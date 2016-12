MÄRKTE USA/Wall-Street-Anleger werden vorsichtiger

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street zeichnet sich für den Start am Donnerstag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Nach den Verlusten vom Mittwoch dürften die Anleger vorsichtiger agieren. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes treten mehr oder weniger auf der Stelle.

Nachdem die Investoren über einen längeren Zeitraum hinweg mit positiven Konjunkturnachrichten "verwöhnt" wurden, erhielt die gute Stimmung am Mittwoch einen ersten Dämpfer, weil die November-Daten zu den anstehenden Häuserverkäufen entgegen den Erwartungen einen Rückgang aufwiesen. Zum ersten Mal zeitigte der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl negative Folgen. Denn ursächlich für die enttäuschende Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sind die seither gestiegenen Zinsen, die viele US-Bürger vom Kauf eines Eigenheims abhalten.

Unter dem Eindruck der Daten wollten die Anleger nun erst einmal abwarten, ob es sich um einen Ausreißer handelte oder weitere Daten einen negativen Trend bestätigten, sagen Händler. Noch vor Handelsbeginn wurden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Der gemeldete Rückgang um 10.000 auf 265.000 Anträge deckte sich mit der Konsensschätzung von Volkswirten. Überdies wurde die Zahl aus der Woche davor bestätigt.

Nach dem Wahlsieg Trumps hatten die Aktienmärkte von seinem Versprechen profitiert, ein Konjunkturprogramm aufzulegen und die Steuern zu senken, um der heimischen Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen. Der Dollar und die Anleiherenditen legten darauf ebenfalls zu. Seither sind aber auch Befürchtungen aufgekommen, dass Trumps geplante Maßnahmen die Inflation anheizen und die US-Notenbank daher zu rascheren Zinserhöhungen zwingen könnten als bislang erwartet. Im Anschluss an ihre Zinssitzung in diesem Monat hatte die Fed für das kommende Jahr drei Zinsschritte in Aussicht gestellt.

Verunsicherte Anleger kaufen Anleihen und Gold Von der Verunsicherung der Anleger profitieren derweil der Anleihemarkt und das Gold. Beide waren während der "Trump-Rally" am Aktienmarkt gemieden worden. Steigende Kurse drücken am Donnerstag die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,49 Prozent.

Der Preis für die Feinunze Gold steigt um 0,4 Prozent auf 1.146 Dollar. Gold, das selbst keine Zinsen abwirft, würde zwar bei steigenden Zinsen unattraktiv, könnte aber als Inflationsschutz gesucht sein, wenn es infolge des geplanten Konjunkturprogramms zu einem verstärkten Preisauftrieb käme. Nicht zuletzt profitiert das Edelmetall davon, dass der Dollar verglichen mit dem Vortag wieder etwas zurückgefallen ist. Damit wird Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger.

Für einen Euro werden rund 1,0450 Dollar gezahlt. Am Mittwoch kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise weniger als 1,04 Dollar.

Anders als Gold profitiert Öl, das ebenfalls in Dollar abgerechnet wird, nicht von der schwächeren US-Währung. Das Barrel WTI ermäßigt sich um 0,1 Prozent auf 54,00 Dollar. Am Ölmarkt warten die Akteure auf die Lagerbestandsdaten des US-Energieministeriums für die Vorwoche. Am Mittwochabend hatte der Branchenverband American Petroleum Institute einen starken Anstieg der Ölvorräte auf Wochensicht gemeldet, allerdings begleitet von einem ebenfalls starken Rückgang der Benzinvorräte.

Tweet eines Short Sellers könnte NVIDIA erneut belasten Unter den Einzelwerten an der Börse könnte es für Nvidia weiter nach unten gehen. Die Titel hatten schon am Mittwoch 7 Prozent eingebüßt, nachdem der Short Seller Citron Research auf Twitter behauptet hatte, die Aktie sei überbewertet und ein angemessener Kurs liege bei 90 Dollar. Der Kurs des auf Grafiktechnologie spezialiserten Unternehmens hat seit Beginn des Jahres um rund 260 Prozent zugelegt. Vorbörslich wird die Nvidia-Aktie 2,4 Prozent niedriger bei 106,90 Dollar indiziert. === US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,25 -0,4 1,25 5 Jahre 1,99 -0,6 1,99 7 Jahre 2,29 -2,5 2,32 10 Jahre 2,49 -2,1 2,51 30 Jahre 3,08 -1,5 3,09

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.56 Uhr Fr, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0453 -1,08% 1,0566 1,0537 -3,8% EUR/JPY 122,0740 -0,02% 122,1008 121,41 -17,4% EUR/CHF 1,0713 -0,42% 1,0758 1,0751 -1,5% EUR/GBP 0,8538 +0,16% 0,8395 1,1933 +15,9% USD/JPY 116,78 +1,06% 115,55 115,20 -0,5% GBP/USD 1,2242 -2,76% 1,2589 1,2574 -17,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,00 54,06 -0,1% -0,06 +18,1% Brent/ICE 56,49 56,22 +0,5% 0,27 +22,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.146,22 1.141,50 +0,4% +4,72 +8,1% Silber (Spot) 16,06 16,08 -0,1% -0,02 +16,2% Platin (Spot) 900,80 901,00 -0,0% -0,20 +1,0% Kupfer-Future 0,00 2,50 0% 0 +15,8%

