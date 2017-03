MÄRKTE USA/Börsianer in Lauerstellung vor Yellen-Auftritt

Von Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Börsen sind wenig verändert in den letzten Tag der Woche gestartet. Nach der Rekordrally am Mittwoch hatten bereits am Donnerstag Gewinnmitnahmen das Geschehen dominiert und den Indizes immerhin die größten Tagesverluste seit Januar beschert - allerdings von Rekordhochs kommend. Die Neigung zu Gewinnmitnahmen und abzuwarten setzt sich zunächst fort, zumal im Tagesverlauf mehrere US-Notenbanker das Wort ergreifen und damit für Impulse in die ein oder andere Richtung sorgen könnten.

Der Dow-Jones-Index liegt wenige Minuten nach dem Start 0,1 Prozent im Plus bei 21.023 Punkten, die anderen Indizes bewegen sich ebenfalls nur minimal um die Vortagesstände.

Die größte Aufmerksamkeit kommt Notenbankchefin Janet Yellen zu, die um 19.00 Uhr MEZ an der Reihe ist. Danach tritt die obligatorische Schweigeperiode in Kraft, so dass von der US-Notenbank bis zu deren Sitzung am 14. und 15. März nichts mehr zu hören sein wird.

Die zuletzt bereits aus Notenbankerkreisen befeuerte Spekulation, dass angesichts guter Konjunkturdaten und eines Anstiegs der Verbraucherpreise in den von der Notenbank avisierten Zielbereich von 2 Prozent bereits im März die nächste Zinserhöhung anstehen dürfte, könnte dabei weitere Nahrung erhalten. Laut den Daten der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei 77 Prozent. Im Vergleich zu Beginn der Woche entspricht das einer Verdopplung.

Die US-Zehnjahresrendite spiegelt das wider: Zum Ende der Vorwoche lag sie noch bei 2,32 Prozent, aktuell beträgt sie 2,48 Prozent. Im Zweijahresbereich stieg sie von 1,17 auf 1,31 Prozent. Parallel dazu legte der Dollar auf breiter Front zu. Zum Yen beispielsweise von gut 112 auf zuletzt 114,40. Das zinslos gehaltene Gold leidet derweil sowohl unter den steigenden Zinsen wie auch dem steigenden Dollar, der das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums teurer macht. Die Feinunze kostet 1.227 Dollar, ein halbes Prozent weniger als am Vortag. Im Vergleich zum Wochenhoch am Montag hat sie sich um etwa 35 Dollar verbilligt.

Rekordhochs und Bewertungsniveau sorgen für Diskussionsstoff An den Aktienmärkten wird die Zinserhöhungsspekulation - anders als sonst üblich - derzeit positiv gesehen, weil sie als Beleg für den guten Zustand der US-Konjunktur gilt. Im Blick steht aber auch der Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor des ISM - auch er wegen seiner potenziellen Signalwirkung für die Zinsen.

Etwas gedämpft wird die Stimmung von sich mehrenden Stimmen über eine inzwischen zu hohe Bewertung der Aktien im Zuge der Trump-Rally. "Die US-Aktienmärkte haben sich von der Realität gelöst...die Bewertungen sind mit nichts im Einklang, was wir schon einmal gesehen haben", warnt Analyst Tony Cross von TopTradr. Er spricht davon, dass die Aktien einen Wendepunkt erreicht haben.

Fondsmanager James Athey von Aberdeen Asset Management hält dem entgegen, die Anleger würden immer nervös, wenn Aktien neue Hochs erreichten; gleichzeitig seien die Zinsen auf absoluter Basis aber immer noch niedrig, Wachstum und Inflation zögen an und die Bilanz der US-Notenbank sei gewaltig. Das sei das Umfeld für einen perfekten Sturm am Aktienmarkt.

Von Kurskater bei Snap keine Spur Bei den Einzelwerten stehen Snap nach dem Traumstart im Fokus. 44 Prozent gewann die Aktie der Snapchat -Mutter bei ihrem Börsendebüt im Vergleich zu ihrem Ausgabekurs von 17 Dollar am Donnerstag und sie scheint noch nicht genug zu haben. Am Freitag geht es um weitere 7,3 Prozent nach oben auf 26,32 Dollar.

Costco Wholesale verlieren dagegen 4,1 Prozent nach schwachen Zweitquartalszahlen. Der Einzelhändler verfehlte in der abgelaufenen Periode die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn. AMD verlieren 4 Prozent. Die Nachricht, dass der Chiphersteller erstmals seit Jahren wieder versucht, mit neuen leistungsstärkeren und im Vergleich zu Intel billigeren PC-Chips Intel herauszufordern, kommt nicht gut an. Intel liegen kum verändert im Markt.

Am Ölmarkt tut sich nach dem Preisrückgang am Vortag wenig. Hier warte der Markt auf die Bekanntgabe der aktiven Ölförderstellen in den USA, heißt es. Sie wird üblicherweise während des späten Freitaghandels von Baker Hughes mitgeteilt. Brentöl kostet 55,26 Dollar je Barrel, 0,3 Prozent mehr als am Donnerstag.

=== DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0559 +0,32% 1,0525 1,0524 +0,4% EUR/JPY 120,8693 +0,62% 120,1208 120,11 -1,7% EUR/CHF 1,0670 +0,17% 1,0652 1,0651 -0,4% EUR/GBP 0,8635 +0,63% 0,8581 1,1654 +1,3% USD/JPY 114,47 +0,30% 114,13 114,15 -2,1% GBP/USD 1,2229 -0,29% 1,2265 1,2264 -0,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,91 52,61 +0,6% 0,30 -4,6% Brent/ICE 55,24 55,08 +0,3% 0,16 -4,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,99 1.234,60 -0,5% -6,61 +6,7% Silber (Spot) 17,75 17,68 +0,4% +0,07 +11,4% Platin (Spot) 988,00 986,50 +0,2% +1,50 +9,3% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,2% +0,01 +7,2% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

