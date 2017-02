Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (12:43 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.315,40 +0,12% +3,54% Euro-Stoxx-50 3.294,89 +0,74% +0,13% Stoxx-50 3.049,89 +0,35% +1,31% DAX 11.753,71 +0,74% +2,37% FTSE 7.262,17 +0,05% +1,67% CAC 4.874,99 +0,97% +0,26% Nikkei-225 19.459,15 +0,41% +1,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,9 -20

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,41 53,86 -0,8% -0,45 -2,3% Brent/ICE 56,27 56,7 -0,8% -0,43 -2,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.230,67 1.233,62 -0,2% -2,96 +6,9% Silber (Spot) 17,94 17,95 -0,0% -0,01 +12,7% Platin (Spot) 1.010,20 1.010,90 -0,1% -0,70 +11,8% Kupfer-Future 2,79 2,77 +0,8% +0,02 +11,3%

+++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Kleine Gewinne dürfte die Wall Street zum Start am Montag verzeichnen. Der S&P-Future liegt rund 0,1 Prozent im Plus. Auch Analysten gehen davon aus, dass es nach der Rekordjagd vergangene Woche vermutlich noch etwas nach oben gehen wird. Geringe Aufschläge würden schon reichen, um weitere Allzeithochs zu markieren. Die jüngste Rally war durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump vom Donnerstag ausgelöst worden, denen zufolge demnächst mit Steuersenkungen zu rechnen ist. Erleichterung brachten dann auch die freundlichen Töne beim Treffen zwischen Trump und dem japanischen Premier Shinzo Abe sowie bei einem Telefonat Trumps mit dem chinesischen Präsidenten. Überdies sei die Berichtssaison bis jetzt alles in allem erfreulich verlaufen, sagen Teilnehmer. Bei den Einzelwerten könnten Verizon Communications im Blick stehen, nachdem der größte Mobilfunkanbieter des Landes Verträge mit unbegrenztem Datenvolumen anbietet - erstmals seit 2011. Der Konzern muss offenbar wegen der scharfen Konkurrenz seine Strategie anpassen. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Geschäft leicht nach oben.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Signale der Entspannung zwischen den USA unter Donald Trump einerseits und Japan und China andererseits stützen zum Wochenbeginn die Kurse an Europas Aktienmärkten. Nach einem Raketentest Nordkoreas sagte US-Präsident Trump, "die USA stehen zu 100 Prozent hinter Japan, dem großen Verbündeten". Auch das Verhältnis der USA zu China scheint sich zu bessern. In einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping deutete Trump an, die USA würden an ihrer "Ein-China-Politik" festhalten. Anderslautende Aussagen vor der Wahl Richtung Taiwan hatten daran Zweifel geweckt. Davon profitieren an Europas Börsen vor allem die konjunktursensiblen Aktien und Sektoren. Denn diese Unternehmen könnten erheblich unter protektionistischen Maßnahmen der US-Regierung leiden. Der Automobilsektor steigt um 1,4 Prozent, der Chemiesektor und der Bausektor jeweils um 0,8 Prozent. Im Dax legen BASF, Deutsche Post, Heidelbergcement, Lufthansa und VW überdurchschnittlich zu. Der Rohstoffsektor steigt mit 1,8 Prozent am stärksten. Vor allem stabile Wachstumserwartungen in China treiben die Preise für Industriemetalle weiter nach oben. Ein mögliches Bietergefecht um den Generika-Hersteller Stada treibt dessen Aktienkurs um 14 Prozent auf 56,70 Euro nach oben. Der Finanzinvestor Cinven hat eine noch unverbindliche Offerte von 56,00 Euro pro Stada-Aktie abgegeben. Neben Cinven hat nach Angaben von Stada ein weiteres Unternehmen Interesse bekundet, dessen Namen Stada jedoch nicht genannt hat.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:38 % YTD EUR/USD 1,0649 +0,10% 1,0639 1,0647 +1,3% EUR/JPY 121,0391 +0,11% 120,9079 120,48 -1,4% EUR/CHF 1,0677 +0,02% 1,0674 1,0676 -0,3% EUR/GBP 0,8509 -0,03% 0,8502 1,1745 -0,2% USD/JPY 113,66 +0,01% 113,65 113,14 -2,8% GBP/USD 1,2515 +0,01% 1,2514 1,2503 +1,4%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit den Rekordvorlagen der US-Börsen ist es zum Wochenauftakt auch an den asiatischen Börsen mehr oder weniger deutlich nach oben gegangen. Der Nikkei wurde von Hoffnungen auf eine Entspannung im Verhältnis zum neuen US-Präsidenten Donald Trump getrieben. Zwar ist die japanische Wirtschaft im vierten Quartal nur noch mit einer Jahresrate von einem Prozent gewachsen nach einer Jahresrate von 1,2 Prozent im dritten Quartal, das wurde aber von den politischen Einflüssen in den Hintergrund gedrängt. Nach dem nordkoreanischen Raketentest sagte Trump, "die USA stehen zu 100 Prozent hinter Japan, dem großen Verbündeten". Damit schweißt Nordkorea die USA und ihre asiatischen Verbündeten nun wieder stärker zusammen. Gestützt wurde die Stimmung auch vom wieder schwächeren Yen. Der Dollar stieg auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Der schwächere Yen trieb exportorientierte Unternehmen an. So gewannnen Honda Motor 1,2 Prozent und der Kurs der Subaru-Autosparte von Fuji Heavy 1 Prozent. Zudem stiegen Renesas Electronics 3,1 Prozent. Die Aktie des Elektromotor-Herstellers Nidec stieg um 2,2 Prozent. In China profitierten die Kurse von der Hoffnung auf ein weiterhin vergleichsweise starkes Wachstum. "Das verleiht dem Markt Rückenwind", hieß es bei Macquarie. Die Wachstumserwartungen trieben auch die Preise für Industriemetalle weiter nach oben. So legten die Preise für Eisenerz und für Kupfer weiter zu. Das wiederum stützte weltweit die Stimmung für die Rohstoffaktien. Rio Tinto stiegen in Sydney mit plus 3,6 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Der rohstofflastige australische Markt legte mit plus 0,7 Prozent bereits den fünften Handelstag in Folge zu und markierte den höchsten Stand seit vier Wochen.

+++++ CREDIT +++++

Wenig verändert zeigt sich das Geschäft am europäischen Kreditmarkt zu Beginn der Woche. Die Emissionstätigkeit am Primärmarkt nimmt wieder zu. Nach Einschätzung der Commerzbank dürfte diese Woche die 5-Milliarden-Euro-Schwelle überwunden werden. Investoren seien aktuell aber wohl kaum bereit, in Credit das Risiko aggressiv zu erhöhen. Jedoch bestehe auch keine Eile, strukturell knappe Corporates zu verkaufen. Die Credit-Spreads dürften sich bei dem noch überschaubarem Emissionsvolumen relativ stabil entwickeln, so die Erwartung der Analysten. Doch schon bald könnte es an der Zeit sein, Gewinne mitzunehmen und auf Performanceerhalt umzuschalten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Deutscher Bank droht Steuernachforderung in Russland - Zeitung

Der Deutschen Bank drohen in Russland möglicherweise Steuernachzahlungen im Zusammenhang mit Devisentransaktionen. Laut einem Bericht der russischen Wirtschaftszeitung RBC könnten sie sich auf mehr als 10 Milliarden Rubel, umgerechnet rund 161 Millionen Euro, belaufen. Betroffen seien Swap-Transaktionen aus den Jahren 2013 und 2014.

Volkswagen will 2.000 Zeitarbeiter übernehmen - Zeitung

In den Streit um die Zukunft der Leih- oder Zeitarbeiter bei Volkswagen kommt laut einem Pressebericht Bewegung. Es gebe eine Zusage des Automobilkonzerns, etwa 2.000 Leiharbeiter einzustellen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf informierten Kreise. Möglicherweise sei das Unternehmen noch zu weiteren Zugeständnissen bereit. Ein Volkswagen-Sprecher wollte den Artikel nicht kommentieren.

Osram erhält grünes Licht aus den USA für Ledvance-Verkauf

Osram ist beim geplanten Verkauf seiner Glühbirnen-Sparte nach China einen entscheidenden Schritt weiter gekommen. Die zuständige US-Behörde habe grünes Licht gegeben, bestätigte ein Unternehmenssprecher Dow Jones Newswires. Somit steht nun nur noch die Entscheidung Chinas aus.

Erholung im Containergeschäft bringt HHLA voran

Eine Belebung des Containergeschäfts im zweiten Halbjahr hat der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 2016 zu einem leicht über der eigenen Prognose liegenden Betriebsergebnis (EBIT) verholfen. Der Konzernumsatz wuchs nach vorläufigen Zahlen um rund 3 Prozent auf etwa 1,2 Milliarden Euro. Das EBIT legte um etwa 5 Prozent auf etwa 163 Millionen Euro zu. Im November hatte die HHLA ein EBIT von 150 bis 160 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Scout24 übertrifft 2016 Margenprognose

Die Scout24 AG hat im vergangenen Jahr ihre Umsatzprognose erfüllt und die Margenprognose übertroffen. Der Konzernumsatz wuchs nach vorläufigen Zahlen um 12,3 Prozent auf 442,1 Millionen Euro, wie das für seine Internetportale wie ImmobilienScout24 und AutoScout24 bekannte Unternehmen mitteilte. Der vorläufige Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 224,5 Millionen Euro von 189,6 Millionen im Jahr zuvor.

Stabilus sieht sich nach 1. Quartal auf Kurs

Der Automobilzulieferer Stabilus ist im ersten Geschäftsquartal vor allem dank der jüngsten Zukäufe kräftig gewachsen. Vor diesem Hintergrund würden für das Gesamtgeschäftsjahr weiterhin zweistellige Zuwachsraten erwartet, hieß es von dem SDAX-Unternehmen. Die Gesellschaft steigerte den Umsatz in den drei Monaten per Ende Dezember um rund 26 Prozent auf 210,7 Millionen Euro. Die im Geschäftsjahr 2016 neu erworbenen Unternehmen ACE, Hahn Gasfedern, Fabreeka und Tech Products trugen dabei mit 26,6 Millionen Euro zu dem Anstieg bei.

Mensch und Maschine deutet nach Gewinnsprung höhere Dividende an

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 13, 2017 06:47 ET (11:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 47 AM EST 02-13-17

-2 of 2- 13 Feb 2017 11:47:00 UTC DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-



Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE hat im Geschäftsjahr 2016 einen kräftigen Gewinnzuwachs verzeichnet und wird wahrscheinlich die Dividende um 40 Prozent auf 35 (25) Cent erhöhen. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz auf 167 (160,4) Millionen Euro. Ausschlaggebend war dafür ein hohes organisches Wachstum und mit konsequenter Kostendisziplin, wie das Unternehmen mitteilte. Das Konzern-EBIT kletterte aufgrund einer gesunkenen PPA-Amortisation um rund 46 Prozent auf 12,4 (8,5) Millionen Euro.

Leoni übertrifft 2016 beim EBIT die gekappte Prognose deutlich

Der Automobilzulieferer Leoni hat im vergangenen Jahr trotz des hohen Schadens durch einen Internetbetrug operativ deutlich mehr verdient als zuletzt erwartet. Nach vorläufigen Zahlen brach der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwar auf 78 Millionen Euro ein, von 151,3 Millionen Euro im Jahr zuvor. Leoni hatte aber selbst nur ein EBIT von 65 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Für 2016 will Leoni eine Dividende von 50 Cent je Aktie ausschütten, halb so viel wie ein Jahr zuvor.

United Internet erhält grünes Licht für Übernahme von Strato

Die United Internet AG hat vom Bundeskartellamt die Genehmigung für die Übernahme der Strato AG erhalten. Somit könne die Transaktion plangemäß im 1. Quartal 2017 abgeschlossen und Strato ab dem 1. April 2017 in den Abschlüssen konsolidiert werden, teilte der Kommunikationsanbieter mit.

Busch startet mit Offerte für Pfeiffer Vacuum

Die Busch-Gruppe hat ihr Übernahmeangebot für Pfeiffer Vacuum veröffentlicht. Die Angebotsunterlage sei von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt worden, teilte die Gruppe mit, die Ende Januar mit dem Vorhaben überrascht hatte. Die Annahmefrist läuft vom 13. Februar bis zum 13. März 2017, wie es weiter hieß.

Heineken kauft brasilianische Brauerei für 664 Millionen Euro

Die niederländische Brauerei Heineken rückt durch eine Übernahme in Brasilien auf Rang zwei in dem Biermarkt vor. Sie erwirbt nach eigenen Angaben für 664 Millionen Euro die Brasil Kirin Holding SA. Verkäufer ist die japanische Kirin Holdings Co, die außer Bier auch Pharmazeutika und Chemikalien herstellt. Der Preis bewerte das brasilianische Unternehmen mit 1,025 Milliarden Euro, so Heineken weiter.

Co-operative Bank stellt sich zum Verkauf

Die Co-operative Bank hat mit der Ankündigung überrascht, sich zum Verkauf zu stellen. Mit diesem Schritt will die Bank nach Aussage ihres Chairman Dennis Holt ihre Kapitalposition stärken. Das Institut war 2013 von einigen Anleihebesitzern vor dem Kollaps bewahrt worden. Größter Einzelaktionär mit rund 20 Prozent ist der ehemalige Besitzer, die Co-operative Group Ltd, die eine Supermarktkette betreibt. Zur Seite gesprungen waren der Co-op Bank seinerzeit auch US-Fonds wie Silver Point Capital und Perry Capital.

Sanofi verkauft Rechte an fünf Medikamenten an Ipsen

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat den Verkauf eines Portfolio von fünf Medikamenten an den kleineren lokalen Konkurrenten Ipsen für 83 Millionen Euro vereinbart. Damit erfüllt Sanofi einen Teil der Auflagen der Kartellhüter, um Vermögenswerte von Boehringer Ingelheim zu kaufen.

Dupont legt Teflon-Klagen für 670 Millionen Dollar bei

Der US-Chemiekonzern Dupont hat im Rechtsstreit um Vergiftung im Zusammenhang mit dem von ihm verwendeten Material Teflon eine Einigung erzielt. Die Vergleichssumme beläuft sich auf 670,7 Millionen US-Dollar in bar, die jeweils hälftig von Dupont und der 2015 ausgegliederten Gesellschaft Chemours gezahlt wird. Die Unternehmen wiesen ein Fehlverhalten zurück.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2017 06:47 ET (11:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 47 AM EST 02-13-17