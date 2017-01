Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

Montag: In Japan ruhen die Finanzmärkte wegen des Feiertags "Tag der Volljährigkeit".

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.263,70 -0,03% +1,23% Euro-Stoxx-50 3.307,60 -0,27% +0,52% Stoxx-50 3.042,67 -0,30% +1,07% DAX 11.575,72 -0,08% +0,82% FTSE 7.181,50 -0,19% +0,54% CAC 4.885,96 -0,30% +0,49% Nikkei-225 19.454,33 -0,34% +1,78% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,47 -14 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,13 53,76 +0,7% 0,37 +0,8% Brent/ICE 57,29 56,89 +0,7% 0,00 +1,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.176,92 1.179,81 -0,2% -2,90 +2,2% Silber (Spot) 16,47 16,73 -1,6% -0,26 +3,4% Platin (Spot) 969,15 967,50 +0,2% +1,65 +7,3% Kupfer-Future 2,53 2,54 -0,3% -0,01 +1,0% +++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Im Vorfeld der um 14.30 Uhr anstehenden Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Dezember zeichnet sich am Freitag an der Wall Street ein wenig veränderter Start ab. Wegen ihrer Aussagekraft über den Zustand der US-Konjunktur und ihrer Bedeutung für den geldpolitischen Weg der US-Notenbank dürften die Daten entscheidend werden, zumindest für die Tendenz zum Wochenausklang - nicht nur für den Aktienmarkt, sondern auch für den Dollar, der zuletzt Schwäche zeigte nach dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Sollte der Stellenaufbau deutlich niedriger ausfallen, könnte das, wie schon das Protokoll der Notenbanksitzung, die Zweifler unter den Marktakteuren bestärken, dass es 2017 tatsächlich zu den von der US-Notenbank in den Raum gestellten drei Zinsanhebungen kommen wird.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -45,60 Mrd USD zuvor: -42,60 Mrd USD

14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +183.000 gg Vm zuvor: +178.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: -0,12% gg Vm

16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: -2,4% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet - Vorsicht lassen die Investoren kurz vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA walten. In dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank machten deren Mitglieder Risiken für die Inflation vor allem in stärker steigenden Löhnen und Gehältern aus. "Daher dürften nicht nur die Fed, sondern auch die Investoren genauer auf die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne schauen", sagt Christoph Kutt von der DZ Bank. In Paris fallen Sanofi um 2,8 Prozent. Jefferies-Analyst Jeffrey Holford wertet es als Rückschlag, dass der französische Pharmakonzern und sein Partner Regeneron nach einem Gerichtsbeschluss zunächst ihr Arzneimittel Praluent gegen einen zu hohen Cholesterinspiegel im Blut nicht auf dem US-Markt anbieten dürfen. Eine Hochstufung durch Barclays beflügelt den Kurs von Lloyds Banking um 1,7 Prozent. Eine Abstufung durch Morgan Stanley drückt STMicroelectronics um 3 Prozent nach unten. Lufthansa büßen 3,2 Prozent ein, nachdem die UBS hier zum Verkauf geraten hat. Die getwitterte Wirtschaftspolitik Donald Trumps belastet die Aktie des Lackieranlagen-Herstellers Dürr, die um weitere 2,3 Prozent nachgibt. Kurz vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hatte Ford angekündigt, auf den Bau einer großen Fertigungsanlage in Mexiko zu verzichten und stattdessen hunderte neue Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Dürr sollte diese Fabrik ausrüsten. Trump hatte in seinem Wahlkampf wiederholt massiven Druck auf US-Unternehmen angekündigt, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.45 Uhr Do, 18:35 % YTD EUR/USD 1,0583 +0,03% 1,0580 1,0596 +0,6% EUR/JPY 122,8249 -0,06% 122,9043 122,36 -0,5% EUR/CHF 1,0709 +0,01% 1,0708 1,0711 -0,0% EUR/GBP 0,8562 +0,28% 0,8547 1,1706 +0,5% USD/JPY 116,05 -0,08% 116,14 115,47 -0,7% GBP/USD 1,2362 -0,14% 1,2379 1,2404 +0,2% Der Dollar zeigt sich auf seinem zuletzt auf breiter Front abgeschwächten Niveau wetgehend wenig verändert. Viele Marktteilnehmer dürften zunächst den US-Arbeitsmarktbericht abwarten wollen und seine potenziellen Implikationen für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, ehe sie neue Positionen eingehen, heißt es.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Wenig verändert - Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten hat zum Wochenausklang den Handel an den ostasiatischen Börsen dominiert. In Tokio ging es abermals abwärts mit den Kursen, nachdem die japanische Landeswährung zum US-Dollar aufgewertet hatte. Überdurchschnittlich stark gaben Toyota nach um 1,7 Prozent. Schuld daran war der designierte US-Präsident Donald Trump. Er hatte auf Twitter gedroht, die Corolla-Fahrzeuge, die Toyota in einem neuen Werk in Mexiko bauen will, in den USA mit Importzöllen zu belegen. Der Kurs von Mazda, das ebenfalls ein Werk in Mexiko hat, gab um 3,2 Prozent nach. Enttäuschende Dezember-Umsatzzahlen drückten den Kurs des japanischen Einzelhandelskonzerns Fast Retailing um 6,7 Prozent. In Schanghai sprachen Beobachter von Gewinnmitnahmen.

+++++ CREDIT +++++

Wieder leicht erhöht zeigen sich die Prämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Bei den nach wie vor sehr geringen Umsätzen sollte daraus aber nichts abgelesen werden, heißt es im Handel.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Kaeser fordert Fahrplan zum Brexit

Siemens-Chef Joe Kaeser hat angesichts des angekündigten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union präzise Ansagen der Politik gefordert. "Wir brauchen einen Fahrplan, wir brauchen Meilensteine, bis wann welche Dinge in welcher Weise gemacht werden sollen", sagte Kaeser am Freitag am Rande der CSU-Landesgruppenklausurtagung in Kloster Seeon.

Sanofi und Regeneron verlieren Patenstreit mit Amgen

Der französische Pharmakonzern Sanofi und sein Partner Regeneron Pharmaceuticals dürfen nach einem Gerichtsbeschluss zunächst ihr Arzneimittel gegen Hypercholesterinämie Praluent nicht auf dem US-Markt anbieten. Das Medikament verletze das Patenrecht des Pharmakonzerns Amgen, das mit Repatha ein ähnliches Mittel am Start hat.

Apple will ersten Store in Südkorea vor Samsungs Haustür eröffnen

Der Technologiekonzern Apple wagt sich in die Höhle des Löwen und will seinen ersten Apple-Store in der Samsung-Heimat Südkorea eröffnen. Im 10. Jahr der iPhone-Einführung "sind wir aufgeregt, das erste Geschäft in Südkorea zu eröffnen", teilten die Kalifornier mit und erklärten, das Land sei "in der Telekommunikation und Technologie führend".

Elektronikkonzern LG erwartet überraschend Quartalsverlust

Der südkoreanische Elektronikkonzern LG hat im vierten Quartal offenbar bei einem weiterhin schwachen Smartphone-Geschäft einen operativen Verlust geschrieben. Der Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgerätehersteller erwartet nach Angaben vom Freitag für das Schlussquartal 2016 einen Verlust von 35 Milliarden Won (rund 28 Millionen Euro).

