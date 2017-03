MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Bankenaktien gesucht - DAX abgehängt

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally am Mittwoch und der Verschnaufpause am Donnerstag hat sich zum Wochenschluss an den Börsen in Europa eine freundlichere Tendenz durchgesetzt. Weiter positive Konjunkturerwartungen und robuste Daten aus dem europäischen Dienstleistungssektor stützten die Stimmung.

Der Dax hinkte allerdings etwas hinterher, unter anderem weil in ihm die am Freitag klar favorisierten Bankenaktien nur noch wenig Gewicht haben und außerdem im Tagesverlauf die Aktie der Deutschen Bank unter Druck geriet. Eine Kombination aus einem überraschend starken Einkaufsmanager-Index und guten Umfragedaten für den Präsidentschaftskandidaten Macron sorgte in Paris für Kauflaune.

Der DAX, der im Wochenverlauf auf neue Jahreshochs gestiegen war, gab um 0,3 Prozent auf 12.027 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 legte dagegen um 0,6 Prozent auf 3.403 Zähler zu und erreichte ein neues Jahreshoch von 3.407. Der italienische FTSE MIB schloss 1,2 Prozent im Plus. In Paris ging es für den CAC 40 um 0,6 Prozent nach oben.

Spekulation um Kapitalerhöhung belastet Deutsche Bank Gegen die freundliche Tendenz im Bankensektor schloss die Aktie der Deutschen Bank im Minus. Sie rutschte in einer plötzlichen und schnellen Bewegung am Nachmittag vom Tageshoch um bis zu 4,5 Prozent ab und schloss am Ende 1,3 Prozent unter dem Vortagesniveau. Die Börse reagierte erschreckt auf einen Kreise-Meldung, wonach eine Kapitalerhöhung weiter eine Option sein soll bei dem Bankhaus. "Das Thema Kapitalerhöhung war zuletzt vom Tisch", meinte ein Aktienhändler dazu überrascht.

Der Stoxx-Bankensektor war mit einem Plus von 1,2 Prozent klarer Tagessieger vor den Versicherern. Der Euro-Stoxx-Bankenindex gewann sogar 2,4 Prozent. Banken aber auch Versicherer profitieren von steigenden Zinsen, nachdem zuletzt aus Notenbankerkreisen die Spekulation um eine Erhöhung im März angeheizt wurde. Hinzu kamen auch am Freitag wieder gute US-Konjunkturdaten. Steigende Zinsen machen das klassische Bankengeschäft profitabler.

Einige Beobachter halten inzwischen sogar vier Zinserhöhungen in diesem Jahr für möglich, während die US-Notenbank selbst nur drei in den Raum gestellt hat.

Die wachsende Zinsdifferenz zwischen dem Dollar- und dem Euroraum belastete den Euro zuletzt zwar, am Freitag machte er aber etwas Boden gut. Am Donnerstag war er vorübergehend unter 1,05 Dollar, zuletzt lag er bei 1,0555. Jüngst anziehende Inflationsraten in der Eurozone stützten den Euro etwas, außerdem ein robust ausgefallener Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor der Eurozone. Beides dürfte Forderungen Nachdruck verleihen, die EZB solle von ihrer ultralockeren Geldpolitk allmählich abrücken.

Bundesanleihen tendierten schwächer vor dem Hintergrund der Spekulation auf steigende Zinsen. Die Renditen stiegen also: Die deutsche Zehnjahresrendite von 0,32 am Donnerstag auf 0,35 Prozent. Zu Beginn der Woche lag sie noch bei 0,20.

Zweifel über Fusionen drücken Linde und Deutsche Börse Linde weiteten die Kursverluste vom Vortag um weitere 1,6 Prozent aus. Der Betriebsratschef des größten Linde-Gas-Standorts in Pullach, Michael Kipp, sagte dem Handelsblatt, er erwarte von den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat "eine klare Absage" an eine Fusion mit Praxair. "Seit dem Scheitern des Deutsche-Börse-LSE-Deals wird auch Linde-Praxair nicht mehr als selbstverständlich gesehen"´, so ein Händler dazu.

In London verloren WPP 8 Prozent. Die größte Werbegruppe der Welt rechnet in diesem Jahr mit einem langsameren Wachstum. In Amsterdam schnellten die Aktien des Chip- und SIM-Kartenherstellers Gemalto um 7,7 Prozent nach oben. Nach einer Gewinnwarnung im Herbst inklusive Kurseinbruch hat sich das Geschäft zuletzt wieder stabilisiert.

Der Kurs der Londoner Börse (LSE) verlor 0,9 Prozent, für Deutsche Börse ging es um 2,2 Prozent nach unten. Die LSE erklärte, weiter "hart" für die Fusion mit der Deutschen Börse zu arbeiten und trotz jüngster Bedenken - zumindest offiziell - weiter mit der Deutschen Börse fusionieren zu wollen. Nach Einschätzung von ETX Capital stellt dagegen die um 20 Prozent angehobene Dividende der LSE ein Trostpflaster für die Aktionäre dar und ist ein Zeichen dafür, dass es nicht zu dem geplanten 29-Milliarden-Euro-Zusammenschluss mit der Deutschen Börse kommen wird.

Robuste Ergebnisse von freenet Freenet stiegen im TecDax um 1,8 Prozent, nachdem der Telekomanbieter im vergangenen Jahr mehr verdient hat als erwartet. MorphoSys legten nach guten Studienergebnissen eines Medikamentenanwärters um 3,2 Prozent zu.

Daneben sorgten Analystenkommentare für Bewegung. Klöckner & Co verloren 4 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" gesenkt hat. Eine Abstufung auf "Verkaufen" durch den Broker Bryan Garnier drückte Zalando um 2,0 Prozent nach unten.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.403,39 +18,68 +0,6% +3,4% Stoxx-50 3.116,91 +1,88 +0,1% +3,5% Stoxx-600 375,23 -0,38 -0,1% +3,8% XETRA-DAX 12.027,36 -32,21 -0,3% +4,8% FTSE-100 London 7.374,26 -8,09 -0,1% +3,2% CAC-40 Paris 4.995,13 +31,33 +0,6% +2,7% AEX Amsterdam 505,86 +2,07 +0,4% +4,7% ATHEX-20 Athen 1.736,30 -16,56 -0,9% -0,3% BEL-20 Bruessel 3.702,86 +34,49 +0,9% +2,7% BUX Budapest 33.193,81 +38,62 +0,1% +3,7% OMXH-25 Helsinki 3.774,62 +0,35 +0,0% +2,6% ISE NAT. 30 Istanbul 110.216,61 -296,52 -0,3% +15,4% OMXC-20 Kopenhagen 911,99 -6,09 -0,7% +3,2% PSI 20 Lissabon 4.708,57 -47,84 -1,0% -0,4% IBEX-35 Madrid 9.798,50 +82,50 +0,8% +4,8% FTSE-MIB Mailand 19.664,45 +223,83 +1,2% +2,2% RTS Moskau 1.108,26 +8,44 +0,8% -3,8% OBX Oslo 621,03 -7,42 -1,2% +0,5% PX-GLOB Prag 1.268,36 -2,97 -0,2% +5,8% OMXS-30 Stockholm 1.581,32 +0,78 +0,0% +4,2% WIG-20 Warschau 2.232,98 -21,53 -1,0% +14,6% ATX Wien 2.798,79 -13,68 -0,5% +6,9% SMI Zuerich 8.670,06 +8,43 +0,1% +5,5%

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0552 +0,25% 1,0525 1,0524 +0,3% EUR/JPY 120,9221 +0,67% 120,1208 120,11 -1,6% EUR/CHF 1,0675 +0,22% 1,0652 1,0651 -0,3% EUR/GBP 0,8614 +0,39% 0,8581 1,1654 +1,1% USD/JPY 114,59 +0,41% 114,13 114,15 -2,0% GBP/USD 1,2249 -0,13% 1,2265 1,2264 -0,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,12 52,61 +1,0% 0,51 -4,2% Brent/ICE 55,61 55,08 +1,0% 0,53 -4,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,34 1.234,60 -0,8% -9,26 +6,4% Silber (Spot) 17,74 17,68 +0,3% +0,06 +11,4% Platin (Spot) 987,60 986,50 +0,1% +1,10 +9,3% Kupfer-Future 2,68 2,68 -0,1% -0,00 +6,8% === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

