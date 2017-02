Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.351,40 -0,48% +5,15% Euro-Stoxx-50 3.290,06 -1,32% -0,01% Stoxx-50 3.057,85 -1,06% +1,57% DAX 11.755,43 -1,61% +2,39% FTSE 7.211,66 -0,82% +0,96% CAC 4.818,65 -1,49% -0,90% Nikkei-225 19.283,54 -0,45% +0,89% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,96 +19 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,20 54,45 -0,5% -0,25 -2,2% Brent/ICE 56,27 56,58 -0,5% -0,31 -2,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,66 1.249,30 +0,7% +8,36 +9,2% Silber (Spot) 18,29 18,19 +0,5% +0,10 +14,8% Platin (Spot) 1.020,05 1.010,00 +1,0% +10,05 +12,9% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,7% +0,02 +6,3% +++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Gewinnmitnahmen dürften zum Wochenausklang den Handel an den US-Börsen prägen. Vorbörslich zeichnet sich eine etwas leichtere Eröffnung an der Wall Street ab. Nachdem der Dow-Jones-Index zehn Tage in Folge auf Rekordständen geschlossen hat, wird die Luft dünn, wie Marktteilnehmer sagen. Zudem mehren sich die Zweifel an den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Steuererleichterungen und Konjunkturmaßnahmen.

Unter den Einzelwerten an der Börse dürften die Aktien der Google-Mutter Alphabet im Blick stehen. Google geht nun gerichtlich gegen den Fahrdienst-Vermittler Uber vor. Uber Technologies soll Geschäftsgeheimnisse gestohlen haben, um so sein eigenes Programm mit selbstfahrenden Autos zu starten, lautet der Vorwurf. Alphabet verlieren vorbörslich 0,9 Prozent.

Daneben dürften Quartalsausweise die Aktien einzelner Unternehmen bewegen. Hewlett Packard Enterprise könnten nach der Vorlage enttäuschender Zahlen unter Druck geraten. Vorbörslich wird die Aktie fast 7 Prozent niedriger indiziert. Dagegen hat der Einzelhändler Nordstrom mit seinen Geschäftszahlen positiv überrascht, doch verfehlte der Ausblick die Analystenerwartungen. Nordstrom werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Quartalsausweis von Universal Display kommt gut an. Für die Titel geht es um fast 7 Prozent nach oben. Baidu verlieren dagegen 1,1 Prozent. Der Internetriese und Betreiber der in China führenden Suchmaschine musste in seinem vierten Quartal zwar einen deutlichen Rückgang hinnehmen, übertraf damit aber dennoch die noch negativeren Prognosen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +5,8% gg Vm zuvor: -10,4% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 96,0 1. Umfrage: 95,7 zuvor: 98,5 +++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die am Vortag eingeleitete Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten beschleunigt sich am Freitagmittag. "Die Risikofreude lässt spürbar nach", sagt ein Händler. Davon profitiert der Goldpreis, der erstmals seit November über 1.250 Dollar je Feinunze liegt. An den Börsen wird in so genannte defensive oder konjunkturunabhängige Branchen umgeschichtet, die Branchenindizes der Telekom-Aktien und der Versorgerwerte in Europa halten sich noch am besten. Mit der Berichtssaison stehen weiterhin die Einzelwerte im Blick. BASF fallen um 3,4 Prozent. "Der Ausblick liegt eher im unteren Bereich der Erwartungen", sagt ein Händler. Die Analysten von Bernstein verweisen zudem darauf, dass sich eine Cashflow-Kennziffer im vierten Quartal schwach entwickelt habe. Unter der Konsolidierung im Rohstoffbereich, für den es 2 Prozent nach unten geht, sind auch Stahlwerte betroffen. Thyssenkrupp verlieren 2,1 Prozent. Salzgitter büßen nach der Abstufung auf "Underperform" von "Neutral" durch Credit Suisse 4,7 Prozent ein. Arcelormittal verlieren 3 Prozent. Die Aktien der Fluggesellschaft IAG gewinnen gegen den Trend 2,6 Prozent. Hier ist es weniger der leicht über den Erwartungen liegende Gewinn, der den Kurs treibt. Vivendi geben dagegen um 4,2 Prozent nach. Der Medienkonzern hat beim Umsatz die Erwartungen verfehlt. Royal Bank of Scotland fallen um 3,2 Prozent. Der Vorsteuerverlust von gut 4 Milliarden Pfund hat die Befürchtungen sogar noch übertroffen. Saint-Gobain sinken um 3,2 Prozent. Wie bei BASF wird auch hier der Ausblick bemängelt. Rhön-Klinikum brechen um 6,6 Prozent ein. Der operative Gewinn habe die Schätzungen deutlich verfehlt, so ein Marktteilnehmer. Während der Kurs von Nordex nach einer Umsatzwarnung vom Vortag um weitere 13,4 Prozent einbricht, ziehen die Titel des spanischen Wettbewerbers Gamesa um 2,2 Prozent an. Die Analysten von S&P Global heben ihre Gewinnschätzung je Gamesa-Aktie für 2017 an, nachdem das Unternehmen 2016 die Vorhersagen bei dieser Kennziffer um 5 Prozent geschlagen habe.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0602 +0,12% 1,0589 1,0586 +0,8% EUR/JPY 119,1099 -0,32% 119,4926 119,20 -3,1% EUR/CHF 1,0652 -0,01% 1,0652 1,0657 -0,6% EUR/GBP 0,8450 +0,15% 0,8437 1,1844 -0,9% USD/JPY 112,34 -0,44% 112,83 112,60 -3,9% GBP/USD 1,2546 -0,05% 1,2551 1,2541 +1,7% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit Abgaben haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche gezeigt. Börsianer begründeten dies vor allem mit dem schwächeren Dollar. Wenn Donald Trump am Dienstag seinen Auftritt vor dem Kongress haben werde, könnte er seine wirtschaftspolitischen Pläne kundtun, hieß es. An den Märkten gehe etwas die Sorge um, dass seine Ausführungen dann Verzögerungen bei den erhofften Konjunkturstimuli implizieren könnten. In Tokio standen vor allem die Banken- und Versicherungswerte im Zuge von Gewinnmitnahmen unter Abgabedruck. Dai-ichi Life Holdings fielen um 1,4 Prozent und Sumitomo Mitsui Trust Holdings gaben um 0,9 Prozent nach. In Sydney lasteten sinkende Preise für Stahl und Eisenerz auf den Aktien aus dem Rohstoffsektor. Fortescue verloren 3,4 Prozent, BHP Billiton 3 Prozent und Rio Tinto 4,2 Prozent. In Schanghai berichteten Teilnehmer dazu passend von Verkäufen von Aktien aus den Sektoren Zement, Kohle und Stahl. Stärker unter Druck standen in Hongkong Nine Dragons Paper. Die Aktie leide offenbar unter zu hohen Erwartungen, hieß es im Handel, denn die von dem Unternehmen vorgelegten Ergebnisse seien gut ausgefallen. Nine Dragons gaben um 4,5 Prozent nach.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien (Spreads) im europäischen Kredithandel ziehen am Freitag etwas an. Händler sprechen von einer Gegenbewegung, meinen aber auch, die Spreads seien weiterhin vergleichsweise eng. Das spreche gegen eine stärkere Ausweitung. Einen deutlichen Sprung in der impliziten Volatilität sehen Marktteilnehmer in den Mai-CDS-Papiere des Europe-Main. "Hier drückt sich die Sorge vor den französischen Präsidentschaftswahlen aus", so ein Kreditanalyst.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Audi-Aufsichtsrat stellt sich hinter CEO Stadler

Audi-Chef Rupert Stadler hat bei der Aufarbeitung des Abgasskandals Rückendeckung vom Kontrollgremium des Autoherstellers erhalten. "Der Aufsichtsrat der Audi AG weist die gegen den Vorstandsvorsitzenden Rupert Stadler erhobenen Vorwürfe zurück", teilte die Volkswagen-Tochter am Freitag mit. Die in den letzten Tagen von einem gekündigten Audi-Mitarbeiter erhobenen Vorwürfe gegen Stadler seien mit dem Ergebnis geprüft worden, dass die "erhobenen Vorwürfe nicht zutreffend sind".

MAN bekommt mit Uwe Lauber ein neues Vorstandsmitglied

Die Volkswagen-Tochter MAN bekommt mit Uwe Lauber ein neues Vorstandsmitglied. Der Aufsichtsrat berief den Manager mit Wirkung ab 1. März in das Führungsgremium, wie die MAN SE mitteilte. Lauber kommt aus dem eigenen Hause. Er ist CEO der MAN Diesel & Turbo SE.

Metro expandiert und will nun in Myanmar auf den Markt

Der Handelsriese Metro will nun auch auf den Markt in Myanmar und gründet ein Joint Venture (JV) mit Yoma Strategic Holdings. Es werde gemeinsam eine One-Stop-Vertriebsplattform für Lebensmittel in Myanmar ins Leben gerufen, teilte Metro mit. Metro wird 85 Prozent der Anteile am neuen JV namens Metro Wholesale Myanmar Ltd übernehmen, die übrigen 15 Prozent hält Yoma.

Standard Chartered verringert Verlust

Standard Chartered hat auch 2016 einen Verlust verbucht. Allerdings fiel er deutlich kleiner aus als im Vorjahr. Dank umfangreicher Restrukturierungen soll es in diesem Jahr weiter bergauf gehen. Ein deutlicher Rückgang bei den notleidenden Krediten ließ den Nettoverlust auf 478 Millionen US-Dollar schrumpfen. Im Vorjahr waren es noch 2,36 Milliarden Dollar.

Verlag Pearson macht 2016 Milliardenverlust

Der britische Bildungsverlag Pearson hat seinen Verlust 2016 deutlich ausgeweitet. Das Unternehmen leidet unter den schwierigen Märkten Großbritannien und USA. Der Verlust belief sich im vergangenen Jahr auf 2,56 Milliarden Pfund. Im Vorjahr hatte der Konzern einen Fehlbetrag von 433 Millionen Pfund eingefahren. Der Umsatz stieg zwar auf 4,55 von 4,47 Milliarden Pfund, bereinigt sackte er jedoch um 8 Prozent ab.

Corestate erlöst mit Kapitalerhöhung gut 22,7 Millionen Euro

Der luxemburgische Immobilienverwalter Corestate Holding SA hat sein Grundkapital um 7,9 Prozent erhöht und damit einen Bruttoerlös von 22,716 Millionen Euro erzielt. Die Gruppe platzierte im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens mehr als 996.300 Aktien zu je 22,80 Euro bei deutschen und internationalen, institutionellen Investoren außerhalb der USA.

British-Airways-Mutter IAG erwartet nach Gewinnplus weitere Zuwächse

Bei einem der größten Fluganbieter Europas stehen die Zeichen auf Aufwind. Die Muttergesellschaft der British Airways, die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) meldete am Freitag einen Gewinnanstieg um 29 Prozent und erwartet im laufenden Jahr eine weitere Zunahme des operativen Ergebnisses. Zudem kündigte IAG den Rückkauf von eigenen Aktien für 500 Millionen Euro an.

Royal Bank of Scotland will nach Milliardenverlust mehr sparen

Die Royal Bank of Scotland schreibt das neunte Jahr in Folge einen Verlust und will nun die Einsparungen in diesem Jahr hochschrauben. Im laufenden Jahr sollen nochmal zusätzlich 750 Millionen britische Pfund eingespart werden, teilte das zu 70 Prozent in Staatsbesitz befindlichen Institut mit. Unter dem Strich hat sich der Verlust mehr als verdreifacht und erreichte im vergangenen Jahr 6,96 Milliarden Pfund.

Solvay zahlt nach "solidem" Ergebnis mehr Dividende

Der belgische Chemiekonzen Solvay hat 2016 nach eigenen Angaben ein "solides" Wachstum beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen geschafft. Die Aktionäre sollen daran mit einer um 4,5 Prozent höheren Dividende von 3,45 Euro partizipieren. Im Gesamtjahr wuchs das bereinigte EBITDA um 7,5 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro. Dabei sei im vierten Quartal mit einer Zunahme um 16 Prozent auf 527 Millionen Euro ein Schlussspurt verzeichnet worden, zu dem alle Segmente beigetragen hätten.

