MÄRKTE USA/Wall Street mit deutlichen Abgaben - Banken unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Mit dem kräftigsten Tagesminus seit September hat die Wall Street am Dienstag den Handel beendet. Die Indizes konnten anfängliche Aufschläge nicht behaupten und drehten ins Minus. Zur Begründung verwiesen Marktteilnehmer vor allem auf deutliche Abgaben bei den Bankenwerten. Hier belasteten die steigenden Notierungen am Anleihemarkt und damit die fallenden Renditen. Zudem gehörte der Bankensektor zu den größten Profiteuren nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsident und der Aussicht auf Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturausgaben. Doch bis jetzt hat Trump noch nicht geliefert, so ein Teilnehmer. Der Bankenbereich war mit einem Minus von 3,9 Prozent der schwächste Sektor.

"Ich glaube, der Markt beginnt nun die Wahrscheinlichkeit der angekündigten Trump-Maßnahmen abzuwägen gegenüber dem Enthusiasmus seit der Wahl im November", sagte Jack Ablin, Investment-Stratege bei BMO Private Bank. "Die Investoren geben die Erwartungen zwar nicht auf, doch werden diese neu bewertet", ergänzte der Teilnehmer.

Ein Drittel aller Fondsmanager ist zudem mittlerweile der Meinung, dass Aktien überbewertet sind - das ist der höchste Wert seit 17 Jahren. Dies geht aus der jüngsten Umfrage der Bank of America-Merrill Lynch unter Fondsmanagern hervor. Demnach sehen 81 Prozent die USA als die am stärksten überbewertete Region an. Dagegen halten rund 44 Prozent der Befragten die Schwellenländer und 23 Prozent Aktien in der Eurozone für unterbewertet.

Der Dow-Jones-Index verlor 1,1 Prozent auf 20.668 Punkte. Mit nunmehr insgesamt vier Handelstagen mit Abgaben verzeichnete der Index die längste Verluststrecke in diesem Jahr. Für den S&P-500 ging es um 1,2 Prozent auf 2.344 Punkte nach unten. Der Nasdaq-Composite reduzierte sich um 1,8 Prozent auf 5.794 Punkte, nachdem er kurz nach der Eröffnung erneut ein Rekordhoch markiert hatte. Der Umsatz stieg auf 1,004 (Montag: 0,752) Milliarden Aktien. Im Plus schlossen nach vorläufigen Angaben an der Nyse 634 (1.233) Titel, denen 2.390 (1.737) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert gingen 85 (121) Aktien aus dem Handel.

Mit einer gewissen Erleichterung wurde dagegen der Ausgang der ersten TV-Debatte der Kandidaten um das Amt des französischen Präsidenten zur Kenntnis genommen. Denn erste Blitzumfragen in Frankreich nach dem medialen Schlagabtausch der aussichtsreichsten fünf Kandidaten vertrieben ein wenig das Schreckgespenst der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Als klarer Sieger der TV-Debatte ist mit Emmanuel Macron der unabhängige Kandidat der Mitte hervorgegangen.

FBI-Ermittlungen bislang noch kein Thema Keine Rolle scheinen weiterhin die jüngsten Schlagzeilen um US-Präsident Trump zu spielen. Die US-Bundespolizei FBI untersucht nun offiziell mögliche Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Trump und Russland. In der Affäre ist das Weiße Haus demonstrativ auf Distanz zum ehemaligen Wahlkampfmanager gegangen. Paul Manafort habe im Wahlkampf nur "eine sehr begrenzte Rolle" gespielt, sagte Trumps Sprecher Sean Spicer. Laut Händlern blendet der Markt derzeit alle negativen Trump-Schlagzeilen aus. Dies sei bereits seit längerem zu beobachten, hieß es weiter.

Das Leistungsbilanzdefizit der USA ist indes im vierten Quartal nicht ganz so hoch wie befürchtet ausgefallen, gleichwohl dürfte der enorme Fehlbetrag die Sichtweise Trumps stützen. Denn dieser will mit protektionistischen Mitteln die Bilanz wieder ins Lot bringen.

Sichere Häfen Gold und Anleihen gesucht Mit den deutlichen Abgaben am Aktienmarkt waren wieder die vermeintlich "sicheren Häfen" Gold und Anleihen gesucht. Gold profitierte zudem von der Dollar-Schwäche und stieg zum US-Settlement um 1,0 Prozent auf 1.246,50 Dollar und damit den höchsten Stand seit Anfang März. Es war zudem bereits der vierten Handelstag in Folge mit einem Plus.

Am US-Anleihemarkt rutschte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen nach einem zwischenzeitlichen Plus wieder ins Minus und verlor 4 Basispunkte auf 2,42 Prozent. Im Verlauf wurde der tiefste Stand seit Ende Februar erreicht.

Der Euro legte dagegen mit Macrons gestiegenen Siegchancen deutlich zu und kletterte über die Marke von 1,08 Dollar. In der Vorwoche hatte bereits das unerwartet schwache Abschneiden der Populisten in den Niederlanden für Auftrieb gesorgt. Übergeordnet erhält die Gemeinschaftswährung zudem Rückenwind von den zunehmenden Diskussionen um ein mögliches allmähliches Zurückfahren der Quantitativen Lockerung der Europäischen Zentralbank (EZB) bzw. sogar wieder steigender Zinsen im Euroraum. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,0811 Dollar.

Die Ölpreise standen erneut deutlich unter Druck. Die weiter steigende US-Förderung verhindere eine echte Erholung der Rohölpreise, hieß es. Vor diesem Hintergrund rückten die wöchentlichen US-Lagerdaten am Mittwoch in den Fokus. Der April-Kontrakt auf ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI reduzierte sich an seinem letzten Handelstag zum US-Settlement um 1,8 Prozent auf 47,34 Dollar. Der ab Mittwoch führende Mai-Kontrakt fiel um 1,4 Prozent auf 48,24 Dollar. Brent gab um 1,3 Prozent auf 50,96 Dollar nach.

Apple erneut auf Allzeithoch - Finanzwerte unter Druck Die Apple-Aktie markierte erneut ein Allzeithoch, diesmal bei 142,80 Dollar. Jedoch kamen die Titel mit dem nachgebenden Gesamtmarkt ebenfalls unter Druck und verloren 1,1 Prozent auf 139,85 Dollar. Zuvor hatten auch ein hohes Kursziel durch Bernstein und die Bestätigung mit "Outperform" noch gestützt.

Die Finanzwerte führten dagegen die Verliererliste im Dow-Jones-Index an. Die Titel von Goldman Sachs verloren 3,8 Prozent und hielten damit die rote Laterne. Aktien von JP Morgan fielen um 2,9 Prozent zurück. Auch Industriewerte standen unter Druck, hier verzeichneten Caterpillar einen Abschlag von 3,1 Prozent.

General Mills gaben um 0,8 Prozent nach. Der Lebensmittelkonzern übertraf zwar die Gewinnerwartungen im abgelaufenen Quartal, enttäuschte jedoch umsatzseitig.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.668,01 -1,14 -237,85 4,58 S&P-500 2.344,02 -1,24 -29,45 4,70 Nasdaq-Comp. 5.793,83 -1,83 -107,70 7,63 Nasdaq-100 5.332,53 -1,49 -80,78 9,64

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,26 -2,9 1,29 5,8 5 Jahre 1,95 -3,3 1,98 2,4 7 Jahre 2,23 -3,9 2,27 -1,9 10 Jahre 2,42 -3,6 2,46 -2,1 30 Jahre 3,04 -3,8 3,08 -2,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:53 Mo, 17,20 % YTD EUR/USD 1,0811 +0,42% 1,0766 1,0746 +2,8% EUR/JPY 120,7759 -0,45% 121,3212 121,04 -1,8% EUR/CHF 1,0749 +0,07% 1,0741 1,0722 +0,4% EUR/GBP 0,8660 -0,61% 0,8713 1,1487 +1,6% USD/JPY 111,71 -0,87% 112,69 112,64 -4,4% GBP/USD 1,2483 +1,03% 1,2355 1,2343 +1,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,50 48,22 -1,5% -0,72 -14,3% Brent/ICE 50,91 51,62 -1,4% -0,71 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,48 1.234,50 +0,8% +9,98 +8,1% Silber (Spot) 17,52 17,44 +0,5% +0,08 +10,0% Platin (Spot) 969,70 970,00 -0,0% -0,30 +7,3% Kupfer-Future 2,60 2,66 -2,3% -0,06 +3,6% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

