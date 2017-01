Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In der Schweiz, Großbritannien, Russland, USA, Japan, Schanghai, Hongkong und Australien bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags für Neujahr geschlossen.

DIENSTAG: In Japan ruht der Handel wegen eines Börsenfeiertags.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.04 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future Feiertag Euro-Stoxx-50 3.306,34 +0,48% +0,48% Stoxx-50 3.019,71 +0,30% +0,30% DAX 11.579,93 +0,86% +0,86% FTSE Feiertag CAC 4.883,34 +0,43% +0,43% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,87% +73

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Während die Börsen in Zürich und London feiertagsbedingt noch geschlossen bleiben, geht es für den Index in Mailand um 1,4 Prozent nach oben. Hier stützt der auf Sechsmonatshoch gestiegene Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Richtig durchgestartet ist in Deutschland der MDAX, der auf Allzeithoch handelt. Ein Treiber für die Kurse ist der Euro, der gleich wieder unter die Marke von 1,05 Dollar gefallen ist. An der Börse setzen immer mehr Marktteilnehmer darauf, dass die Gemeinschaftswährung in naher Zukunft unter die Parität fallen wird. Sollte dieses Szenario eintreten, dürften die Kurse an den europäischen Börsen weiter steigen. Positiv wird zudem die Entwicklung in China gesehen. Dort hält sich der Einkaufsmanagerindex trotz eines leichten Rückgangs weiter auf den Rekordniveaus des Vorjahres. Positiv für Eon und RWE werten Händler Aussagen der Unternehmenschefs zur Finanzierung des Atomausstiegs. Laut Johannes Teyssen von Eon könne man die im Juli fällige Zahlung von 10 Milliarden Euro an den Atomfonds ohne Kapitalerhöhung stemmen. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz sagte, RWE könne die 6,8 Milliarden Euro für den Atomfonds Mitte 2017 "auf einen Schlag" leisten. RWE steigen um 3 Prozent und Eon um 2 Prozent. Bankenwerte setzen ihre Aufwärtsbewegung aus dem vierten Quartal fort und steigen im Mittel um 0,6 Prozent. Deutlich im Plus notieren die Banken in Italien. Dort wirkt die Nachricht nach, dass die EU die Genehmigung für das Garantiesystem für Banken des Landes verlängert hat. Ubi steigen um 3,7 Prozent, Mediobanca um 3 Prozent und Unicredit um 1,7 Prozent. Für Bitcoin beginnt das neue Jahr mit einem Meilenstein. Erstmals seit November 2013 wurde die Marke von 1.000 Dollar überwunden. Analysten schreiben den starken Anstieg der höheren Akzeptanz bei professionellen Anlegern zu. Vor allem chinesische Anleger investierten kräftig in Bitcoin, weil sie sich gegen die Abwertung des Yuan absichern wollten.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.00 Uhr Fr, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0478 -0,40% 1,0520 1,0560 -0,4% EUR/JPY 123,0150 +0,04% 122,9697 123,28 +0,1% EUR/CHF 1,0717 -0,18% 1,0737 1,0725 +0,1% EUR/GBP 0,8520 -0,02% 0,8523 1,1694 -0,0% USD/JPY 117,41 +0,42% 116,92 116,75 +0,4% GBP/USD 1,2301 -0,34% 1,2343 1,2346 -0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den wenigen asiatischen Börsen, an denen am Montag gehandelt wurde, ging es ruhig zu. In Seoul traten die Kurse auf der Stelle. In Mumbai gaben sie jedoch deutlicher nach, nachdem der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Dezember unter die Expansionsschwelle von 50 gerutscht war. Volkswirte machten dafür die Bargeldreform vom November verantwortlich, die unter anderem die Auftragslage der indischen Unternehmen stark beeinträchtigt habe. In Seoul stieg die Samsung-Aktie um 0,2 Prozent. Auf der Neujahrsveranstaltung des Konzerns stimmte Co-CEO Kwon Oh-hyun die Mitarbeiter auf ein schwächeres Wachstum ein. Händler verwiesen unterdessen auf Aussagen aus Branchenkreisen, wonach Samsung im vierten Quartal des vergangenen Jahres besser abgeschnitten hat als erwartet. Hyundai gewannen 2,7 Prozent. Nach Börsenschluss in Seoul meldete der Automobilkonzern dann für 2016 den ersten Absatzrückgang seit fast zwei Jahrzehnten. Hyundai hat das zweite Jahr in Folge bei den Verkaufszahlen die eigenen Ziele verfehlt. Nach Meinung von Nomura werden Hyundai und die Tochter Kia in diesem Jahr ebenfalls unter einer schwachen Nachfrage leiden und Schwierigkeiten haben, ihre Absatzziele zu erreichen. Kia legten um 0,6 Prozent zu.

+++++ CREDIT +++++

Risikofreudiger sind Bondinvestoren in das neue Handelsjahr gegangen. Die iTraxx-Indizes als Gradmesser der Risikoscheu von Anlegern an den Anleihemärkten geben am Montagvormittag nach. In Italien ist der Einkaufsmanager-Index des verarbeitenden Gewerbes im Dezember auf 53,2 gestiegen und hat damit die Konsensprognose von 53,0 leicht übertroffen. Der Risikoaufschlag zehnjähriger italienischer Anleihen ist daraufhin im Vergleich zum Freitagabend um 3,6 Basispunkte auf 159,6 gefallen. Das sorgt an der Mailänder Börse für Käufe von Bankaktien, der italienische Bankensektor legt um 2 Prozent zu.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Axa erwartet 82 Millionen Euro Verlust aus Bluefin-Verkauf

Der französische Versicherungskonzern Axa erwartet aus dem Verkauf seiner britischen Tochter Bluefin einen höheren Verlust als bislang vermutet. Die Transaktion werde den Nettogewinn für 2016 mit 82 Millionen Euro statt der bislang erwarteten 66 Millionen Euro belasten, teilte die AXA SA mit. Im November hatte Axa Bluefin an den Versicherungsbroker Marsh für 295 Millionen britische Pfund verkauft.

Hyundai und Kia stellen sich auf schwieriges Jahr ein

Die beiden südkoreanischen Autobauer Hyundai Motor und Kia Motors müssen sich wohl auf ein weiteres herausforderndes Jahr einstellen. Der Grund ist, dass sich die Hersteller dem sich wandelnden Industrietrend weg von den klassischen Limousinen und hin zu den sportlichen Geländewagen anpassen müssen. Hyundai und die Tochtergesellschaft Kia, zusammen gemessen am Fahrzeugabsatz weltweit fünftgrößter Autobauer, haben sich am Montag ein gemeinsames Absatzziel für 2017 von 8,25 Millionen Fahrzeugen gesteckt. Das liegt 1,5 Prozent über dem Verkaufsziel für 2016. Weder Hyundai noch Kia gaben aktuelle Absatzzahlen preis, doch Branchenkenner gehen davon aus, dass die beiden ihre Prognosen das zweite Jahr in Folge verfehlt haben dürften.

