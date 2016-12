MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Rohstoffwerte gesucht

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen treten auch am Mittwochnachmittag auf der Stelle. Der Dax handelt 1 Punkt niedriger bei 11.471 und damit nur knapp unter dem Jahreshoch vom Vortag von 11.481 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gibt minimal um 0,1 Prozent auf 3.275 Punkte nach. Gute Wirtschaftsdaten aus Italien schaffen es nicht, die Börsen aus ihrer Lethargie an den letzten Handelstagen des Jahres herauszureißen. Das italienische Verbrauchervertrauen ist im Dezember wider Erwarten deutlich gestiegen und das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe hat sich verbessert. Lediglich der Geschäftsklima-Gesamtindex sank zum Vormonat leicht.

Damit scheint die Bankenkrise in Italien die Stimmung der Verbraucher zunächst nicht stärker zu belasten, auch wenn das Thema Bankenrettung weiter hoch auf der Agenda steht. Es bleibe nicht mehr viel Zeit, um die angeschlagene Banca Monte dei Paschi formal vor der Abwicklung zu retten, sagt Dirk Gojny von der National-Bank. Dies muss bis Jahresende geschehen. Am Montag war bekannt geworden, dass die Kapitallücke bei der Krisenbank offenbar 8,8 und nicht 5 Milliarden Euro beträgt. Die Aktie ist weiterhin vom Handel an der Mailänder Börse ausgesetzt. Banken geben europaweit 0,7 Prozent nach.

Window-Dressing: Rohstoffwerte werden gekauft Gekauft werden nochmals Papiere aus dem gut gelaufenen Rohstoff- und Stahlsektor, der um 3,2 Prozent zulegt und damit mit weitem Abstand Spitzenreiter ist. Seit Jahresbeginn ist der Sektor um fast 60 Prozent gestiegen. Fondsmanager nehmen solche Papiere oft noch in ihre Portfolios, um diese "aufzuhübschen", im Fachjargon Window-Dressing genannt. BHP Billiton verteuern sich um 4,3 Prozent, Rio Tinto um 3,7 Prozent. Im Stahlsektor gewinnen thyssenkrupp 1,6 Prozent und Salzgitter 1,4 Prozent. ArcelorMittal ziehen um 2,7 Prozent an und voestalpine um 2,9 Prozent.

Bei den Nebenwerten am deutschen Aktienmarkt fallen Braas Monier mit einem Kursverlust von 8,7 Prozent auf. Das ist aber nur der Ausgabe von Gratisaktien geschuldet. Diese fast 4 Millionen neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln werden erstmals gehandelt. Statt zehn haben die Aktionäre nun elf Aktien des Ziegelherstellers in ihren Depots.

Mit Siltronic (+2,3 Prozent) und MediGene (+5,2 Prozent) werden im TecDax zwei Titel gekauft, die in diesem Jahr überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Gesucht sind auch erneut GFT Technologies, die bereits am Vortag mit Kursgewinnen herausstachen. Diesmal geht es um 5,3 Prozent nach oben.

Dollar zieht wieder an Im Devisenhandel zeigt der Dollar wieder Stärke. Der Euro, der im frühen Handel noch bei 1,0480 Dollar lag, ist auf 1,0400 zurückgefallen. Auch zum Yen und zum Pfund zieht die US-Devise an. Devisenhändler verweisen auf die überraschend guten Daten zum US-Verbrauchervertrauen vom Dienstag. Der entsprechende Index notierte auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren. Analysten erwarten, dass der Dollar noch stärker aufwerten und neue Hochs erreichen wird, getragen von einer steigenden Inflation, höheren Zinsen und Erwartungen an das Konjunkturprogramm, das der künftige US-Präsident Donald Trump versprochen hat. === INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.274,35 -0,13 -4,18 0,21 Stoxx-50 3.006,69 0,20 5,99 -3,02 DAX 11.470,43 -0,02 -1,81 6,77 MDAX 22.152,24 0,05 10,87 6,63 TecDAX 1.811,19 0,08 1,43 -1,07 SDAX 9.529,02 0,33 31,20 4,73 FTSE 7.100,83 0,46 32,66 13,75 CAC 4.845,35 -0,06 -2,93 4,49

Bund-Future 164,01 -0,07 7,05

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:56 Di, 18.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0397 -0,72% 1,0473 1,0457 -4,3% EUR/JPY 122,3523 -0,61% 123,1012 122,88 -17,0% EUR/CHF 1,0707 -0,46% 1,0757 1,0754 -1,6% EUR/GBP 0,8510 -0,15% 0,8517 1,1721 +15,6% USD/JPY 117,68 +0,12% 117,54 117,50 +0,2% GBP/USD 1,2218 -0,63% 1,2296 1,2257 -17,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,16 53,90 +0,5% 0,26 +21,5% Brent/ICE 56,48 56,09 +0,7% 0,39 +22,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.139,11 1.138,94 +0,0% +0,17 +7,4% Silber (Spot) 15,97 15,97 -0,1% -0,01 +15,5% Platin (Spot) 896,95 904,50 -0,8% -7,55 +0,6% Kupfer-Future 2,50 2,51 -0,1% -0,00 +16,1% === Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2016 09:56 ET (14:56 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 56 AM EST 12-28-16