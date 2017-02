MÄRKTE EUROPA/Vor Trump-Rede trauen sich Anleger nicht aus der Deckung

(Wiederholung)

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor der mit großer Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress ist es an den europäischen Börsen am Dienstag weitgehend zum Stillstand gekommen. "Alle Augen scheinen auf Trumps erste Rede vor dem Kongress gerichtet zu sein", sagte Emily Nicol von Daiwa Capital Markets. Sollte Trump die Märkte enttäuschen, sei die Gefahr einer Korrektur groß, hieß es im Handel. Trump spricht am Dienstagabend Ortszeit, die Rede kann also erst am Mittwochmorgen eingepreist werden

Der Dax gewann 0,1 Prozent auf 11.834 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,3 Prozent auf 3.320 Zähler nach oben. Überwiegend besser als erwartet ausgefallene US-Daten setzten an den Märkten keine Akzente. Am Devisenmarkt tat sich ebenfalls wenig, der Euro lag gegen Börsenschluss wenig verändert bei 1,0624 Dollar. An den Rohstoffmärkten gab der Ölpreis nach. Am Euro-Rentenmarkt zogen Bundesanleihen leicht an.

Rüstungswerte profitieren von Trumps Militärplänen Vor der Trump-Rede ging es für Wehrtechnikaktien schon kräftig nach oben. Trump hatte bereits wissen lassen, dass die Verteidigungsausgaben kräftig steigen sollen - die Rede war von rund 54 Milliarden Dollar zusätzlich. In London stiegen Cobham um 1,5 Prozent und BAE Systems um 1,9 Prozent. In Paris gewannen Thales, die zudem Quartalszahlen vorgelegt hatten, 3,7 und SAFRAN 2,1 Prozent. Airbus, Rheinmetall und MTU Aero waren ebenfalls gesucht.

Um 13,1 Prozent ging es mit dem Titel des britischen Luftfahrt- und Rüstungszulieferers Meggitt nach oben. Trotz eines leichten Gewinnrückgangs im Gesamtjahr 2016 gab der Airbus- und Boeing-Zulieferer einen zuversichtlichen Ausblick. Er erwartet ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent. Dies sorgte nach einer jahrelangen Durststrecke mit Produktionsproblemen für Erleichterung.

Margenprognose lastet auf Salzgitter Unter Druck standen die Aktien von Salzgitter, sie büßten 2,3 Prozent ein. Der Flachstahl- und Röhrenhersteller hatte mit der Prognose für die Gewinnmarge im laufenden Jahr enttäuscht, wie Händler sagten. Das ließ auch thyssenkrupp um 0,6 Prozent nachgeben. Nach als insgesamt gut befundenen Geschäftszahlen ging es für HOCHTIEF um 0,5 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf die deutlich angehobene Dividende verwiesen.

K+S gewannen 1,4 Prozent nach günstigen Branchenaussagen des Mitbewerbers Potash. Nach den Kursverlusten des Vortages in Reaktion auf das wahrscheinliche Scheitern der Fusion mit der Londoner Börse gewannen Deutsche Börse 0,2 Prozent. Nach Einschätzung der Analysten von Oddo Seydler kann die Börse auch ohne eine Fusion mit der LSE gut leben.

Trotz einer Abstufung durch die Citigroup stiegen Nordex um 6 Prozent. Die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen war zuletzt im Zuge einer Umsatzwarnung eingebrochen. Eine Abstufung auf "Underperform" durch den Broker Jefferies drückte Rhön-Klinikum um 1 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.319,61 +10,31 +0,3% +0,9% Stoxx-50 3.068,70 +4,41 +0,1% +1,9% Stoxx-600 370,24 +0,72 +0,2% +2,4% XETRA-DAX 11.834,41 +11,74 +0,1% +3,1% FTSE-100 London 7.263,44 +10,44 +0,1% +1,7% CAC-40 Paris 4.858,58 +13,40 +0,3% -0,1% AEX Amsterdam 495,35 +0,54 +0,1% +2,5% ATHEX-20 Athen 1.727,59 +0,18 +0,0% -0,8% BEL-20 Brüssel 3.584,13 +8,67 +0,2% -0,6% BUX Budapest 32.061,33 -810,78 -2,5% +0,2% OMXH-25 Helsinki 3.718,77 +1,82 +0,0% +1,1% ISE NAT. 30 Istanbul 107.406,53 -323,24 -0,3% +12,5% OMXC-20 Kopenhagen 911,54 +0,14 +0,0% +3,1% PSI 20 Lissabon 4.618,94 +28,96 +0,6% -0,7% IBEX-35 Madrid 9.555,50 +91,20 +1,0% +2,2% FTSE-MIB Mailand 18.913,28 -1,02 -0,0% -1,7% RTS Moskau 1.099,46 -17,83 -1,6% -4,6% OBX Oslo 619,20 +2,40 +0,4% +0,2% PX-GLOB Prag 1.242,16 -5,14 -0,4% +3,7% OMXS-30 Stockholm 1.570,17 +5,54 +0,4% +3,5% WIG-20 Warschau 2.191,25 -19,01 -0,9% +12,5% ATX Wien 2.746,50 +4,61 +0,2% +4,9% SMI Zürich 8.545,81 +25,25 +0,3% +4,0%

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 18.02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0617 +0,18% 1,0598 1,0625 +1,0% EUR/JPY 118,9361 -0,18% 119,1456 118,98 -3,3% EUR/CHF 1,0642 -0,25% 1,0669 1,0680 -0,6% EUR/GBP 0,8545 +0,21% 0,8527 1,1740 +0,3% USD/JPY 112,03 -0,35% 112,42 112,00 -4,2% GBP/USD 1,2424 -0,03% 1,2429 1,2474 +0,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,28 54,05 -1,4% -0,77 -3,9% Brent/ICE 55,32 55,93 -1,1% -0,61 -3,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,51 1.253,04 +0,2% +2,48 +9,0% Silber (Spot) 18,42 18,17 +1,4% +0,25 +15,7% Platin (Spot) 1.031,70 1.030,00 +0,2% +1,70 +14,2% Kupfer-Future 2,71 2,69 +0,7% +0,02 +8,0% === Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

