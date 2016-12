Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Russland und Südkorea bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags für Silvester geschlossen. In Deutschland, Großbritannien und Australien finden verkürzte Börsensitzungen statt. In den USA endet nur der Anleihehandel früher.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.245,30 0% +12,37% Euro-Stoxx-50 3.272,93 -0,18% +0,17% Stoxx-50 3.005,49 -0,18% -3,06% DAX 11.446,29 -0,25% +6,55% FTSE 7.101,40 -0,07% +13,76% CAC 4.841,13 -0,14% +4,40% Nikkei-225 19.145,14 -1,32% +0,59% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,33 +11 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,93 54,06 -0,2% -0,13 +18,1% Brent/ICE 56,35 56,22 +0,2% 0,13 +22,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.146,28 1.141,50 +0,4% +4,78 +8,1% Silber (Spot) 16,08 16,08 +0,0% +0,00 +16,4% Platin (Spot) 902,20 901,00 +0,1% +1,20 +1,2% Kupfer-Future 0,00 2,50 0% 0 +15,8% +++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

An der Wall Street zeichnet sich für den Start am Donnerstag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Nach den Verlusten vom Mittwoch dürften die Anleger vorsichtiger agieren. Nachdem die Investoren über einen längeren Zeitraum hinweg mit positiven Konjunkturnachrichten "verwöhnt" wurden, erhielt die gute Stimmung am Mittwoch einen ersten Dämpfer, weil die November-Daten zu den anstehenden Häuserverkäufen entgegen den Erwartungen einen Rückgang aufwiesen. Zum ersten Mal zeitigte der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl negative Folgen. Denn ursächlich für die enttäuschende Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sind die seither gestiegenen Zinsen, die viele US-Bürger vom Kauf eines Eigenheims abhalten.

Unter dem Eindruck der Daten wollten die Anleger nun erst einmal abwarten, ob es sich um einen Ausreißer handelte oder weitere Daten einen negativen Trend bestätigten, sagen Händler. Noch vor Handelsbeginn werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten könnte es für Nvidia weiter nach unten gehen. Die Titel hatten schon am Mittwoch 7 Prozent eingebüßt, nachdem der Short Seller Citron Research auf Twitter behauptet hatte, die Aktie sei überbewertet und ein angemessener Kurs liege bei 90 Dollar. Der Kurs des auf Grafiktechnologie spezialiserten Unternehmens hat seit Beginn des Jahres um rund 260 Prozent zugelegt. Vorbörslich wird die Nvidia-Aktie 2,6 Prozent niedriger bei 106,37 Dollar indiziert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 275.000 +++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Gewinnmitnahmen bei dünnen Umsätzen prägen den vorletzten Handelstag des Jahres 2016. Bundesanleihen bleiben dagegen gefragt. Zehnjährige Papiere sind am Vormittag auf den höchsten Kurs seit zwei Monaten gestiegen. Am Mittag haben sie einen Teil der Gewinne jedoch wieder abgegeben. Am Devisenmarkt zeigt der Dollar etwas Schwäche. Der Euro hat zum Dollar von 1,0420 im asiatischen Handel bis zum Mittag auf 1,0460 leicht aufgewertet. Am deutschen Aktienmarkt, aber auch europaweit werden Automobil- und Bankaktien verkauft. Die Abgaben von Commerzbank, Deutsche Bank, BMW, Daimler und VW reichen von 0,6 bis zu 1,7 Prozent. Eine Abstufung von "Halten" auf "Verkaufen" durch die DZ Bank drückt den Kurs von Covestro um 2,8 Prozent nach unten. Allerdings hat sich der Kurs in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Mit dieser "Outperformance" begründet die DZ Bank denn auch ihre Abstufung der Aktie. Die DZ Bank hat zudem die Metro-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt, der Kurs gibt um 0,3 Prozent nach. Bei der zuletzt stark gestiegenen Aktie von Medigene nehmen Anleger Kursgewinne mit, das Papier verliert 2,6 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.56 Uhr Fr, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0455 -1,05% 1,0566 1,0537 -3,7% EUR/JPY 121,8930 -0,17% 122,1008 121,41 -17,5% EUR/CHF 1,0707 -0,47% 1,0758 1,0751 -1,6% EUR/GBP 0,8532 +0,09% 0,8395 1,1933 +15,9% USD/JPY 116,58 +0,89% 115,55 115,20 -0,7% GBP/USD 1,2255 -2,66% 1,2589 1,2574 -16,9% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Börsen haben sich am Donnerstag von schwächeren US-Vorgaben nur anfangs beeindruckt gezeigt. Nur in Tokio gaben die Aktien stärker nach, was in erster Linie dem Anstieg des Yen geschuldet war, der die internationale Wettbewerbsfähigkeit japanischer Exporteure verschlechtert. Zudem war von Gewinnmitnahmen die Rede. In Tokio litten Toshiba abermals unter den massiven Abschreibungen auf das Nukleargeschäft der US-Tochter Westinghouse und verloren bei hohen Umsätzen 17 Prozent. Takata legten um 16,5 Prozent zu nach einem Bericht, wonach das Unternehmen im Streit um gerissene Airbags und daraus resultierende Todesfälle kurz vor einer Einigung stehen soll. In Schanghai stützten kräftige Kursgewinne in den Sektoren Kohle, Mineralien und Maschinenbau den Markt. Hintergrund seien jüngste offizielle Daten, wonach die Gewinne in der Industrie im November deutlich stärker gestiegen sind als im Monat zuvor, hieß es. China Shenhua Energy legten um 2,1 Prozent zu, Yanzhou Coal Mining um 1,4 und Zhongrun Resources Investment um 10 Prozent. In Hongkong stieg der Kurs des Schwergewichts Tencent um weitere 2,4 Prozent, nachdem das Unternehmen eine neue App für sein Textnachrichtenprogramm WeChat angekündigt hatte. Am Ölmarkt zeigten sich die Preise im Vergleich zum späten US-Handel wenig beeindruckt von den neuesten Daten des American Petroleum Institute. Demnach sind die wöchentlichen Ölvorräte stark gestiegen, allerdings begleitet von einem ebenfalls starken Rückgang der Benzinvorräte. Der Goldpreis tendierte weiter nach oben. Dabei bekam er Unterstützung vom leichteren Dollar, der das Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger macht. In Sydney legte die Goldminenaktie Newcrest um 3,4 Prozent zu.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten treten auch am vorletzten Handelstag des Jahres auf der Stelle. Die Credit-Strategen der LBBW haben sich die großen international aufgestellten Pharmakonzerne aus Deutschland und Europa angeschaut. Der Pharmamarkt sei eine stabile Branche, da sich die Nachfrage nach medizinischer Versorgung weitgehend unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung entwickele, heißt es.

Die Ratings der weltweit größten Pharmakonzerne lägen überwiegend im AA- oder A-Bereich. Die Spreads fielen daher entsprechend niedrig aus und seien allenfalls im Vergleich zu noch teureren Staatsanleihen attraktiv. Ein etwas höheres Spreadniveau böten dagegen die Bonds von Emittenten im Gesundheitssektor aus der Ratingkategorie BBB und BB. Ein vergleichsweise attraktives Chance-Risiko-Profil sehen die Creditstratetegen der LBBW bei Hybridanleihen von guten Adressen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Deutsche Bahn will Containertransporte nach China verdreifachen

Die Deutsche Bahn will ihre Zusammenarbeit mit der chinesischen Bahn massiv ausbauen. In diesem Jahr habe die Bahn bereits eine Rekordmenge von über 40.000 Containern zwischen Deutschland und China befördert, bis 2020 solle die Zahl auf rund 100.000 steigen, erklärte Vorstandsmitglied Ronald Pofalla am Donnerstag in Berlin. Das wäre im Vergleich zu 2014 eine Verdreifachung. 2015 transportierte die Bahn demnach rund 35.000 Container zwischen Deutschland und China.

Apple und Samsung halten zu Weihnachten Marktanteile

Die verkaufsstarke Woche vor Weihnachten dürfte für die beiden Rivalen Apple und Samsung Electronics im Rahmen der üblichen Entwicklungen verlaufen sein. Der Yahoo-Dienst Flurry Analytics veröffentlichte, welche Smartphones und Tablets in der Zeit vom 19. bis 25. Dezember erstmals aktiviert wurden. Wie im Vorjahr bleiben Apple und Samsung die Marktführer vor Wettbewerbern wie Huawei, LG, Amazon und Motorola. Dabei ging es weder dramatisch aufwärts noch abwärts. Apple stellte in der untersuchten Zeit mit 44 Prozent die Mehrheit der aktivierten Geräte. Samsung kam mit seinen Smartphones und Tablets auf 21 Prozent, wie Flurry berichtet.

Trump: Sprint bringt 5.000 Jobs in die USA zurück

Der kommende Präsident der USA, Donald Trump, reklamiert ein neues Jobwunder für sich. Trump sagte am Mittwoch zu Reportern in Florida, der Telekomkonzern Sprint habe ihm mitgeteilt, 5.000 Stellen aus anderen Ländern zurück in die USA zu verlegen. Diese Entwicklung sei der "Stimmung und der Hoffnung" nach seiner Wahl zum Präsidenten zu verdanken.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2016 07:06 ET (12:06 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 06 AM EST 12-29-16