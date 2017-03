MÄRKTE EUROPA: Zurückhaltung vor Obamacare-Abtimmung im US-Kongress

Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Gute Konjunkturdaten aus der Eurozone setzen an Europas Börsen am Freitagmittag keine Akzente. Die Anleger halten sich zurück vor der mit Spannung erwarteten Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über eine Reform des unter Präsident Barack Obama eingeführten Gesundheitssystems (Obamacare). Diese wird als ernster Lackmustest der neuen US-Administration gewertet. Die schon für Donnerstag geplante Abstimmung war auf Freitag verschoben worden. Zudem ließ Trump die Abweichler in den eigenen Reihen wissen, dass "Obamacare" zunächst bestehen bleibe, wenn es im Repräsentantenhaus keine Zustimmung gebe. Sollte Trump scheitern, dürfte dies die Zweifel verstärken, ob der überhaupt in der Lage sein wird, seine ambitionierte Agenda politisch durchzusetzen.

Der Dax verliert 0,2 Prozent auf 12.017 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.437 Punkte nach unten. In Frankreich haben die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende und das Service-Gewerbe im März die Erwartungen deutlich übertroffen und auch die Ergebnisse der deutschen Umfragen waren in beiden Gewerben besser als von Volkswirten prognostiziert. Der Euro hat daraufhin zum US-Dollar kräftig aufgewertet. Von Tiefstkursen um 1,0760 Dollar in Asien wertet die Gemeinschaftswährung bis zum Mittag auf 1,08 Dollar auf.

Nach Aussage von IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson signalisieren die Wirtschaftsdaten für das erste Quartal 2017 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,6 Prozent, den stärksten Stellenaufbau seit einem Jahrzehnt und den deutlichsten Anstieg von Einkaufs- und Verkaufspreisen seit sechs Jahren. "Der Einkaufsmanagerindex und die Preisindizes sind mittlerweile auf einem Niveau, das eine restriktivere Geldpolitik rechtfertigen würde", sagt Williamson. An den Finanzmärkten wird bereits über eine schärfere geldpolitische Gangart der EZB spekuliert.

Infineon-Aktie steigt mit erhöhtem Ausblick auf 15-Jahreshoch

Kräftig aufwärts geht es im DAX mit der Aktie von Infineon, nachdem das Unternehmen den Ausblick für das zweite Quartal und das Gesamtjahr angehoben hat. Im zweiten Quartal werde nun mit einem Umsatzplus von etwa 8 Prozent gerechnet. Für das Gesamtjahr wird mit einer Umsatzzunahme zwischen 8 und 11 Prozent gerechnet. Nach einem starken ersten Quartal seien die "alten" Ziele von Infineon "viel zu vorsichtig" gewesen, dies korrigiere Infineon nun, so ein Händler. Die Aktie liegt mit einem Aufschlag von 5,5 Prozent an der DAX-Spitze.

Merck KGaA steigen um 3 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde den Darmstädtern die Zulassung für das Krebsmittel Avelumab gegen eine seltene Hautkrebsart erteilt hat. "Es ist die erste US-Zulassung für Merck seit neun Jahren", sagt ein Händler. Avelumab habe für verschiedene Anwendungen ein Umsatzpotenzial von bis zu 2,5 Milliarden Euro.

Aegon stehen dagegen stark unter Druck geraten und verlieren 4,6 Prozent. Im Handel wird darauf verwiesen, dass bei dem Versicherer in den endgültigen 2016er-Zahlen die Solvency II Ratio um 2 Basispunkte auf nun 157 Prozent gesunken ist. Wie das Unternehmen mitteilt, ist in diesem Sicherheitsabschlag nun das erwartete Inflationsrisiko stärker gewichtet.

Biotest brechen ein - Aumann beeindruckt bei Börsendebüt

Biotest verlieren 4,7 Prozent. Der Kooperationspartner Immunogen übt eine Option zur Entwicklung eines Antikörper-Wirkstoffs gegen eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks nicht aus. Dadurch entgehen Biotest eine Zahlung von 15 Millionen Dollar und möglicherweise auch Umsätze mit dem Wirkstoff.

Rheinmetall gewinnen 4,1 Prozent. Damit honoriert die Börse das Joint Venture mit Rohde & Schwarz. "Damit erhöht Rheinmetall seine Chancen, bei den Bundeswehraufträgen zum Zuge zu kommen", so ein Marktteilnehmer.

Allianz verlieren 1,3 Prozent, nachdem die Societe Generale die Aktie von "Halten" auf "Verkaufen" gesenkt haben soll. Kepler hat RWE von "Halten" auf "Kaufen" erhöht und EON von "Reduzieren" auf "Halten". RWE steigen um 2,7 Prozent und Eon um 1,4 Prozent. Eine Abstufung der Aktien von WACKER CHEMIE auf "Underperform" durch die australische Bank Macquarie drückt den Kurs dagegen um 2,3 Prozent.

Ausgesprochen erfolgreich ist der Gang der Aumann AG aufs Börsenparkett. Die Aktien, die mit 42 Euro an Investoren verkauft wurden, werden mit knapp 50 Euro bezahlt, also bereits um fast 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Das Unternehmen produziert Anlagen zur Wickelung von Drähten für Motoren aller Art und hat damit ein sehr starkes Standbein im Geschäft mit Elektromobilität. Der Kurs der Aumann-Mutter MBB, einer Industrieholding, legt um 0,8 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.437,06 -0,44 -15,12 4,45 Stoxx-50 3.122,23 -0,45 -14,08 3,71 DAX 12.016,99 -0,19 -22,69 4,67 MDAX 23.444,37 0,05 10,70 5,66 TecDAX 1.984,01 0,20 3,91 9,51 SDAX 9.984,32 -0,26 -26,01 4,88 FTSE 7.328,37 -0,17 -12,34 2,60 CAC 5.009,04 -0,47 -23,72 3,02

Bund-Future 160,15 0,17 -0,36

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:38 Do, 17:11 % YTD EUR/USD 1,0806 +0,31% 1,0773 1,0785 +2,8% EUR/JPY 119,9290 +0,05% 119,8732 119,87 -2,5% EUR/CHF 1,0717 +0,07% 1,0710 1,0707 +0,1% EUR/GBP 0,8648 +0,20% 0,8630 1,1613 +1,5% USD/JPY 110,98 -0,27% 111,28 111,14 -5,1% GBP/USD 1,2495 +0,10% 1,2483 1,2524 +1,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,99 47,7 +0,6% 0,29 -14,4% Brent/ICE 50,85 50,56 +0,6% 0,29 -12,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,68 1.244,89 +0,1% +0,79 +8,2% Silber (Spot) 17,62 17,58 +0,2% +0,04 +10,6% Platin (Spot) 960,55 960,75 -0,0% -0,20 +6,3% Kupfer-Future 2,64 2,64 -0,1% -0,00 +5,0% === Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

March 24, 2017

