MÄRKTE USA/Skepsis über Trump-Maßnahmen belastet Wall Street weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Die Abwärtstendenz an der Wall Street setzt sich am Mittwoch fort, wenn auch mit reduzierter Dynamik. Hintergrund ist die weiterhin steigende Skepsis, ob US-Präsident Donald Trump bei den angekündigten Deregulierungen, Steuersenkungen und Infrastrukturmaßnahmen auch wirklich liefern kann. So hat Trump im Kongress zu kämpfen, Änderungen am Gesundheitssystem durchzusetzen. "Die Märkte haben mittlerweile alle positiven Nachrichten, die man von der neuen US-Regierung erwarten kann, eingepreist, doch es zeigt sich wieder, dass die Politik nicht so schnell oder erfolgreich liefern kann wie ursprünglich gedacht", sagt Ökonom Vincent Reinhart von Standish Mellon Asset Management.

Nachdem die Wall Street am Vortag das kräftigste Tagesminus seit September verbucht hatte, gibt der Dow-Jones-Index kurz nach der Eröffnung um weitere 0,1 Prozent auf 20.644 Punkte nach. Der S&P-500 verliert ebenfalls 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite zeigt sich wenig verändert.

Gesucht bleiben vor diesem Hintergrund die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen gibt um weitere 2 Basispunkte auf 2,40 Prozent nach, nachdem sie am Vortag auf den tiefsten Stand seit Ende Februar gerutscht war. "Die große Sorge ist, dass die Änderungen am Gesundheitssystem am Donnerstag nicht abgesegnet werden und damit auch der Rest der geplanten Maßnahmen auf der Kippe stehen könnte", so Analystin Mary Ann Hurley von D.A. Davidson.

Dabei könnte dem Markt nach Ansicht von Dennis Gartman, dem Herausgeber des Gartman Letters, durchaus noch größeres Ungemach drohen. "Es erinnert mich alles zu sehr an die Jahre 1972 bis 1974", spielt Gartman vor dem Hintergrund der Aussagen von FBI-Chef Paul Manafort zu den möglichen Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Trump und Russland auf den Watergate-Skandal an. Er warnt, dass die aktuelle Entwicklung "möglicherweise der Beginn einer Korrektur von rund 5 Prozent sein könnte". Zudem könne der Markt auch zu viel vom neuen US-Präsidenten erwartet haben, so Gartman weiter.

Gold weiter gesucht - Ölpreise geben erneut nach Der Goldpreis legt um weitere 0,1 Prozent auf 1.247 Dollar zu. Der Preis für die Feinunze liegt damit weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Anfang März. Die Ölpreise zeigen sich dagegen erneut unter Abgabedruck, nachdem die Daten des American Petroleum Institute (API) am Vortag bei Rohöl einen starken Lageraufbau ausgewiesen haben, bei den Benzinvorräten aber einen ebenso deutlichen Rückgang. Mit Spannung wird nun auf die Bekanntgabe der offiziellen Lagerdaten im Verlauf gewartet. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fällt um 1,2 Prozent auf 47,64 Dollar. Für Brent geht es um 1,2 Prozent auf 50,35 Dollar nach unten.

Der Euro rutscht wieder unter die Marke von 1,08 Dollar, nachdem er am Vortag im Hoch noch bei rund 1,0815 Dollar gelegen hatte. Die Commerzbank zeigt sich skeptisch, was die Nachhaltigkeit des jüngsten Euro-Aufwärtstrends anbelangt. Der Markt habe aktuell eine durchaus realistische Sicht auf den US-Zinsausblick in diesem Jahr eingepreist. Die Commerzbank rechnet wie die Mehrheit der Marktteilnehmer noch mit zwei weiteren Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr. Darüber hinaus sei zu bezweifeln, dass Investoren die politischen Risiken in Europa auf kurze Sicht weiter auspreisen würden. Zu sehr seien Umfragen und Expertenmeinungen im Hinblick auf Wahlen in Verruf geraten.

Nike mit deutlichen Abgaben Unter den Einzelwerten steht die Nike-Aktie unter Druck und fällt um 5,8 Prozent. Der US-Sportartikelhersteller hat in seinem dritten Geschäftsquartal zwar den Gewinn gesteigert, doch fiel der Ausblick für das Umsatzwachstum verhalten aus. Nike hat vor allem auf dem Heimatmarkt mit einem intensiven Wettbewerb zu kämpfen, etwa durch Rivalen wie Adidas und Under Armour.

Die Fedex-Aktie legt dagegen um 2,3 Prozent zu, obwohl der Logistiker den Ausblick gesenkt und beim Drittquartalsergebnis die Erwartungen verfehlt hat. Doch am Markt heißt es, die starken Margen und angekündigte Investitionssenkungen sprächen dafür, dass der starke Umsatz künftig auch in gute Gewinne transferiert werden könne.

