MÄRKTE EUROPA/Euro-Stoxx-50 folgt dem DAX auf neues Jahreshoch

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben ihre Gewinne am Mittwoch weiter ausgebaut. Nach dem Dax am Dienstag hat nun auch der Euro-Stoxx-50 neue Jahreshochs markiert. Er gewann 0,3 Prozent auf 3.475 Punkte, und der DAX legte um 0,4 Prozent auf 12.203 Punkte zu. Auch die Börsen in Paris, Mailand, Madrid und Lissabon meldeten neue Jahreshöchstkurse.

Etwas Gegenwind kam von der Europäischen Zentralbank (EZB). Laut einem Agentur-Bericht will die EZB an der lockeren Geldpolitik festhalten. Die Anleihen reagierten darauf mit kräftigen Kursaufschlägen, der Euro gab leicht nach. Zum Verlierer wurde der Banken-Index, der um 0,2 Prozent ins Minus rutschte. Im DAX verlor die Commerzbank-Aktie 1,7 Prozent auf 8,65 Euro, nachdem sie im Vormittagsgeschäft noch auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 9,08 Euro gestiegen war.

Übergeordnet blieben die Anleger trotzdem optimistisch. Ein Anlauf des DAX an das Rekordhoch vom 10. April 2015 bei 12.391 Punkten gilt weiterhin als schnell machbar, bis dahin fehlen keine 2 Prozent mehr. Gestützt wurde der Optimismus nach wie vor von den guten Konjunkturerwartungen, der Hoffnung auf den Sieg des proeuropäischer Kandidaten Emmanuel Macron bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und dem näher rückenden Quartals-Ultimo.

Fonds wollen mit ihren Quartalsbilanzen möglichst auf der Gewinnerseite stehen, und nach dem guten ersten Quartal an der Börse dürfte das nun zu bilanzorientierten Anschlusskäufen führen, wie Händler sagten.

Pfund und Gilts holen Verluste wieder auf Die britische Regierung unter Premierministerin Theresa May hat nun auch offiziell den Antrag auf Austritt aus der EU gestellt. Das britische Pfund geriet bereits im Vorfeld in Asien unter Druck, hat die Verluste zu US-Dollar und Euro anschließend aber großteils wieder aufgeholt. Gleiches galt für Gilts, die britischen Staatsanleihen. Wurden sie anfangs auf breiter Front verkauft, so legten die Kurse der Gilts über fast alle Laufzeiten wieder zu. Der FTSE-100 stieg - wie der DAX - um 0,4 Prozent.

Deutsche Börse vorn - "Sell the Rumour - Buy the Fact" Der Traum einer Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange ist endgültig ausgeträumt. Wie allgemein erwartet, hat die EU-Kommission den Zusammenschluss wegen kartellrechtlicher Bedenken nicht genehmigt. Aktien der Deutschen Börse, die zum Umtausch angedient wurden, legten um 1,7 Prozent zu, die bisherigen Titel um 2,3 Prozent. Damit waren sie größter Gewinner im DAX. "Anleger handelten nach dem Motto 'Sell the Rumour, Buy the Fact", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass der Kurs bereits in den vergangenen Tagen gefallen war. Die Aktien der London Stocke Exchange (LSE) gewannen 2,7 Prozent.

Daimler verteuerten sich um 1 Prozent. Die Stuttgarter schütten am Donnerstag eine Dividende von 3,25 Euro je Aktie aus. Während Deutsche Bank mit der laufenden Kapitalerhöhung um 1,3 Prozent stiegen, fielen Commerzbank mit den Aussagen der EZB um 1,7 Prozent.

Siemens stiegen um 0,5 Prozent. Sie profitierten von einem mehr als 4 Milliarden Dollar schweren Großauftrag für die Gesundheitssparte aus den USA, sagten Händler. Der Auftrag entspreche mehr als einem Viertel des Gesamtumsatzes der Sparte im vergangenen Jahr.

Aurelius weiter unter Druck Aurelius setzten ihre Talfahrt mit einem Minus von 35,2 Prozent auf 35 Euro fort. "Aus dem Analysten-Call kam kein Impuls für eine Trendwende", so ein Händler. Die Bewertung werde deshalb weiterhin in Frage gestellt.

Ströer zogen um 2 Prozent an, nachdem die Banken Barclays und HSBC zum "Übergewichten" bzw. "Kaufen" der Aktie des Werbedienstleisters geraten haben.

Eine von 0,75 auf 1,30 Euro erhöhte Dividende des Automobilzulieferers Grammer ließ den Kurs um 2,5 Prozent steigen. Bei Scout24 ist das Margenziel für das laufende Jahr laut Händlern hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Kurs fiel daraufhin um 8,9 Prozent. Und Hapag-Lloyd standen mit einem Minus von 5,1 Prozent weiter unter Druck.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.475,27 +10,20 +0,3% +5,6% Stoxx-50 3.149,03 +13,28 +0,4% +4,6% Stoxx-600 378,53 +1,23 +0,3% +4,7% XETRA-DAX 12.203,00 +53,58 +0,4% +6,3% FTSE-100 London 7.373,72 +30,30 +0,4% +3,2% CAC-40 Paris 5.069,04 +22,84 +0,5% +4,3% AEX Amsterdam 513,58 +1,43 +0,3% +6,3% ATHEX-20 Athen 1.780,08 +7,03 +0,4% +2,3% BEL-20 Brüssel 3.787,54 +18,69 +0,5% +5,0% BUX Budapest 32.232,95 -61,08 -0,2% +0,7% OMXH-25 Helsinki 3.776,42 +8,39 +0,2% +2,6% ISE NAT. 30 Istanbul 110.687,72 -219,13 -0,2% +15,9% OMXC-20 Kopenhagen 907,89 +0,24 +0,0% +2,7% PSI 20 Lissabon 4.850,65 +37,52 +0,8% +4,5% IBEX-35 Madrid 10.367,60 -21,40 -0,2% +10,9% FTSE-MIB Mailand 20.276,80 -53,62 -0,3% +5,4% RTS Moskau 1.126,01 +0,43 +0,0% -2,3% OBX Oslo 617,26 +1,28 +0,2% -0,1% PX-GLOB Prag 1.281,86 -0,80 -0,1% +7,0% OMXS-30 Stockholm 1.584,43 +4,34 +0,3% +4,4% WIG-20 Warschau 2.214,45 -10,96 -0,5% +13,7% ATX Wien 2.836,65 +29,85 +1,1% +8,3% SMI Zürich 8.661,53 +64,51 +0,8% +5,4%

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Uhr Di., 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,0753 -0,42% 1,0798 1,0858 +2,2% EUR/JPY 119,4069 -0,58% 120,1080 119,90 -2,9% EUR/CHF 1,0711 -0,13% 1,0725 1,0692 0% EUR/GBP 0,8664 -0,61% 0,8717 1,1530 +1,6% USD/JPY 111,05 -0,15% 111,21 110,42 -5,0% GBP/USD 1,2410 +0,17% 1,2389 1,2519 +0,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,26 48,37 +1,8% 0,89 -12,1% Brent/ICE 52,20 51,33 +1,7% 0,87 -10,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,89 1.253,66 -0,1% -1,77 +8,7% Silber (Spot) 18,18 18,18 +0,0% +0,00 +14,2% Platin (Spot) 951,05 952,50 -0,2% -1,45 +5,3% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,2% +0,01 +6,6% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

March 29, 2017

