MÄRKTE USA/Wall Street dürfte auf hohem Niveau stagnieren

NEW YORK (Dow Jones)--Der lethargische Handel an der Wall Street in der laufenden Woche dürfte am Donnerstag in eine neue Runde gehen. Händler verweisen aber auf das unverändert hohe Bewertungsniveau und die Robustheit des Marktes, der trotz weitgehender Stagnation in den vergangenen Tagen seine hohen Stände gegen alle Widrigkeiten vornehmlich aus der Politik verteidigt habe. Am Vortag hat der Nasdaq-Composite bereits das zweite Mal in Folge auf einem Rekordstand geschlossen. Angesichts steigender Nachfrage nach vermeintlich sicheren Vermögenswerten wie Gold sei die Stärke des US-Aktienmarktes bemerkenswert.

"Alles in allem beobachten wir eine gehörige Portion Vorsicht im Markt, die wahrscheinlich den hohen politischen Risiken und der Unvorhersehbarkeit der Politik von US-Präsident Donald Trump in den ersten Tagen seiner Amtszeit geschuldet ist", sagt Marktanalyst Craig Erlam von Oanda. Da kann selbst die positiv verlaufende Berichtssaison der Unternehmen kaum für Bewegung sorgen. "Es ist eine für Händler frustrierende Zeit und Richtungssuche", beklagt sich Marktanalyst Richard Perry von Hantec Markets. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt.

Positive Daten beflügeln nicht Selbst positive wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten reißen den Markt offensichtlich nicht aus seiner aktuellen Lethargie, nachdem der überzeugende Arbeitsmarktbericht für Januar am vergangenen Freitag von Anlegern euphorisch aufgenommen worden war. In den USA sind in der Woche erneut weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Volkswirte hatten dagegen einen leichten Anstieg vorhergesagt. Mit James Bullard und Charles Evans äußern sich zwei Vertreter der US-Notenbank im Tagesverlauf, möglicherweise gelingt ihnen der entscheidende Impuls am Aktienmarkt.

Twitter stürzen ab Unter den Einzelaktien stürzen die Titel des Kurznachrichtendienstes Twitter vorbörslich um 10,5 Prozent ab. Zwar ist der US-Präsident ein fleißiger Nutzer des Dienstes, doch operativ hat dieser Umstand dem Unternehmen offenbar nicht geholfen. Die Gesellschaft ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht, während sich das Umsatzwachstum weiter verlangsamt hat. Das Unternehmen buchte den Großteil der Belastungen im Zusammenhang mit seiner Restrukturierung in Schlussquartal 2016.

Coca-Cola hat im vierten Quartal 2016 weniger verdient und umgesetzt als vor einem Jahr. Der Nettogewinn brach um 56 Prozent ein. Auf bereinigter Basis traf der Getränkekonzern punktgenau die Prognose der Analysten. Seit geraumer Zeit fokussiert sich Coca-Cola verstärkt auf das profitablere Geschäft mit Konzentrat und trennt sich von Abfüllfirmen. Die Aktie sinkt um 1,8 Prozent.

Gold auf 13-Wochenhoch Der Goldpreis pendelt zwischen kleinen Auf- und Abschlägen. Aktuell büßt die Feinunze 0,1 Prozent auf 1.240 Dollar ein, nachdem der Preis zwischenzeitlich den sechsten Tag in Folge gestiegen und auf den höchsten Stand seit 13-Wochen geklettert ist. Im Handel ist zu vernehmen, dass Investoren mit großer Sorge auf das Gipfeltreffen zwischen dem japanischen Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington blickten. Denn dort könnte Trump ein weiteres Kapitel seiner Abschottungspolitik aufschlagen. Diese Befürchtung komme dem vermeintlich sicheren Goldhafen zu Gute, heißt es.

An Rentenmarkt fallen die Notierungen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um einen Basispunkt auf 2,35 Prozent. Auch am Devisenmarkt tut sich bislang wenig. Der Euro geht mit 1,0679 Dollar um und damit nur knapp unter dem Wechselkurs des Vorabends von 1,0696. Im Devisenhandel ist zu vernehmen, dass sich die politischen Risiken zu beiden Seiten des Atlantiks in etwa die Waage hielten. Auf der einen Seite die Abschottungspolitik Trumps, auf der anderen Seite die Sorgen um die Wahlen in Frankreich, die Schuldenkrise in Griechenland und der Brexit.

Die Erdölpreise werden noch immer von der Hoffnung auf eine steigende Kraftstoffnachfrage getrieben, nachdem die Benzinvorräte am Vortag in den USA entgegen den Erwartungen gesunken waren. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 1,0 Prozent auf 52,89 Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um 0,9 Prozent auf 55,59 Dollar.

