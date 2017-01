MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor Trump-Pressekonferenz

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street dominiert am Dienstag Zurückhaltung. Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent auf 19.849 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,1 Prozent, während der Nasdaq-Composite kaum verändert tendiert.

Wichtige Konjunkturdaten, die den Markt bewegen könnten, sind nicht angekündigt, und die Bilanzsaison hat noch nicht richtig begonnen. Den nächsten entscheidenden Impuls dürfte nach Meinung von Händlern erst eine Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch liefern. Es ist die erste seit seiner Wahl im November. Sollte es Trump gelingen, die Anleger aufzumuntern, könnten die US-Börsen eine neue Rally erleben, meint Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der London Capital Group.

Stillstand auch am Devisenmarkt Der Euro zieht etwas an auf rund 1,0590 Dollar. Nach Einschätzung der Commerzbank sprechen die zuletzt eher positiven Konjunktur- und Inflationsdaten aus dem Euroraum für eine abwartende Haltung der EZB. Das stütze tendenziell den Euro.

Auf der anderen Seite fehlen aktuell die Impulse, die den Dollar weiter nach oben treiben könnten. Die US-Währung hatte in den zurückliegenden Monaten von der Erwartung steigender Zinsen profitiert. Zum einen hatte die US-Notenbank selbst für dieses Jahr drei Zinserhöhungen um insgesamt 75 Basispunkte signalisiert. Zum anderen kamen Befürchtungen auf, dass die von Trump angekündigten Konjunkturmaßnahmen die Inflation anheizen und die Fed zu noch rascheren Zinserhöhungen zwingen könnten.

Zwei Fed-Vertreter hatten sich jedoch am Montag widersprüchlich zur Lage der US-Wirtschaft geäußert. Laut dem Präsidenten der regionalen Fed-Filiale von Boston, Eric Rosengren, rechtfertigt die Konjunktur schrittweise, aber in regelmäßigeren Abständen erfolgende Zinserhöhungen. Dagegen sagte Dennis Lockhart, Präsident der Atlanta Fed, die Wirtschaft scheine zwar solide, dürfte aber wohl im moderatem Tempo wachsen. In dieser Situation warteten die Akteure am Devisenmarkt ebenfalls auf die Trump-Pressekonferenz am Mittwoch, heißt es.

Zweifel an Fördermengenbegrenzung bremsen Ölpreiserholung Die Ölpreise machen etwas Boden gut. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI steigt um 0,2 Prozent auf 52,07 Dollar. Mehr als eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Montag dürfte hier aber nicht drin sein. Beobachter verweisen auf nach wie vor bestehende Zweifel daran, ob die von Opec-Mitgliedern und -nichtmitgliedern vereinbarten Förderdrosselungen in die Tat umgesetzt würden. Am Montag veröffentlichte Daten hatten gezeigt, dass Iran die Erholung der Ölpreise in den vergangenen Monaten dazu nutzt, mehr Öl zu verkaufen. Auch der Irak exportiert immer noch Rekordmengen Öl.

Der Goldpreis legt weiter zu. Mit 1.188 Dollar kostet die Feinunze 0,6 Prozent mehr als am Montag.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Kurse kaum verändert. Zehnjährige US-Anleihen rentieren wie im Späthandel am Montag mit 2,37 Prozent.

Unter den Einzelwerten profitieren Valeant von dem Verkauf der Sparte Dendreon an die chinesische Sanpower für 829 Millionen Dollar. Überdies übernimmt die französische L'Oreal drei Hautpflegemarken von Valeant und zahlt dafür 1,3 Milliarden Dollar. Die Valeant-Aktie steigt um 9,3 Prozent.

Chipotle Mexican Grill gewinnen 4,1 Prozent. Die Restaurantkette, die 2015 von Lebensmittelskandalen gebeutelt worden war, hat im Dezember 2016 auf Monatssicht ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum verzeichnet. Das scheint die Anleger mehr zu beeindrucken als die enttäuschenden Umsatz- und Gewinnerwartungen des Unternehmens im vierten Quartal, für die Chipotle höhere Kosten verantwortlich macht. Das Unternehmen kämpft immer noch darum, Kunden zurückzugewinnen, und investiert daher kräftig in Werbung.

Daneben bewegen Analystenkommentare einzelne Titel. So fallen Goldman Sachs um 1,1 Prozent, nachdem die Analysten der Citigroup die Aktie auf Sell abgestuft haben. Die Goldman-Analysten wiederum haben die Aktie des Versicherers Travelers zum Verkauf empfohlen. Der Kurs gibt um 0,5 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.849,39 -0,19 -37,99 0,44 S&P-500 2.267,10 -0,08 -1,80 1,26 Nasdaq-Comp. 5.530,21 -0,03 -1,60 2,73 Nasdaq-100 5.020,24 -0,09 -4,66 3,22

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,18 -0,4 1,18 5 Jahre 1,87 -0,3 1,88 7 Jahre 2,17 -0,1 2,17 10 Jahre 2,37 0,2 2,37 30 Jahre 2,97 0,7 2,96

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.08 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0588 -0,13% 1,0601 1,0564 +0,7% EUR/JPY 122,4296 -0,16% 122,6316 123,05 -2,4% EUR/CHF 1,0735 -0,04% 1,0739 1,0734 +0,2% EUR/GBP 0,8700 +0,08% 0,8723 1,1518 +2,1% USD/JPY 115,67 -0,00% 115,68 116,48 -1,0% GBP/USD 1,2169 +0,14% 1,2152 1,2170 -1,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,07 51,96 +0,2% 0,11 -3,1% Brent/ICE 55,05 54,94 +0,2% 0,11 -3,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.188,24 1.181,15 +0,6% +7,09 +3,2% Silber (Spot) 16,76 16,56 +1,2% +0,20 +5,2% Platin (Spot) 978,60 977,00 +0,2% +1,60 +8,3% Kupfer-Future 2,62 2,54 +3,1% +0,08 +4,5% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

January 10, 2017

