MÄRKTE EUROPA/Hausse-Stimmung

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Gute Chancen auf weiter steigende Kurse sehen Marktteilnehmer an den europäischen Börsen. Zwar ist zur Eröffnung ein kleiner Rücksetzer möglich, nachdem die Indizes am Mittwoch deutlich zugelegt hatten. "Die übergeordnete Hausse-Stimmung sollte aber bald Käufer in den Markt locken", sagt ein Händler mit Blick auf die Vorlagen. In New York liegen die Kurse weiter stramm auf Rekordkurs, und in Tokio stieg der Nikkei am Morgen auf den höchsten Stand seit 14 Monaten.

Angeheizt wird die Stimmung von den positiven Überraschungen bei den Konjunktur- und Unternehmensdaten. Daneben dürfte auch der wieder festere Dollar die Kurse stützen.

Auch die US-Investmentbank JP Morgan sieht gute Chancen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Die Analysten verweisen auf den Sammelindex der Einkaufsmanager in der Eurozone , der mit 56 auf dem höchsten Stand seit 2011 notiert. Ein Blick in die Historie zeige, dass die Aktienmärkte in der Folge nach einem, nach drei und nach sechs Monaten jeweils höher notierten. Zu erwarten sei eine Outperformance von Zyklikern gegenüber defensiven Titeln, so JP Morgan.

Der Dax könnte laut Marktanalysten über den Tag hinaus seinen Rekordstand bei 12.391 Punkten testen. Auch im Euro-Stoxx-50 habe sich die Lage mit dem nun deutlichen Überwinden des Januar-Hochs verbessert, hier seien nun mittelfristig Stände über 3.500 Punkten möglich. Derzeit liegt der wichtigste Index der Eurozone bei 3.390 Punkten.

Gute Absatzzahlen sollten Autowerte treiben - Wende bei VW Positive Vorgaben für die Autowerte sehen Händler in den guten Vorlagen durch die US-Auto-Absatzzahlen. Die Branche sollte daher europaweit weitere Kursgewinne zeigen. Auch in den USA ging es dank der Rally am breiten Aktienmarkt um 1,6 Prozent mit dem Sektor nach oben. Das Absatzminus von 2,5 Prozent bei BMW sei wegen neuer Modelle erwartet worden und geringer als prognostiziert. Das Plus von 6,9 Prozent von Mercedes sei stark. Auffallend sei aber besonders der Sprung um fast 13 Prozent bei VW. Auch in absoluten Absatzzahlen überholten die skandalgeschüttelten Wolfsburger BMW und Mercedes.

Deutsche Telekom und Kion durchwachsen - Evonik stark Von durchwachsenen Zahlen sprechen Marktteilnehmer bei der Deutschen Telekom. Ein Teilnehmer stört sich an der Free-Cashflow-Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dieser liegt mit 4,939 Milliarden Euro unter der Schätzung von 5,047 Milliarden.

Die Abschreibung auf die BT-Beteiligung sei dagegen kleiner als befürchtet. Der Ausblick auf den operativen Gewinn auf EBITDA-Basis enttäusche, der Ausblick auf den freien Cashflow sei dagegen gut. Der Kurs könnte laut Händlern etwas schwächer abschneiden als der DAX.

Gut ausgefallen seien die Zahlen von Evonik. Sie lägen über den Erwartungen, und der Ausblick auf das neue Jahr liege im oberen Bereich der Schätzungen.

Durchwachsene Zahlen hat dagegen auch Kion geliefert. Die 2016er Zahlen lägen etwas unter den Erwartungen, auch die Dividende treffe die Erwartungen nicht ganz. Kion will 0,80 Euro je Anteilsschein ausschütten - die Erwartung lag allerdings bei 0,85 Euro. Dagegen sei der Ausblick gut, heißt es am Markt.

Kurseinbruch bei GFT Technologies Von einer Enttäuschung sprechen Marktteilnehmer bei GFT Technologies. Während die Zahlen für das vergangene Jahr im Rahmen der Schätzungen liegen, wird der Ausblick als mau bezeichnet. Sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite habe er die Erwartungen verfehlt. Der Kurs gab bereits am Mittwoch nachbörslich um fast 10 Prozent nach. === DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 18:21 EUR/USD 1,0526 -0,2% 1,0551 1,0567 EUR/JPY 120,21 +0,2% 120,02 120,11 EUR/CHF 1,0643 +0,0% 1,0643 1,0640 GBP/EUR 1,1663 +0,0% 1,1656 1,1660 USD/JPY 114,20 +0,4% 113,75 113,65 GBP/USD 1,2278 -0,2% 1,2299 1,2322

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,58 53,83 -0,5% -0,25 -3,3% Brent/ICE 56,16 56,36 -0,4% -0,20 -3,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,70 1.249,55 -0,4% -4,86 +8,1% Silber (Spot) 18,39 18,42 -0,2% -0,04 +15,4% Platin (Spot) 1.014,10 1.017,00 -0,3% -2,90 +12,2% Kupfer-Future 2,73 2,73 -0,1% -0,00 +8,8% === DJG/hru/cln

March 02, 2017

