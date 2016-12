MÄRKTE EUROPA/Kurse stagnieren auf hohem Niveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am zweiten Handelstag nach Weihnachten dürften die Aktienkurse in Europa auf hohem Niveau auf der Stelle treten. Der Broker IG Markets berechnet den Dax am Morgen mit 11.478 Punkten und damit gut behauptet und 3 Punkte unter dem am Vortag aufgestellten Jahreshoch. Der Euro-Stoxx-50 wird mit 3.275 Punkten minimal unter dem Schlusskurs vom Vortag erwartet. Kursbewegende Nachrichten für einzelne Aktien können Händler nicht ausmachen.

Möglicherweise könnte am Vormittag etwas Bewegung in die Kurse kommen, wenn Daten zum Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen aus Italien gemeldet werden. Hier könnte die schwierige politische Lage ihre Spuren hinterlassen haben. "Zugleich dürfte das Thema Bankenrettung weiterhin auf der Agenda stehen", sagt Dirk Gojny von der National-Bank. Denn es bleibe nicht mehr viel Zeit, um die angeschlagene Banca Monte dei Paschi formal vor der Abwicklung zu retten. Dies muss bis Jahresende geschehen.

Am Montag war bekannt geworden, dass die Kapitallücke bei der Krisenbank offenbar 8,8 und nicht 5 Milliarden Euro beträgt. Die Aktie war zuletzt ausgesetzt.

Kein echtes Kaufinteresse mehr "Ich erwarte, dass wir noch ein wenig Abgabedruck in den großen Verlierern des Jahres sehen werden", sagt ein Händler. Echtes Kaufinteresse erwarte er dagegen so kurz vor dem Jahresende nicht mehr. Zumindest dürften die Umsätze wieder etwas anziehen, denn die Akteure in London sind wieder mit von der Partie, nachdem die Börse dort am Dienstag noch geschlossen war.

Auch im Devisenhandel herrscht Ruhe, der Euro handelt zum US-Dollar nach wie vor unter 1,05 Dollar. Seit neun Handelstagen schon pendelt der Euro in einer engen Spanne zwischen 1,0350 und 1,05. An den Rohstoffmärkten sind die Preise für die Industriemetalle Zink, Blei und Nickel unter Druck geraten. Der Goldpreis legt leicht zu auf 1.144,50 Dollar je Feinunze. Der Brent-Ölpreis stagniert knapp unter 57 Dollar je Barrel.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 18.20 Uhr EUR/USD 1,0473 +0,1% 1,0459 1,0457 EUR/JPY 123,10 +0,2% 122,84 122,88 EUR/CHF 1,0757 +0,1% 1,0751 1,0754 GBP/EUR 1,1739 +0,0% 1,1733 1,1721 USD/JPY 117,54 +0,1% 117,45 117,50 GBP/USD 1,2294 +0,2% 1,2272 1,2257

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,83 53,90 -0,1% -0,07 +20,7% Brent/ICE 56,01 56,09 -0,1% -0,08 +21,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.144,04 1.138,94 +0,4% +5,11 +7,9% Silber (Spot) 15,92 15,97 -0,3% -0,05 +15,2% Platin (Spot) 905,75 904,50 +0,1% +1,25 +1,6% Kupfer-Future 2,52 2,51 +0,4% +0,01 +16,7% Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@dowjones.com

