MÄRKTE EUROPA/Stagnation knapp unter den Jahreshöchstkursen

Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen treten am Mittwoch im frühen Handel auf der Stelle. Der Dax handelt 3 Punkte niedriger bei 11.469 und damit nur knapp unter dem Jahreshoch vom Vortag von 11.481 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 handelt mit 3.278 fast unverändert. Zumindest dürften die Umsätze wieder etwas anziehen, denn die Akteure in London sind wieder mit von der Partie, nachdem die Börse dort am Dienstag noch geschlossen war.

Möglicherweise kommt am Vormittag etwas mehr Bewegung in die Kurse kommen, wenn Daten zum Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen aus Italien gemeldet werden. Hier könnte die schwierige politische Lage ihre Spuren hinterlassen haben.

"Zugleich dürfte das Thema Bankenrettung weiterhin auf der Agenda stehen", sagt Dirk Gojny von der National-Bank. Denn es bleibe nicht mehr viel Zeit, um die angeschlagene Banca Monte dei Paschi formal vor der Abwicklung zu retten. Dies muss bis Jahresende geschehen. Am Montag war bekannt geworden, dass die Kapitallücke bei der Krisenbank offenbar 8,8 und nicht 5 Milliarden Euro beträgt. Die Aktie ist weiterhin vom Handel an der Mailänder Börse ausgesetzt.

Kursbewegende Nachrichten für einzelne Aktien können Händler nicht ausmachen. Gekauft werden vor dem Jahresende nochmals Papiere aus dem gut gelaufenen Rohstoff- und Stahlsektor, der um 2,7 Prozent zulegt und damit mit weitem Abstand Spitzenreiter ist. Seit Jahresbeginn ist der Sektor um fast 60 Prozent gestiegen. Fondsmanager nehmen solche Papiere oft noch in ihre Portfolios, um diese "aufzuhübschen". BHP Billiton verteuern sich um 4,1 Prozent, Rio Tinto um 2,8 Prozent. Im Stahlsektor gewinnen Thyssenkrupp 1,8 Prozent und Salzgitter 3,9 Prozent. ArcelorMittal ziehen um 2,6 Prozent an und Voestapline um 1,3 Prozent.

Kein echtes Kaufinteresse mehr "Ich erwarte, dass wir noch ein wenig Abgabedruck in den großen Verlierern des Jahres sehen werden", sagte ein Händler bereits vor Handelsbeginn. Echtes Kaufinteresse erwarte er dagegen so kurz vor dem Jahresende nicht mehr.

Bei den Nebenwerten am deutschen Aktienmarkt fallen Braas Monier mit einem Kursverlust von 9 Prozent auf. Das ist aber nur der Ausgabe von Gratisaktien geschuldet. Diese fast 4 Millionen neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln werden erstmals gehandelt. Statt 10 haben die Aktionäre nun elf Aktien des Ziegelherstellers in ihren Depots. Mit Siltronic (+1,5 Prozent) und MediGene (+1,7 Prozent) werden im TecDax zwei Titel gekauft, die in diesem Jahr überdurchschnittlich gut gelaufen sind.

In London stehen Rolls Royce etwas stärker unter Druck und verlieren 1,1 Prozent, nachdem Airbus mitgeteilt hat, zwölf Maschinen des Großraumflugzeugs A 380 später als ursprünglich geplant an die Fluglinie Emirates zu liefern. Rolls-Royce ist der neue Triebwerkslieferant für die Großraumflugzeuge. Airbus handeln im MDAX 0,5 Prozent im Minus.

Auch im Devisenhandel herrscht relative Ruhe, der Euro handelt zum US-Dollar nach wie vor unter 1,05 Dollar. Seit neun Handelstagen schon pendelt der Euro in einer engen Spanne zwischen 1,0350 und 1,05. Bundesanleihen setzen den jüngsten Erholungstrend fort, die Zehnjahresrendite ist mittlerweile wieder auf 0,18 Prozent zurückgefallen, nachdem sie Mitte Dezember noch bei 0,39 Prozent gelegen hatte.

An den Rohstoffmärkten sind die Preise für die Industriemetalle Zink, Blei und Nickel unter Druck geraten. Der Goldpreis legt leicht zu auf 1.142 Dollar je Feinunze. Der Brent-Ölpreis steigt um 0,5 Prozent auf 57,10 Dollar je Barrel.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.275,22 -0,10 -3,31 0,24 Stoxx-50 3.000,67 0,00 -0,03 -3,21 DAX 11.469,00 -0,03 -3,24 6,76 MDAX 22.165,57 0,11 24,20 6,70 TecDAX 1.813,95 0,23 4,19 -0,92 SDAX 9.508,39 0,11 10,57 4,50 FTSE 7.084,84 0,24 16,67 13,50 CAC 4.846,51 -0,04 -1,77 4,52

Bund-Future 164,28 0,20 7,23

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:56 Di, 18.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0447 -0,25% 1,0473 1,0457 -3,8% EUR/JPY 122,8734 -0,19% 123,1012 122,88 -16,8% EUR/CHF 1,0743 -0,12% 1,0757 1,0754 -1,2% EUR/GBP 0,8524 +0,01% 0,8517 1,1721 +15,7% USD/JPY 117,61 +0,06% 117,54 117,50 +0,2% GBP/USD 1,2256 -0,32% 1,2296 1,2257 -16,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,08 53,90 +0,3% 0,18 +21,3% Brent/ICE 56,32 56,09 +0,4% 0,23 +22,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.141,23 1.138,94 +0,2% +2,30 +7,6% Silber (Spot) 15,89 15,97 -0,5% -0,08 +15,0% Platin (Spot) 904,00 904,50 -0,1% -0,50 +1,4% Kupfer-Future 2,52 2,51 +0,4% +0,01 +16,7% Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@dowjones.com

DJG/bek/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2016 03:53 ET (08:53 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.- - 03 53 AM EST 12-28-16