=== +++++ AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.291,20 +0,01% +2,46% Euro-Stoxx-50 3.267,71 -0,17% -0,69% Stoxx-50 3.013,09 +0,16% +0,08% DAX 11.605,63 -0,39% +1,09% FTSE 7.200,02 +0,16% +0,80% CAC 4.820,85 -0,09% -0,85% Nikkei-225 18.976,71 +0,31% -0,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163% +67

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,96 53,83 +0,2% 0,13 -1,3% Brent/ICE 56,91 56,81 +0,2% 0,10 -0,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,16 1.220,31 +0,5% +5,85 +6,5% Silber (Spot) 17,60 17,52 +0,5% +0,09 +10,5% Platin (Spot) 1.009,55 1.004,05 +0,5% +5,50 +11,7% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,6% +0,02 +5,0%

+++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Nach dem erneuten Sprung über die Marke von 20.000 Dow-Punkten fehlt es der Wall Street am Montag an weiteren Treibern. Zum Wochenschluss hatten euphorisch aufgenommene Arbeitsmarktdaten und Deregulierungsverordnungen von US-Präsident Donald Trump im Finanzsektor den Rückenwind zum erneuten Sprung über die Marke von 20.000 Punkten im Dow-Jones-Index geliefert. Doch zu Wochenbeginn mangelt es an Impulsen, zumal die Konjunkturagenda leer ist. Auch von Unternehmensseite kommt praktisch nichts. Händler sprechen davon, dass es dem US-Aktienmarkt nicht leicht fallen werde, den aktuellen Stand zu verteidigen. Da weder Daten und wichtige Unternehmensbilanzen anstehen, könnte sich der Blick der Anleger wieder auf die Politik richten. Am Markt machen Spekulationen die Runde, Trump könnte Einzelheiten seines Fiskal- und Wirtschaftsplans vorlegen. "Vom Präsidenten wird verlangt, dass er seinen vorläufigen Budgetplan am ersten Montag im Februar dem Kongress vorlegt, allerdings kommt es manchmal dabei auch zu Verzögerungen", sagt Analyst Charalambos Pissouros von IronFX.

Tiffany & Co geben vorbörslich um 1,0 Prozent nach. Der Juwelier hat den Rücktritt seines CEO Frederic Cumenal bekannt gegeben und sucht nun nach einem Nachfolger, der den Trend fallender Umsätze stoppen kann. Das Unternehmen erklärte, dass Cumenal, der das Unternehmen seit zwei Jahren führte, ab sofort von seinem Vorgänger, Chairman Michael Kowalski, ersetzt wird.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine verbliebenen Termine mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leicht stützend wirkt der wieder nachgebende Euro, wirkliche fundamentale Gründe für die Bewegung gibt es aber nicht. Etwas hilfreich wirkt ein starker deutscher Auftragseingang. Unsicherheit prägt allerdings übergeordnet das Geschäft. Zwar seien die Quartalszahlen in den USA und Europa bislang solide ausgefallen, dieser Trend dürfte sich fortsetzen. "Gleichzeitig werden aber die protektionistischen Maßnahmen der neuen US-Regierung die Anleger auch in den kommenden Tagen weiter verunsichern", sagt ein Händler. Hier lauere die Gefahr einer größeren Korrektur nach der Rally der vergangenen Wochen. Bankenwerte können sich der Rally der US-Branche nicht anschließen. US-Präsident Trump hatte die bestehenden Beschränkungen des Dodd-Frank-Gesetzes gelockert. Die Deregulierung könne US-Banken einen entscheidenden Vorteil geben und europäische ins Hintertreffen geraten lassen, erklärt ein Händler das Kursminus. Der Sektor ist nach anfänglichen Gewinnen 0,3 Prozent nach unten gerutscht. Unicredit stehen mit dem Beginn ihrer Kapitalerhöhung im Blick. Die Aktien werden für die kommenden zwei Wochen neben ihrem Bezugsrecht gehandelt. Unicredit verlieren 3,1 Prozent, das Bezugsrecht sogar 8,7 Prozent. Salzgitter legen um 1,8 Prozent zu nach positiven Aussagen zur Gewinnentwicklung. Auch Thyssenkrupp profitieren davon und rücken um 0,5 Prozent vor, Arcelormittal legen sogar um 0,8 Prozent zu. VW verlieren 0,7 Prozent. Der Großkunde Deutsche See hat den Autobauer wegen des Dieselskandals verklagt. Auf der Hauptversammlung von Metro hat der Vorstand um Zustimmung für die geplante Aufspaltung des Unternehmens geworben. Die Aktie verliert 0,7 Prozent. Telecom Italia steigen um 3,4 Prozent. Treiber sind die soliden Geschäftszahlen. Ryanair enttäuscht mit ihren Geschäftszahlen. Die Aktien verlieren 2,6 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:12 Fr, 17.21 % YTD EUR/USD 1,0738 -0,19% 1,0759 1,0784 +2,1% EUR/JPY 120,7921 -0,42% 121,2959 121,32 -2,7% EUR/CHF 1,0679 -0,11% 1,0691 1,0697 -0,3% EUR/GBP 0,8606 -0,43% 0,8620 1,1593 +1,0% USD/JPY 112,48 -0,24% 112,74 112,47 -3,8% GBP/USD 1,2478 -0,02% 1,2481 1,2501 +1,1%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Dank guter Vorgaben aus den USA haben die positiven Vorzeichen an den Börsen überwogen. Positiv wurde zum einen aufgenommen, dass US-Präsident Donald Trump ein Dekret zur Lockerung der Bankenregulierung unterschrieben hat. Davon profitierten viele asiatische Branchenaktien. In Tokio stiegen Mitsubishi UFJ um 3,4 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group um 1,6 Prozent. In Hongkong ging es für Bank of China um 1,6 Prozent nach oben und für Cathay Financial auf Taiwan um 3,3 Prozent. Überdies hatte das US-Arbeitsministerium einen überraschend deutlichen Beschäftigungsaufbau im Januar gemeldet. Allerdings sind die Löhne in den USA im vergangenen Monat nicht so stark gestiegen wie erwartet, was Erwartungen einer baldigen Zinserhöhung der US-Notenbank dämpfte und den Dollar auf breiter Front nachgeben ließ. Der im Gegenzug aufwertende Yen bremste die Tokioter Börse, die zusätzlich von einem schwachen Lohnzuwachs in Japan belastet wurde. In Schanghai ging es nach oben. Hier stützten solide chinesische Wirtschaftsdaten. Auf der Börse in Sydney lasteten schwächere Einzelhandelsdaten. Aktien chinesischer Versicherer profitierten von Spekulationen, dass chinesische Pensionsfonds demnächst in den heimischen Aktienmarkt investieren dürfen. Yahoo Japan sprangen um 15 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen überzeugende Quartalszahlen vorgelegt hatte. Takata stürzten hingegen um das Tagesmaximum von 19 Prozent ab. Zwar steht das Unternehmen kurz vor der Einigung mit einem Kaufinteressenten, doch wird die Rettung Takatas voraussichtlich ein Insolvenzverfahren in den USA und möglicherweise auch in Japan mit sich bringen.

+++++ CREDIT +++++

Wenig verändert sind die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen in die Handelswoche gestartet. Die Risikoprämien pendeln um ihr Niveau vom Wochenschluss. Nachrichtlich im Fokus steht der Bankensektor mit der geplanten Deregulierung im US-Finanzsektor und der Überprüfung des Dodd-Frank-Acts. Die Analysten der Commerzbank bezweifeln jedoch, dass die bullische Dynamik auch auf die Spreads von europäischen Finanztiteln übergreifen werde.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Metro-Chef wirbt bei Aktionären um Zustimmung für Aufteilung

Der Chef des Handelskonzerns Metro hat auf der Hauptversammlung um Zustimmung für die geplante Aufspaltung des Unternehmens geworben. Metro stehe vor einer "neuen Episode", sagte er vor Aktionären in Düsseldorf.

Accor will Online-Appartementanbieter Travel Keys kaufen

Die Hotelgruppe Accor will im Geschäft mit Premium-Ferienwohnungen expandieren. Das französische Unternehmen führe exklusive Gespräche zum Kauf von Travel Keys aus den USA, die Ferienwohnungen in mehr als 5.000 Luxus-Villen weltweit im Internet anbietet. Die Accor SA wolle das US-Unternehmen eigenen Angaben zufolge mit zwei anderen Online-Reise-Service-Unternehmen, Squarebreak und Onefinestay, zusammenführen. Accor hatte die beiden Firmen in den vergangenen Monaten teilweise oder vollständig erworben.

Deutsche Konsum Reit will über Kapitalerhöhung 40 Mio EUR erlösen

Die Deutsche Konsum Reit-AG will über eine Kapitalerhöhung weitere Finanzmittel für Zukäufe einsammeln. Insgesamt sollen bis zu knapp 4,7 Millionen neue Aktien zu je 8,50 Euro ausgegeben werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Entsprechend dürfte das Potsdamer Unternehmen maximal knapp 40 Millionen Euro einsammeln. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen vor allem zum Kauf weiterer Einzelhandelsimmobilen verwendet werden.

SAP-Mitgründer Hopp schießt Wilex neues Geld zu

Die Wilex AG wird von ihrer Hauptaktionärin, der Holding dievini Hopp Biotech, liquide Mittel von bis zu 10 Millionen Euro erhalten. Damit hat SAP-Mitgründer und Milliardär Dietmar Hopp, der als einer der Geschäftsführer bei dievini Hopp Biotech fungiert, seine Investitionen in die Biotechnologie weiter erhöht.

Überkapazitäten lassen Ryanair-Gewinn stärker schrumpfen als erwartet

Der Billigflieger Ryanair hat wegen der anhaltenden Überkapazitäten in der europäischen Luftfahrtindustrie einen Gewinnrückgang um fast 8 Prozent hinnehmen müssen und hat die Erwartungen damit enttäuscht. Im dritten Geschäftsquartal 2016/17 wiesen die Iren einen Nettogewinn von 94,7 Millionen Euro aus. Der Umsatz legte um 1 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zu.

Tiffany-Chef verlässt Luxus-Marke nach Umsatzeinbruch

Nach dem Rücktritt des Tiffany-Vorstandsvorsitzenden Frederic Cumenal am Sonntag sucht der Luxus-Juwelier nun einen neuen Chef, der den seit einiger Zeit verzeichneten Umsatzrückgang wieder umkehren kann. Das New Yorker Unternehmen erklärte, dass Cumenal, der das Unternehmen seit zwei Jahren führte, ab sofort von seinem Vorgänger, Chairman Michael Kowalski, ersetzt wird.

Silicon-Valley-Firmen wenden sich gegen Trumps Einreisedekret

Eine Gruppe von fast einhundert US-Technologiekonzernen geht gemeinsam gegen das Dekret über befristete Einreiseverbote für Bürger aus muslimisch geprägten Ländern vor. Die Konzerne, zu denen auch Apple, Alphabet und Microsoft gehören, reichten eine Stellungnahme in dem Verfahren bei dem zuständigen Berufungsgericht in San Francisco ein.

Toyota und Suzuki starten Verhandlungen über Kooperation

Die beiden japanischen Autohersteller Toyota und Suzuki haben mit Gesprächen über eine konkrete Kooperation in diversen Bereichen begonnen. Künftig könnte man in Bereichen wie Informationstechnologie, Sicherheit oder der Lieferung von Fahrzeugteilen und Komponenten zusammenarbeiten, teilten die Unternehmen am Montag mit. Es solle nun geprüft werden, wie die Partnerschaft im Detail aussehen könnte.

