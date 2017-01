MÄRKTE EUROPA/Steigender Euro "deckelt" die Aktienbörsen

Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Gebremst werden Europas Aktienmärkte zum Wochenbeginn von einem festen Euro. Die zum Dollar mit 1,0755 auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember gestiegen Gemeinschaftswährung dürfte vor allem die Aktien exportabhängiger Unternehmen belasten. Die protektionistischen Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump in seiner Rede zur Amtseinführung belasten den Greenback auf breiter Front: Der Dollar gibt auch zum Yen, Schweizer Franken und britischem Pfund nach. "Um den Jahreswechsel wurden im Dollar ein deutlicheres Wachstum und steigende Renditen eingepreist. Nun schwingt das Pendel Richtung Handelskrieg und geringerem Wachstum", sagt Devisenanalyst Sean Callow von Westpac mit Blick auf Trump.

Der Dax dürfte laut dem Broker IG Markets mit 11.580 Punkten um 50 Punkte niedriger in die neue Woche gehen. Den Euro-Stoxx-50 berechnet der Broker 16 Punkte tiefer bei 3.283. Vom Jahrestief bei 1,0340 Dollar hat die Gemeinschaftswährung mittlerweile um 4 US-Cent aufgewertet. Und die US-Währung könnte weiter nachgeben. Bislang habe sich Trump als "Elefant im Porzellanladen" erwiesen, kommentiert Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank die Aussagen des neuen Präsidenten. Er habe mit oftmals knappen, aber umso harscheren Äußerungen nahezu alle Handels- und Vertragspartner vor den Kopf gestoßen.

Profitieren vom schwachen Dollar könnten an den Aktienmärkten die Rohstoffproduzenten. Die Preise für Edel- und Industriemetalle sowie für Eisenerz steigen in Asien infolge des schwachen Dollars.

Großer Deal in Versicherungsbranche wird bezweifelt

Die italienische Zeitung La Stampa berichtet, die Allianz und der Finanzkonzern Intesa Sanpaolo könnten gemeinsam den Versicherer Generali übernehmen. Händler halten dies für unwahrscheinlich, vor allem aus kartellrechtlichen Bedenken. Sie prognostizieren gleichwohl einen steigenden Generali-Kurs und nachgebende Kurse für Allianz und Intesa Sanpaolo.

Die Merck KGaA soll sich auf einer Konferenz in San Francisco verhalten zu den Absatzprognosen für zwei Medikamente geäußert haben. Das könne den zuletzt stark gestiegenen Aktienkurs bremsen, sagen Händler. Vorbörslich verliert der Wert auf Tradegate 0,6 Prozent.

Positive Kommentare der Analysten der Deutschen Bank und von JP Morgan zu PUMA dürften den Kurs stützen. Dieser legt auf Tradegate 0,8 Prozent zu. Eine Empfehlung von Goldman Sachs für VW dürfte ebenfalls Käufe der Aktie nach sich ziehen. JP Morgan hat zudem Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Übergewichten" erhöht. Vorbörslich geht es 0,9 Prozent nach oben.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.23 Uhr EUR/USD 1,0745 +0,4% 1,0703 1,0669 EUR/JPY 121,73 -0,6% 122,45 122,88 EUR/CHF 1,0725 +0,0% 1,0722 1,0735 GBP/EUR 1,1576 +0,0% 1,1566 1,1553 USD/JPY 113,31 -1,0% 114,40 115,18 GBP/USD 1,2437 +0,5% 1,2381 1,2326 === Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

January 23, 2017 02:06 ET (07:06 GMT)

