MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Trump-Bonus bekommt Kratzer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Euphorie an den Finanzmärkten über US-Präsident Donald Trump lässt nach. Börsianer rechnen zum Start am Montag mit etwas nachgebenden Kursen an den Aktienmärkten. Donald Trump hat am Freitag angeordnet, dass Muslime aus sieben islamischen Staaten bis auf weiteres nicht in die USA einreisen dürfen. Auch wird Flüchtlingen weltweit die Einreise in die USA untersagt. Nicht nur der internationalen Politik, auch den Börsianern gefällt das nicht. Der Dax wird vorbörslich 34 Punkte niedriger indiziert bei 11.780. Der Euro-Stoxx-50 wird 13 Punkte niedriger berechnet bei 3.290 Punkten.

"Die weltweite Konjunktur erholt sich sehr ordentlich, aber mit Donald Trump im Weißen Haus sind die Aussichten sehr zwiespältig", sagt Erik Nielsen von Unicredit. Es scheine mit Trump keinen Mittelweg zu geben. Die Finanzmärkte hätten diesem zu willfährig Vertrauensvorschuss gegeben. Der Präsident setze nun aber die populistischen und protektionistischen Ankündigungen aus dem Wahlkampf "in schlechte Politik um", sagt der Volkswirt. Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen Trumps nennt Nielsen "Voodoo-Wirtschaft".

In Asien steigen die Risikoprämien im Bondhandel, ein Zeichen für eine zunehmende Risikoscheu von Investoren. Die Kurse von US-Staatsanleihen legen zu, der US-Dollar hat gegen Euro und Yen etwas abgewertet. Die Gemeinschaftswährung ist von 1,0699 Dollar zum Handelsschluss am Freitag auf 1,0724 Dollar gestiegen.

Allianz mit Zukauf in Australien im Fokus Am deutschen Aktienmarkt könnten Allianz Händlern zufolge nachgeben. Laut dem Handelsblatt sollen die auf Shopping Tour befindlichen Münchener den australischen Versicherer QBE für umgerechnet 14 Milliarden Euro übernehmen wollen. An der Börse in Sydney sieht man dies jedoch gelassen: QBE-Aktien, für die die Allianz 15 australische Dollar je Aktie bieten soll, schlossen mit 12,35 Dollar kaum verändert. Ein Plus von 4 Prozent zum Start ging dort nach einem Dementi von QBE wieder verloren. Allianz geben im sogenannten Spezialistenhandel um ein halbes Prozent nach.

VW muss laut der Nachrichtenagentur AFP wegen einer Reihe von Mängeln knapp 600.000 Fahrzeuge in den USA zurückrufen. Das könnte den VW-Kurs etwas belasten, der vorbörslich um 0,8 Prozent nachgibt.

Eine für Mittwoch angesetzte Pressekonferenz zwischen Deutsche Lufthansa und Etihad könnte neue Fantasie auslösen. Zuletzt wurde in den Medien über einen Einstieg von Etihad bei Lufthansa spekuliert. Allerdings hatte Etihad diesen Spekulationen eine Absage erteilt. Lufthansa ziehen leicht an.

Aktien der Software AG legen um gut 2 Prozent zu, nachdem mit UBS und HSBC laut Händlern gleich zwei Banken die Aktie zum Kauf empfohlen haben. HSBC soll zudem Telefonica Deutschland von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt haben. Der Broker Liberum wiederum hat die Beiersdorf-Aktie auf "Halten" und die Henkel-Aktie auf "Verkaufen" gesenkt. Beide Papiere könnten nachgeben.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,0717 +0,0% 1,0714 1,0694 EUR/JPY 122,83 -0,2% 123,09 123,06 EUR/CHF 1,0694 +0,0% 1,0691 1,0685 GBP/EUR 1,1722 -0,0% 1,1729 1,1717 USD/JPY 114,59 -0,3% 114,89 115,07 GBP/USD 1,2564 -0,0% 1,2566 1,2530

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,95 53,17 -0,4% -0,22 -3,1% Brent/ICE 55,24 55,52 -0,5% -0,28 -2,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.192,27 1.191,10 +0,1% +1,17 +3,6% Silber (Spot) 17,16 17,14 +0,1% +0,02 +7,7% Platin (Spot) 983,50 984,65 -0,1% -1,15 +8,8% Kupfer-Future 2,69 2,69 -0,1% -0,00 +7,2%

January 30, 2017

