MÄRKTE EUROPA/Stillstand - Eisenbahnaktie VTG auf Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem freundlichen ersten Handelstag des Jahres treten die Börsen in Europa seitdem mehr oder weniger auf der Stelle. Auch wenn es in einigen Sektoren Bewegung gibt, können sich die großen Indizes am Donnerstag für keine Richtung entscheiden. Der Dax gibt am Mittag um 0,1 Prozent nach auf 11.574 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert kaum verändert bei 3.318 Zählern.

Etwas mehr tut sich am Devisenmarkt. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ist weniger falkenhaft ausgefallen als viele Marktteilnehmer erwartet hatten, was für etwas Druck auf den Dollar sorgt. Der Euro stieg in der Spitze auf 1,0550 Dollar, liegt aktuell aber wieder bei 1,05. Im Tief am Vortag kostete er noch 1,04. Auch zum Yen gibt die US-Devise nach. Im Protokoll der Fed wurde zu einem die Dollarstärke kritisch thematisiert, zum anderen konjunkturelle Unsicherheiten. Beides lässt Unsicherheit über den künftigen Zinserhöhungspfad aufkommen, nachdem die US-Notenbanker für 2017 eigentlich drei Zinserhöhungen in den Raum gestellt haben.

"Wenn schon die Fed unsicher ist, dann sind es die Marktteilnehmer sowieso", sagt ein Marktbeobachter dazu. Bis zum ADP-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag dürfte die "Hängepartie auf hohem Niveau" am Aktienmarkt weitergehen. Händler hoffen darauf, dass der Stellenaufbau im privaten Sektor weiter voranschreitet. Die ebenfalls anstehenden wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe könnten dieses Bild stützen. Am Freitag steht dann der noch wichtigere monatliche Arbeitsmarktbericht auf der Agenda.

Entwicklung in China weckt Erinnerungen Für Unbehagen sorgen die Zinssätze im Interbankenhandel in Hongkong. Sie sind auf den zweithöchsten Stand ihrer Geschichte gestiegen. Die Aufwärtsbewegung weckt Erinnerungen an die Lage vor einem Jahr, als die Sorge um eine schwache wirtschaftliche Lage in China für starken Abwärtsdruck an den Börsen sorgte. Händler führen die gestiegenen Zinssätze im Yuan-Handel auf Sorgen vor Kapitalabfluss zurück, weil China die Maßnahmen gegen Abfließendes Kapital zunehmend verschärft.

Immobilienwerte gehören am deutschen Aktienmarkt zu den Gewinnern. Ihr Subindex steigt um 0,6 Prozent. Im MDAX liegen Deutsche Wohnen mit 1,5 Prozent im Plus, LEG und TAG Immobilien legen 1 und 0,5 Prozent zu. Im DAX gewinnen Vonovia 1,4 Prozent. Die Analysten der BNP haben zahlreiche Umstufungen vorgenommen und Deutsche Wohnen, LEG und Vonovia auf "Outperform" nach "Neutral" erhöht.

Im SDAX steigen VTG auf den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte. Kursstützende fundamentale Nachrichten für den Eisenbahnzulieferer können Händler nicht ausmachen. Grundsätzlich profitiere das Unternehmen mit seinem kapitalaufwändigen Geschäftsmodell von den niedrigen Zinsen, meint einer. Vor allem aber die Aussicht auf bessere Geschäfte mit Osteuropa - die sich auch in den jüngsten Kursgewinnen der Börsen in Warschau und Moskau widerspiegelten - könne den VTG-Kurs antreiben. Die Aktie gewinnt 6,3 Prozent.

Einzelhandelsaktien werden verkauft Für den Index des Einzelhandelssektors geht es leicht nach unten. Nachdem die britische Bekleidungskette Next am Mittwoch negativ überraschte, heben in den USA die Ketten Macy's und Kohl's mit einem enttäuschenden Geschäft zu kämpfen. Beide Aktie reagieren darauf mit starken vorbörslichen Kursverlusten. "Die Konjunkturerholung scheint im Einzelhandel doch noch nicht angekommen zu sein", sagt ein Händler. Tesco fallen um 1,5 Prozent. ===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.318,78 0,04 1,26 0,86 Stoxx-50 3.051,07 0,10 3,02 1,35 DAX 11.573,00 -0,10 -11,31 0,80 MDAX 22.269,97 0,06 12,99 0,37 TecDAX 1.836,76 0,03 0,58 1,38 SDAX 9.605,76 0,30 29,00 0,91 FTSE 7.190,66 0,01 0,92 0,67 CAC 4.899,91 0,01 0,51 0,77

Bund-Future 162,82 -0,47 -0,8

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.22 Uhr Mi, 17.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,0497 -0,55% 1,0555 1,0474 -0,2% EUR/JPY 122,5309 -0,15% 122,7089 122,92 -0,4% EUR/CHF 1,0713 -0,18% 1,0733 1,0714 +0,0% EUR/GBP 0,8526 +0,16% 0,8548 1,1744 +0,0% USD/JPY 116,72 +0,39% 116,27 117,36 -0,2% GBP/USD 1,2312 -0,29% 1,2348 1,2301 -0,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,74 53,26 +0,9% 0,48 +0,0% Brent/ICE 57,00 56,46 +1,0% 0,00 +0,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.171,47 1.163,38 +0,7% +8,10 +1,7% Silber (Spot) 16,57 16,43 +0,8% +0,14 +4,0% Platin (Spot) 955,45 943,75 +1,2% +11,70 +5,7% Kupfer-Future 2,56 2,56 +0,1% +0,00 +2,1% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

January 05, 2017 07:09 ET (12:09 GMT)

