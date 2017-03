MÄRKTE EUROPA/Fester DAX kämpft mit 12.000er Marke

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftig steigenden Kursen reagieren Europas Börsen auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress. Auf den ersten Blick erscheint dies erstaunlich, hat Trump doch kaum Neues geliefert, positiv kommt aber der staatsmännische Ton der Rede an. Laut dem Beratungsunternehmen Prior Consultancy erinnert Trumps Rede an den Optimismus von Ronald Reagan.

Der Dax klettert um 1,4 Prozent auf 11.996 und notiert damit in der Nähe des Jahreshochs bei 12.031. Im Tageshoch hatte er schon 12.014 Punkte erreicht. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,6 Prozent auf 3.372 nach oben. Positiv beurteilen Marktteilnehmer das Jahreshoch im Euro-Stoxx-50. Mit 3.376 Punkten hat der Index das Januar-Hoch nun auch deutlich überwunden. "Damit verbessert sich die technische Situation deutlich", sagt ein Marktteilnehmer. Anleihen werden dagegen verkauft, die Renditen ziehen also an, die deutsche Zehnjahresrendite auf 0,26 Prozent von 0,21 am Dienstag.

Trump versprach Millionen neuer Jobs, eine historische Steuerreform, die Mauer an der Grenze zu Mexiko und die Vernichtung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Wie diese Ziele erreicht werden sollen, ließ er abermals weitgehend offen. Dafür appellierte er an die patriotischen Gefühle der Amerikaner: "Ein neues Kapitel amerikanischer Größe beginnt jetzt. Ein neuer Nationalstolz erfasst unsere Nation."

US-Fiskalpolitik wird expansiv werden Zum Glück für Trump läuft es in der US-Wirtschaft insgesamt nicht schlecht. Die Immobilienpreise steigen und die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe ist ausgezeichnet, was auch für die US-Verbraucher gilt. Neuen Aufschluss darüber werden im Tagesverlauf neue US-Konjunkturdaten bringen. "Es bleibt die Frage, wann die Kapitalmärkte ungeduldig werden und Ergebnisse sehen wollen", sagt Dirk Gojny, Anleihexperte der Nationalbank.

Die Devisenstrategen der Commerzbank sind sich einig, dass die Fiskalpolitik des US-Präsidenten expansiv werden wird. Dafür muss der Kongress Gesetzesvorlagen zustimmen, die Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 1 Billion Dollar vorsehen und "Millionen neuer Jobs" schaffen sollen. Außerdem entwickelt laut Trump sein Wirtschaftsgremium "eine historische Steuerreform", die die Steuersätze für Unternehmen senken und erhebliche Steuererleichterungen für den Mittelstand bringen wird.

Der Dollar reagiert auf die Rede von Trump mit Gewinnen auf breiter Front. Der Euro notiert am Mittag bei 1,0535 Dollar nach Ständen von über 1,0600 am Vorabend. Die Wahrscheinlichkeit für eine US- Zinserhöhung im März ist an den Finanzmärkten zuletzt auf 80 Prozent deutlich gestiegen. Vor einigen Tagen lag sie noch bei 34 Prozent.

Unterstützung für die Aktienmärkte kommt auch aus China. Die Industrie in China hat sich im Februar besser entwickelt als erwartet. Angetrieben von einer stärkeren Nachfrage legten die Daten sowohl zu den Exporten als auch zu den Neuaufträgen und der Produktion zu. "Der Anstieg ist eine Überraschung", kommentierte RHB-Capital-Ökonom Zhang Fan die Daten. Zurückzuführen sei das Plus unter anderem auf Branchen wie den Stahlsektor. In der zweiten Jahreshälfte könnte es allerdings eine nachlassende Dynamik geben, so der Ökonom.

Bayer macht bei Covestro Kasse Europas Bankensektor steigt um 2,4 Prozent, der Rohstoffsektor um 1,7 Prozent. "Bankenaktien profitieren zum einen von steigenden Zinsen am langen Laufzeitenende in den USA und zum anderen von der weltweiten konjunkturellen Erholung", sagt ein Händler. Die Käufe im Rohstoffsektor dürften vor allem den robusten chinesischen Einkaufsmanager-Indizes geschuldet sein und der Erwartung umfangreicher Investitionen in die Infrastruktur der USA.

Dass die Übernahme von Monsanto Bayer sehr viel Geld kostet ist schon länger bekannt. Deshalb wurde auch schon länger darauf gesetzt, dass Bayer die Beteiligung an Covestro verringert. Nun ist es passiert: Bayer hat 10,9 Prozent der Covestro-Aktien zu 66,50 Euro je Aktie platziert. Daraus errechnet sich ein Platzierungsvolumen von etwa 1,47 Milliarden Euro. Die Aktie von Covestro verliert daraufhin 6,7 Prozent, für Bayer geht es um 2,4 Prozent nach oben.

Rheinmetall hat im vergangenen Jahr dank besserer Geschäfte in beiden Sparten den Umsatz deutlich gesteigert. Besonders starke Zuwächse verzeichnete das Unternehmen im Rüstungsgeschäft. Zudem verbesserte das auch als Autozulieferer tätige Unternehmen die Profitabilität in beiden Sparten. Wie die DZ-Bank anmerkt, könnte sich eine deutliche Ausweitung des Verteidigungshaushalts in Deutschland und Europa neben internationalen Aufträgen positiv auswirken. Die Aktie stellt mit einem Plus von 4,3 Prozent den Gewinner im MDAX.

"Der Margenausblick enttäuscht", kommentiert ein Händler den Zahlenausweis von Zalando. Das Unternehmen rechnet mit einer bereinigten EBIT-Marge von 5 bis 6 Prozent. Das liege unter den Markterwartungen, die eher von gut 6 Prozent ausgegangen seien. Bryan Garnier fürchtet zudem zunehmenden Wettbewerbsdruck durch Amazon. Für die Zalando-Aktie geht es um 3,1 Prozent nach unten.

Eine überraschend gute Prognose für das laufende erste Quartal des Stahlhändlers Klöckner & Co verhilft der Aktie zu einem Plus von 2,6 Prozent. "Salzgitter hat sich gestern negativ zu den Margen 2017 geäußert", sagt ein Händler. Insofern werde das erste Quartal von Klöckner & Co am Markt mit etwas Erleichterung aufgenommen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.374,08 1,64 54,47 2,54 Stoxx-50 3.103,87 1,15 35,17 3,10 DAX 11.995,79 1,36 161,38 4,48 MDAX 23.477,33 0,48 111,81 5,81 TecDAX 1.909,34 0,25 4,85 5,39 SDAX 10.077,18 0,48 48,51 5,86 FTSE 7.332,30 0,95 68,86 2,65 CAC 4.933,56 1,54 74,98 1,47

Bund-Future 165,29 -0,68 0,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0535 -0,06% 1,0540 1,0616 +0,2% EUR/JPY 119,8112 +0,04% 119,7592 118,89 -2,5% EUR/CHF 1,0639 -0,08% 1,0648 1,0640 -0,7% EUR/GBP 0,8546 +0,17% 0,8532 1,1703 +0,3% USD/JPY 113,73 +0,12% 113,60 111,99 -2,7% GBP/USD 1,2326 -0,25% 1,2357 1,2424 -0,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,15 54,01 +0,3% 0,14 -2,3% Brent/ICE 56,73 56,51 +0,4% 0,22 -2,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,69 1.248,30 -0,4% -4,61 +8,0% Silber (Spot) 18,34 18,30 +0,2% +0,04 +15,2% Platin (Spot) 1.024,75 1.024,00 +0,1% +0,75 +13,4% Kupfer-Future 2,74 2,70 +1,5% +0,04 +9,5% Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

