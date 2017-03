MÄRKTE EUROPA/"Trump-bedingte Konsolidierungsphase"

Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach zwei schwachen Börsentagen sammeln Anleger an Europas Märkten hier und da wieder Aktien ein. Für eine durchgreifende Erholung reicht es jedoch nicht, die Leitindizes der meisten Börsenplätze pendeln am Donnerstag um ihre Schlusskurse vom Vortag. Stefan Rieke von der BHF-Bank spricht von einer "Trump-bedingten Konsolidierungsphase".

Der Dax handelt am frühen Nachmittag 0,3 Prozent fester bei 11.943 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,3 Prozent auf 3.430 Punkte zu. Die Anleger warten auf die für den späteren Tagesverlauf angesetzte Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über Änderungen des Obamacare genannten Gesundheitssystems. "Sollte das Trump-Lager bei dieser Abstimmung unterliegen, könnte dies durchaus zu größeren Marktverwerfungen innerhalb der folgenden Tage führen", ergänzt Rieke.

Nach dem US-Repräsentantenhaus muss auch noch der US-Senat der Reform zustimmen. "Es ist nicht sicher, ob Trump im Unterhaus genügend Stimmen zusammenbekommt, geschweige denn später im Senat", gibt die Commerzbank zu bedenken. Das Congressional Budget Office (CBO) habe derweil berechnet, dass mit der Reform rund 25 Millionen Amerikaner in den nächsten 10 Jahren ihren Versicherungsschutz verlieren würden.

Käufe von Yen und Bundesanleihen sprechen für Vorsicht Am Devisenmarkt wertet der Yen gegen den Euro und den Dollar auf. Zum Euro ist Japans als sicher geltende Währung auf den höchsten Kurs seit Monatsanfang gestiegen. Beobachter werten die Yen-Käufe als Indiz für eine geringere Risikoneigung an den Finanzmärkten. Der Euro tritt zum Dollar knapp unter 1,08 auf der Stelle. Bundesanleihen sind auf den höchsten Stand seit zwei Wochen gestiegen. Auch hierin drückt sich die Risikoscheu von Investoren aus.

Im DAX sind RWE und Lufthansa mit 3 bzw. 2 Prozent Plus die größten Kursgewinner. RWE profitieren laut Händlern von einem auf 18,40 Euro erhöhten Kursziel der Societe Generale, die zum Kauf der Aktie rät. Bei Lufthansa greifen Anleger nach zwei schwachen Tagen auf niedrigerem Kursniveau wieder zu.

Kräftige Kursgewinne bei LEONI und MediGene Die Kursmusik spielt vorwiegend in der zweiten Reihe: Das Biotech-Unternehmen Medigene hat 2016 den Umsatz erhöht und den Verlust verringert. Der Kurs schnellt um 11,5 Prozent nach oben, hatte aber am Mittwoch auch 7 Prozent eingebüßt. In diesem Jahr will Medigene mehr in Forschung und Entwicklung investieren.

Leoni rechnet in diesem Jahr mit einem deutlichen Anstieg bei Umsatz und Gewinn. Der Kurs des Autozulieferers zieht um 7,5 Prozent an. Jungheinrich machen die Abschläge vom Dienstag nach Vorlage der Geschäftszahlen mehr als wett. Mit einem Plus von 5,8 Prozent steht der Kurs schon wieder fast am Allzeithoch. Die Aktie gilt zwar als hoch bewertet, andererseits wächst der Gabelstaplerhersteller aber auch stark. Die Analysten von Warburg haben ihre Kaufempfehlung bestätigt.

Beim Küchenhersteller RATIONAL enttäuscht das Ziel für die Gewinnmarge 2017, der Kurs verliert 3,3 Prozent. Der Industrie- und Rüstungskonzern Rheinmetall sieht die Gewinnmarge 2017 auf dem Niveau vom Vorjahr. Das reicht Anlegern nicht, der Kurs gibt um 0,6 Prozent nach.

Pfeiffer Vacuum erhöht die Dividende von 3,20 auf 3,60 Euro, was den Kurs des Pumpenherstellers um 2,2 Prozent steigen lässt. Die Ermittlungen von US-Behörden wegen Preisabsprachen bei Hapag-Lloyd drücken den Kurs um weitere 3 Prozent nach unten. Schon am Vortag litt die Aktie der Reederei stark darunter. König & Bauer steigen um 4 Prozent auf ein historisches Hoch.

In London kommen Zahlen des britischen Einzelhändlers Next gut an, die Aktie legt um 6,5 Prozent zu. "Auf den ersten Blick sind das Zahlen, die die Anleger beruhigen", so Richard Chamberlain, Analyst bei der Royal Bank of Canada. Der Vorsteuergewinn liege zwar leicht unter seinen Schätzungen, der Blick in die Zukunft lese sich aber positiv.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.429,95 0,27 9,25 4,24 Stoxx-50 3.117,28 0,18 5,57 3,55 DAX 11.943,43 0,33 39,31 4,03 MDAX 23.271,26 0,43 99,10 4,88 TecDAX 1.961,98 0,43 8,47 8,29 SDAX 9.954,33 0,44 44,06 4,57 FTSE 7.320,59 -0,06 -4,13 2,49 CAC 5.002,82 0,16 8,12 2,89

Bund-Future 160,34 0,15 -0,24

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:28 Mi, 17:11 % YTD EUR/USD 1,0785 -0,13% 1,0799 1,0804 +2,6% EUR/JPY 119,5789 -0,37% 120,0228 120,01 -2,7% EUR/CHF 1,0706 -0,07% 1,0713 1,0697 -0,1% EUR/GBP 0,8621 -0,26% 0,8644 1,1548 +1,2% USD/JPY 110,87 -0,24% 111,14 111,08 -5,2% GBP/USD 1,2511 +0,13% 1,2495 1,2477 +1,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,81 48,04 -0,5% -0,23 -14,7% Brent/ICE 50,45 50,64 -0,4% -0,19 -13,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,36 1.247,26 +0,2% +3,10 +8,6% Silber (Spot) 17,65 17,53 +0,7% +0,12 +10,8% Platin (Spot) 964,65 962,40 +0,2% +2,25 +6,8% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,4% -0,01 +4,1% === Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

