA, Großbritannien und Brasilien geeinigt hatte. Die Aktie gewann 4,4 Prozent.

Der Tabakriese British American Tobacco (BAT) hat sein Gebot für eine Fusion mit Reynolds in den USA auf 49,9 Milliarden Dollar erhöht von zuvor rund 47 Milliarden. Für diese Summe will BAT die verbliebenen knapp 58 Prozent an Reynolds übernehmen. Die BAT-Aktie fiel um 3,8 Prozent. Das drückte den Index der Konsumgüterhersteller für den täglichen Bedarf um 0,7 Prozent nach unten. Nahrungmittelaktien gaben ähnlich stark nach. Im DAX führten HeidelbergCement und Vonovia mit Abschlägen etwa einem Prozent die Verlierer an.

Gewinnmitnahmen bei Zalando Verkauft wurden nach vorläufigen Geschäftszahlen Zalando, sie gaben 6 Prozent ab. Das Online-Kaufhaus hat zwar im Quartal erstmals die Umsatzmilliarde ereicht, aber "hier dürften einige Anleger mehr erwartet haben", meinte ein Händler. Weil der Kurs außerdem zuletzt stark gestiegen sei, würden die Zahlen nun für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Kurs des Großküchenherstellers RATIONAL notierte unverändert. Rational setzte 2016 rund 9 Prozent mehr um. Das bewege sich im Rahmen der Erwartungen, sagte ein Händler. === Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.285,04 -9,49 -0,3% -0,2% Stoxx-50 3.007,95 -10,22 -0,3% -0,1% Stoxx-600 362,42 -0,55 -0,2% +0,3% XETRA-DAX 11.540,00 -14,71 -0,1% +0,5% FTSE-100 London 7.220,38 -106,75 -1,5% +1,1% CAC-40 Paris 4.859,69 -22,49 -0,5% -0,1% AEX Amsterdam 481,77 -2,36 -0,5% -0,3% ATHEX-20 Athen 1.718,42 -8,45 -0,5% -1,3% BEL-20 Brüssel 3.588,31 -6,27 -0,2% -0,5% BUX Budapest 32.782,26 -214,68 -0,7% +2,4% OMXH-25 Helsinki 3.644,85 -23,36 -0,6% -1,0% ISE NAT. 30 Istanbul 99.607,09 +845,08 +0,9% +4,3% OMXC-20 Kopenhagen 893,07 -4,67 -0,5% +1,0% PSI 20 Lissabon 4.576,53 +21,08 +0,5% -1,7% IBEX-35 Madrid 9.394,90 -15,10 -0,2% +0,5% FTSE-MIB Mailand 19.296,16 +48,91 +0,3% +0,3% RTS Moskau 1.156,47 +5,42 +0,5% +0,4% OBX Oslo 622,69 -1,29 -0,2% +0,8% PX-GLOB Prag 1.204,39 -4,34 -0,4% +0,5% OMXS-30 Stockholm 1.507,32 -5,65 -0,4% -0,7% WIG-20 Warschau 2.015,28 -9,97 -0,5% +3,5% ATX Wien 2.655,60 -12,83 -0,5% +1,4% SMI Zürich 8.304,10 -58,50 -0,7% +1,0%

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 17:14 % YTD EUR/USD 1,0696 +0,46% 1,0647 1,0595 +1,7% EUR/JPY 120,8376 +0,02% 120,8176 120,98 -3,0% EUR/CHF 1,0724 -0,01% 1,0726 1,0723 +0,1% EUR/GBP 0,8635 -2,07% 0,8788 1,1372 +1,3% USD/JPY 112,96 -0,46% 113,48 114,18 -3,4% GBP/USD 1,2386 +2,22% 1,2117 1,2050 +0,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,65 52,37 +0,5% 0,28 -2,0% Brent/ICE 55,85 55,86 -0,0% -0,01 -1,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,91 1.203,18 +0,8% +9,73 +5,3% Silber (Spot) 17,09 16,81 +1,7% +0,28 +7,3% Platin (Spot) 980,65 983,50 -0,3% -2,85 +8,5% Kupfer-Future 2,62 2,66 -2,7% -0,07 +4,5% === Kontakt zum Autor: herbert.rude@wsj.com

