MÄRKTE USA/Nach Feiertagspause neue Rekorde an Wall Street erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Rekordjagd an der Wall Street scheint noch nicht beendet. Nach dem langen Wochenende - am Montag waren die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen - zeichnet sich am Dienstag ein gut behaupteter Handelsstart ab. Richtungsweisend dürften neben den Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe Geschäftszahlen zweier großer Einzelhandelskonzerne sein.

Vorbörslich haben die Baumarktkette Home Depot und Supermarktbetreiber Wal-Mart über den Verlauf des vierten Geschäftsquartals berichtet. Die Zahlen von Home Depot sehen auf den ersten Blick gut aus, was der Aktie im vorbörslichen Handel zu einem Plus von 3 Prozent verhilft. Auch Wal-Mart hat positiv überrascht. Die Aktie steigt um knapp 4 Prozent.

Fed-Vertreter befeuert Zinserwartungen Daneben stehen Auftritte verschiedener US-Notenbankvertreter auf der Agenda. Der Präsident der Notenbankfiliale von Minneapolis, Neel Kashkari, wird vor der Financial Planning Association of Minnesota sprechen und der Präsident der San-Francisco-Fed, John Williams, an der Boise State University.

Auch der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, hat einen Auftritt. Er könnte in seiner Rede an der University of Pennsylvania das wiederholen, was er schon am Freitag in einem Interview geäußert hat: dass beim nächsten Zinstreffen im März eine Zinsanhebung noch nicht vom Tisch sei und er für eine Anhebung votieren werde, wenn er Hinweise sehe, dass der Inflationsauftrieb weiter an Dynamik gewinne.

Harkers Worte vom Freitag geben dem Dollar bedingt durch die lange Feiertagspause in den USA erst am Dienstag auf breiter Front Auftrieb. Der Euro fällt auf etwa 1,0530 Dollar. Am Vortag notierte er noch klar über 1,06 Dollar.

Der festere Dollar wiederum lastet etwas auf dem Goldpreis. Der Preis für eine Feinunze ermäßigt sich um etwa 6 Dollar auf 1.230 Dollar.

Anders als Gold leiden die Ölpreise nicht unter der Aufwertung des Dollar, obwohl auch das "schwarze Gold" in der US-Währung bezahlt wird und sich entsprechend für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert, wenn der Greenback steigt. Am Ölmarkt setzen die Akteure auf Fördermengenkürzungen, wie Händler sagen. Das Barrel WTI kostet mit 54,34 Dollar 1,8 Prozent mehr als am Freitag.

Die US-Anleiherenditen ziehen mit den Zinserwartungen etwas an. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt im Vergleich zum Freitag um 4 Basispunkte auf 2,46 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,22 3,3 1,19 1,7 5 Jahre 1,95 4,8 1,90 2,4 7 Jahre 2,27 4,6 2,22 1,8 10 Jahre 2,46 4,1 2,42 1,4 30 Jahre 3,06 4,1 3,02 -0,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:37 Uhr Mo, 17.18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0534 -0,39% 1,0575 1,0623 +0,2% EUR/JPY 119,7999 -0,21% 120,0534 120,15 -2,6% EUR/CHF 1,0641 -0,01% 1,0642 1,0645 -0,7% EUR/GBP 0,8485 -0,30% 0,8510 1,1737 -0,5% USD/JPY 113,72 +0,18% 113,52 113,11 -2,7% GBP/USD 1,2418 -0,05% 1,2424 1,2468 +0,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,34 53,69 +1,8% 0,94 -0,6% Brent/ICE 57,02 56,18 +1,5% 0,84 -0,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.229,75 1.239,30 -0,8% -9,55 +6,8% Silber (Spot) 17,92 18,04 -0,7% -0,12 +12,5% Platin (Spot) 992,35 1.005,50 -1,3% -13,15 +9,8% Kupfer-Future 2,74 2,75 +1,2% +0,03 +9,4% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

February 21, 2017

