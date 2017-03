MÄRKTE USA/Kaum verändert - Yellen deutet Bereitschaft für März-Zinsschritt an

Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert hat die Wall Street am Freitag eine turbulente Börsenwoche beendet. So gelang dem Dow-Jones-Index erstmals der Sprung über die Marke von 21.000 Punkten, ausgelöst durch eine überraschend präsidiale Rede von US-Präsident Donald Trump . Zudem verfestigte sich die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank bereits auf der Sitzung im März, ausgelöst durch Aussagen einer ganzen Reihe von US-Notenbankern.

Fed-Chefin Janet Yellen hat zum Wochenausklang ebenfalls angedeutet, dass die US-Notenbank bereit ist, ihren Leitzins beim Meeting im März anzuheben. Zudem machte sie bei der mit Spannung erwarteten Rede deutlich, dass die Fed zu weiteren Zinserhöhungen im Jahresverlauf für den Fall bereit ist, dass sich die Wirtschaft in den USA wie erwartet entwickelt. Die Fed Funds Futures preisen nun eine Zinserhöhung im März mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 83 Prozent ein, nach 77 Prozent vor der Yellen-Rede. Zu Wochenbeginn waren es noch gut 30 Prozent.

Nach der Yellen-Rede tritt nun die obligatorische Schweigeperiode in Kraft, so dass von der US-Notenbank bis zu deren Sitzung am 14. und 15. März nichts mehr zu hören sein wird.

Der Dow-Jones-Index gewann 3 Punkte auf 21.006 Punkte. Für den S&P-500 ging es um 0,1 Prozent nach oben auf 2.383 Punkte. Der Nasdaq-Composite legte um 0,2 Prozent auf 5.871 Punkte zu. Der Umsatz fiel auf 824 (Donnerstag: 911) Millionen Aktien. Dabei standen 1.536 (807) Kursgewinnern 1.428 (2.201) -verlierer gegenüber. Unverändert gingen 132 (95) Titel aus dem Handel.

Erneut gute US-Konjunkturdaten An den Aktienmärkten wird die Zinserhöhungsspekulation - anders als sonst üblich - positiv gesehen, weil sie als Beleg für den guten Zustand der US-Konjunktur gilt. Dies unterstrich auch der robust und besser als gedacht ausgefallene Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor.

Die erhöhte Wahrscheinlichkeit steigender Zinsen spiegelte sich zunächst auch bei den Renditen am US-Anleihemarkt wider, die weiter kräftig zulegten. Im Anschluss kam es nach den jüngsten Abgaben bei den Notierungen aber zu einer Stabilisierung. Zum Ende der Vorwoche lag die Rendite zehnjähriger Papiere noch bei 2,32 Prozent, am Freitag lag sie unverändert bei 2,48 Prozent. Händler sprachen von einem klaren Signal von Yellen in Bezug auf einen Zinsschritt im März. Damit seien die Erwartungen des Marktes bestätigt worden.

Der Dollar reagierte zwar zunächst positiv auf die Yellen-Aussagen, gab in der Folge allerdings deutlich nach. Die Fed-Chefin habe Spielraum gelassen um einen Zinsschritt möglicherweise noch hinauszuzögern, so im Falle eines schwachen US-Arbeitsmarktberichts am kommenden Freitag, hieß es zur Begründung. Zudem habe der Dollar im Laufe der Woche bereits deutlich gegenüber Euro und Yen zugelegt, daher sei die Luft "etwas dünn" geworden, so ein Teilnehmer. Der Euro erholte sich zum Greenback und lag im späten US-Handel bei 1,0618 Dollar und damit gut 1 Cent über dem Niveau des Vorabends.

Das zinslos gehaltene Gold litt sowohl unter der Aussicht auf steigende Zinsen wie auch dem übergeordnet weiter festen Dollar, der das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollar-Raums teurer macht. "Derzeit gibt es harten Gegenwind für den Goldpreis", sagte Peter Hug, Analyst bei Kitco Metals. Die Yellen-Aussagen hätten die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes im März noch einmal erhöht, ergänzte ein Teilnehmer. Die Feinunze kostete zum US-Settlement 1.227 Dollar, ein Minus von 0,5 Prozent. Auf Wochensicht gab Gold um 2,5 Prozent nach.

Am Ölmarkt kam es nach dem Preisrückgang am Vortag zu einer Erholung. Auch die bereits die siebte Woche in Folge gestiegene Zahl an Ölförderstellen in den USA änderte an der positiven Tendenz nichts. "Mehrere Wochen mit einer Zunahme haben die Erwartung erhöht, dass die Schieferölproduktion in den USA wieder zunimmt", sagte Michael Poulsen von Global Risk Management. Der Preis für ein Barrel WTI legte zum US-Settlement um 1,3 Prozent auf 53,33 Dollar zu. Für Brent ging es um 1,5 Prozent auf 55,90 Dollar nach oben.

Rekordhochs und Bewertungsniveau sorgen für Diskussionsstoff Etwas gedämpft wurde die Stimmung von sich mehrenden Stimmen über eine inzwischen zu hohe Bewertung der Aktien im Zuge der Trump-Rally. "Die US-Aktienmärkte haben sich von der Realität gelöst. Die Bewertungen sind mit nichts im Einklang, was wir schon einmal gesehen haben", sagte Analyst Tony Cross von TopTradr. Er sprach davon, dass die Aktien einen Wendepunkt erreicht hätten.

Fondsmanager James Athey von Aberdeen Asset Management hielt dem entgegen, die Anleger würden immer nervös, wenn Aktien neue Hochs erreichten; gleichzeitig seien die Zinsen auf absoluter Basis aber immer noch niedrig, Wachstum und Inflation zögen an und die Bilanz der US-Notenbank sei gewaltig. Das sei das Umfeld für einen perfekten Sturm am Aktienmarkt.

Snap zündet nächste Kursrakete Bei den Einzelwerten standen Snap nach dem fulminanten Start weiterhin im Fokus. 44 Prozent gewann die Aktie der Snapchat -Mutter bei ihrem Börsendebüt im Vergleich zu ihrem Ausgabekurs von 17 Dollar am Donnerstag. Und diese Entwicklung setzte sich fort, die Aktie legte um weitere 10,7 Prozent auf 27,09 Dollar zu.

Costco Wholesale verloren dagegen 4,3 Prozent nach schwachen Zweitquartalszahlen. Der Einzelhändler verfehlte in der abgelaufenen Periode die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn. AMD gaben 6,3 Prozent ab. Die Nachricht, dass der Chiphersteller erstmals seit Jahren wieder versucht, mit neuen leistungsstärkeren und im Vergleich zu Intel billigeren PC-Chips den Mitbewerber herauszufordern, kommt nicht gut an, vor allem wegen Zweifeln an der Qualität der Chips. Intel schlossen kaum verändert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.005,71 0,01 2,74 6,29 S&P-500 2.383,12 0,05 1,20 6,44 Nasdaq-Comp. 5.870,75 0,16 9,53 9,06 Nasdaq-100 5.373,48 0,19 10,22 10,48

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,31 0,1 1,31 10,7 5 Jahre 2,01 -1,0 2,02 8,3 7 Jahre 2,30 -1,1 2,31 5,6 10 Jahre 2,48 0,6 2,48 3,9 30 Jahre 3,07 -0,5 3,08 0,4

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0618 +0,88% 1,0525 1,0524 +1,0% EUR/JPY 120,9170 +0,66% 120,1208 120,11 -1,6% EUR/CHF 1,0710 +0,55% 1,0652 1,0651 -0,0% EUR/GBP 0,8632 +0,60% 0,8581 1,1654 +1,3% USD/JPY 113,90 -0,19% 114,13 114,15 -2,6% GBP/USD 1,2299 +0,28% 1,2265 1,2264 -0,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,21 52,61 +1,1% 0,60 -4,0% Brent/ICE 55,73 55,08 +1,2% 0,65 -3,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,98 1.234,60 +0,0% +0,38 +7,3% Silber (Spot) 17,95 17,68 +1,5% +0,27 +12,7% Platin (Spot) 997,10 986,50 +1,1% +10,60 +10,4% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,6% +0,02 +7,5% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

