Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.338,80 -0,15% +4,38% Euro-Stoxx-50 3.411,61 -0,53% +3,68% Stoxx-50 3.105,98 -0,54% +3,17% DAX 11.895,78 -0,55% +3,61% FTSE 7.316,38 -0,84% +2,43% CAC 4.973,95 -0,57% +2,30% Nikkei-225 19.041,38 -2,13% -0,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,1 +44

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,59 48,24 -1,3% -0,65 -15,1% Brent/ICE 50,19 50,96 -1,5% -0,77 -13,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,48 1.245,92 -0,0% -0,44 +8,2% Silber (Spot) 17,51 17,56 -0,3% -0,05 +9,9% Platin (Spot) 964,95 971,00 -0,6% -6,05 +6,8% Kupfer-Future 2,59 2,61 -0,8% -0,02 +3,3%

+++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Die Abwärtstendenz an der Wall Street dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Hintergrund ist die weiter steigende Skepsis, ob US-Präsident Donald Trump bei den angekündigten Deregulierungen, Steuersenkungen und Infrastrukturmaßnahmen wirklich liefern kann. So hat Trump hat im Kongress zu kämpfen, Änderungen am Gesundheitssystem durchzusetzen. "Die Märkte haben mittlerweile alle positiven Nachrichten, die man von der neuen US-Regierung erwarten kann, eingepreist, doch es zeigt sich, dass die Politik nicht so schnell oder erfolgreich liefern kann wie gedacht", so Ökonom Vincent Reinhart von Standish Mellon Asset Management. Gesucht bleiben dürften vor diesem Hintergrund die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen. "Die große Sorge ist, dass die Änderungen am Gesundheitssystem am Donnerstag nicht abgesegnet werden und damit auch der Rest der geplanten Maßnahmen auf der Kippe stehen könnte", so Analystin Mary Ann Hurley von D.A. Davidson. Die Ölpreise zeigen sich dagegen erneut unter Abgabedruck, nachdem die Daten des American Petroleum Institute (API) am Vortag bei Rohöl einen starken Lageraufbau auswiesen hat, bei den Benzinvorräten aber einen ebenso deutlichen Rückgang. Mit Spannung wird nun auf die Bekanntgabe der offiziellen Lagerdaten am Nachmittag gewartet. Bei den Einzelwerten dürfte die Nike-Aktie unter Druck stehen. Der US-Sportartikelhersteller hat im dritten Geschäftsquartal zwar den Gewinn gesteigert, doch fiel der Ausblick für das Umsatzwachstum verhalten aus. Für die Aktie geht es vorbörslich deutlich nach unten. Ein gesenkter Ausblick könnte die Fedex-Aktie ins Minus drücken.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: +3,3% gg Vm

15:30 Rohöllagerbestände (Woche)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der Verkaufsdruck an Europas Börsen lässt am Mittag nach. Ob sich das Lösen von den Tagestiefs als nachhaltig erweist, hängt vor allem davon ab, wie sich Wall Street am Nachmittag entwickelt. Sollte dort wieder Verkaufsdruck aufkommen, dürfte dies die Aktienmärkte weltweit nicht unberührt lassen, heißt es im Handel. Der Optimismus der Anleger der vergangenen Monate ist angekratzt. Metzler spricht von ersten Rissen in der schier "makellosen" Fassade des US-Aktienmarktes. Zunehmend machen sich Zweifel breit, ob US-Präsident Donald Trump die Maßnahmen, die er angekündigt hat, auch umsetzen kann. Derzeit ist unklar, ob er dafür die notwendige Mehrheit im Kongress zusammen bekommt, um die unter seinem Vorgänger Obama eingeführte Krankenversicherung, wie geplant abzuschaffen. Für Verluste bei Hapag-Lloyd und Moeller-Maersk sorgt ein Bericht im Wall Street Journal, demzufolge US-Behörden wegen angeblicher Preisabsprachen Vorladungen an beide Großreedereien ausgestellt haben. Hapag-Lloyd geben um 6,2 Prozent nach, Moeller Maersk um 2,1 Prozent. Auch die Kapitalerhöhung von Carl Zeiss Meditec zeigt, dass sich die Anleger momentan mit Käufen zurückhalten. Der Medizintechnikanbieter hat sein Grundkapital um bis zu 10 Prozent minus eine Aktie erhöht. Die neuen Aktien konnten nur zu einem Preis am unteren Ende der Angebotsspanne untergebracht werden. Der Kurs liegt 5,6 Prozent im Minus.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Di, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0790 -0,09% 1,0800 1,0813 +2,6% EUR/JPY 120,0845 -0,36% 120,5210 121,11 -2,3% EUR/CHF 1,0718 -0,07% 1,0726 1,0736 +0,1% EUR/GBP 0,8665 +0,09% 0,8658 1,1540 +1,7% USD/JPY 111,30 -0,27% 111,60 111,99 -4,8% GBP/USD 1,2454 -0,16% 1,2474 1,2478 +0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend kräftige Verluste haben die ostasiatischen Börsenplätze am Mittwoch verzeichnet. Am Vortag war die Wall Street massiv nach unten gelaufen, was nun auch die Aktienkurse in Asien nach unten zog. Teilnehmer sagten, dass die Trump-Rally seit der Wahl des neuen US-Präsidenten mit mehr Skepsis gesehen werde. Bislang habe die Hoffnung auf Steuersenkungen, Investitionen und Deregulierungen die Märkte steil nach oben geführt. Doch die Probleme der US-Regierung bei der Umsetzung ihrer Politik lassen die Anleger zweifeln, ob sie wirklich liefern kann. An der Wall Street waren Finanzwerte verkauft worden, vor allem weil die Renditen am Anleihemarkt nach unten gelaufen sind. Ein niedriges Zinsniveau erschwert den Banken ihr Geschäft. Auch in Asien wurde der Sektor abverkauft. In Tokio verloren Dai-ichi Life Holdings 6,3 Prozent und Nomura Holdings 4,5 Prozent. In Sydney gaben die Aktien der "großen Vier" des Sektors jeweils zwischen 1 und 2 Prozent ab. Das drückte den Markt in Australien auf das tiefste Niveau seit über einem Monat. Auch die Minenschwergewichte und die Energiewerte gaben im Zug sinkender Rohstoffpreise deutlich ab. So sanken BHP Billiton um 2,9 Prozent und Rio Tinto um 2,6 Prozent. Der Nikkei verzeichnete den größten Tagesverlust seit vier Monaten. Im Verlauf war der Index sogar unter 19.000 Punkte gefallen. Hier gesellte sich zu den belastenden Faktoren noch der schwächere Dollar.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten weiten sich zur Wochenmitte deutlich aus. Mit den globalen Aktienmärkten geraten auch die Spreads unter Druck. Das Vertrauen der Investoren in US-Präsident Donald Trump wird am Donnerstag einer ersten großen Belastungsprobe ausgesetzt. "Die Sorge besteht, dass die Gesundheitsreform am Donnerstag keine Mehrheit erhält", befürchtet Mary Ann Hurley, Co-Leiterin im Handel bei D.A. Davidson & Co. Damit könnte auch der Rest des erhofften Wachstums-Zuges von Trump entgleisen. Bislang folgten die Anleger rund um den Globus den Ankündigungen und Tweets von Trump nahezu bedingungslos.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Richard Lutz ist neuer Bahnchef

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG hat Richard Lutz zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Lutz sei bis März 2022 bestellt worden, teilte die Bahn mit. Der 52-Jährige wird künftig eine Doppelfunktion an der Spitze von Deutschlands Schienenkonzern ausfüllen müssen. Denn Lutz wird seinen Posten als Finanzvorstand nicht aufgeben, sondern behalten.

Abgasskandal/Händler muss VW-Käufer neuen Tiguan liefern

Juristischer Rückschlag für Volkswagen: Das Landgericht Offenburg urteilte, dass ein Autohändler den mit manipulierter Software ausgestatteten VW Tiguan eines Kunden zurücknehmen und ihm einen neuen Wagen bereitstellen muss. Die Lieferung des Tiguan aus der aktuellen Serienproduktion mit der Euro-6-Norm habe zu erfolgen, ohne dass der Kunde eine Nutzungsentschädigung bezahlen müsse. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Porsche-Mitarbeiter bekommen 9.111 Euro Sonderzahlung

Die Belegschaft des Sportwagenherstellers Porsche kann sich über eine üppige Sonderzahlung freuen: Jeder Mitarbeiter der Porsche AG erhält für das Jahr 2016 brutto bis zu 9.111 Euro extra. Die Sonderzahlung, die rund 21.000 Mitarbeitern zugute kommt, setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: 8.411 Euro werden direkt ausgezahlt, 700 Euro gibt es als Sonderbeitrag zur Betriebsrente oder zur individuellen Altersvorsorge.

Aktionäre von Koenig & Bauer bekommen wieder eine Dividende

Die Aktionäre des Maschinenbauers Koenig & Bauer können sich über eine Dividende freuen. Nachdem sie mehrere Jahre leer ausgegangen sind, will ihnen das im SDAX notierte Unternehmen für das abgelaufene Jahr 50 Cent je Anteil zahlen. Zuletzt waren für 2012 40 Cent ausgeschüttet worden. Den Jahresüberschuss hat der Konzern im Jahr 2016 mehr als verdreifacht auf 82,2 Millionen Euro oder 4,98 (Vorjahr 1,62) Euro je Aktie.

Jenoptik beteiligt Aktionäre an Rekorden

Der Optoelektronikkonzern Jenoptik will seine Aktionäre an der guten Geschäftsentwicklung 2016 teilhaben lassen. Das Unternehmen schlug bei der Vorlage der ausführlichen Zahlen eine Dividende von 25 Cent je Aktie vor. Im Vorjahr waren 22 Cent geflossen. Die Ausschüttungsquote liege damit wenig verändert bei 24,9 (Vorjahr 25,4) Prozent. 2016 wurden insbesondere bei den Auftragskenngrößen sowie bei Umsatz, Ergebnis und freiem Cashflow Bestmarken erreicht, teilte das Unternehmen mit.

Carl Zeiss Meditec nimmt mit Kapitalerhöhung 317 Millionen Euro ein

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 22, 2017 08:13 ET (12:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 13 AM EDT 03-22-17

-2 of 2- 22 Mar 2017 12:13:00 UTC DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-



Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec hat die Aktien aus der am Vortag angekündigten Kapitalerhöhung am Markt untergebracht. Der TecDAX-Konzern erzielte einen Bruttoemissionserlös von rund 317 Millionen Euro. Das Orderbuch sei wegen der großen Nachfrage vorzeitig geschlossen worden, so das Unternehmen.

Ado Properties will nach starkem Wachstum mehr Dividende zahlen

Ado Properties hat 2016 dank deutlichen Mietwachstums und einer weiteren Vergrößerung des Wohnimmobilienportfolios höhere Ergebnisse erzielt. Daran sollen die Aktionäre mit einer 10 Cent höheren Dividende von 45 Cent beteiligt werden. 2017 erwartet das ausschließlich auf Berlin fokussierte Wohnimmobilienunternehmen weiteres Wachstum und Wertsteigerungen.

Jungheinrich zahlt nach kräftigem Wachstum höhere Dividende

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat 2016 von der anhaltend starken Nachfrage insbesondere nach Logistiksystemen profitiert. Umsatz und Gewinn des MDAX-Unternehemens legten stark zu. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. Ins neue Jahr ist Jungheinrich gut gestartet.

Washtec erwartet deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum

Der Autowaschanlagenhersteller Washtec ist zuversichtlich für 2017. Wie aus dem Geschäftsbericht des SDAX-Unternehmens hervorgeht, erwartet es ein Wachstum von "mindestens" 6 Prozent. Bisher ging Washtec von einem normalisierten Wachstum von 3 bis 5 Prozent im Jahr aus. Grund für die Anhebung sei der hohe Auftragsbestand zum Jahreswechsel. Auch das EBIT soll "deutlich" steigen, nach Lesart des Unternehmens bedeutet das ein Plus von mehr als 6 Prozent.

Akzo Nobel weist auch erhöhtes Angebot von PPG zurück

Der US-Konzern PPG beißt bei dem niederländischen Farben- und Spezialchemiehersteller Akzo Nobel auf Granit. Akzo Nobel hat auch das auf 22,4 Milliarden Euro aufgestockte Angebot des US-Rivalen zurückgewiesen. Die Offerte von 88,72 Euro je Aktie, 6,9 Prozent mehr als das erste Angebot, werde dem aktuellen und künftigen Wert des Unternehmens nicht gerecht, teilten die Niederländer mit.

Fedex senkt Jahresausblick

Der Paketdienstleister Fedex hat im dritten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als im Vorjahr. Jedoch verfehlte das Unternehmen die Erwartungen. Für das Gesamtjahr wird der Konkurrent der Deutschen Post pessimistischer. Fedex erwartet für das Geschäftsjahr 2016/17 nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,80 bis 11,30 US-Dollar. Ein Grund lautet, dass die Anpassungen der Pensionsverpflichtungen noch nicht absehbar seien. Bislang war der Konzern von 10,95 bis 11,45 Dollar je Aktie ausgegangen. Außerdem rechnet Fedex jetzt nur noch mit Investitionen von 5,3 Milliarden Dollar, 300 Millionen weniger als im Vorjahr.

Novartis-Wirkstoff verfehlt Ziel in klinischer Studie

Der Pharmakonzern Novartis hat einen Rückschlag bei einem Hoffnungsträger im Bereich der Herz-Kreislauf-Arzneien erlitten. In einer Phase-III-Studie habe der Wirkstoff RLX030 (Serelaxin) die Ziele nicht erreicht, teilte das Unternehmen mit.

Lenzing schlägt höhere Dividende und Sonderdividende vor

Vor dem Hintergrund der Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 schlägt die Lenzing AG eine Dividendenanhebung von 2 auf 3 Euro sowie die Zahlung einer Sonderdividende von 1,20 Euro vor. Der Jahresüberschuss des Faserherstellers erhöhte sich deutlich überproportional zum Umsatzanstieg um 78,9 Prozent auf 229,1 Millionen Euro.

Mologen setzt auf Lizenz- und Partneringgespräche

Das Biotechnologieunternehmen Mologen hat 2016 wichtige Meilensteine für sein Immuntherapeutikum Lefitolimod erreicht und die Unternehmensstrategie neu fokussiert. Zudem hat es mit zwei Kapitalmaßnahmen die Finanzierung bis Anfang 2018 gesichert. Für das laufende Jahr rechnet Mologen damit, dass bei erfolgreichem Abschluss der laufenden Lizenz- und Partnering-Gespräche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage "erheblich positiv beeinflusst" werde.

Französischer Energiekonzern Engie muss 100 Mio EUR Strafe zahlen

Wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung muss der französische Energiekonzern Engie eine Strafe von 100 Millionen Euro zahlen. Das Pariser Kartellamt erklärte, das Unternehmen habe sein früheres Monopol auf dem Gasmarkt ausgenutzt, um seine Kunden nach der Liberalisierung im Jahr 2007 weiter an sich zu binden.

Blackstone macht Geschäft mit Lager und Verteilerzentren zu Geld - Kreise

Blackstone bringt seine europäische Logistik- und Lagertochter Logicor für einen Verkauf oder einen Börsengang in Stellung. Die Investmentgesellschaft hofft, so mehr als 10 Milliarden Euro in die Unternehmenskassen zu spülen, sagen Informanten. Für Investoren ist es eine Chance, auf den Erfolg des Internet-Shoppings zu setzen.

Sinopec kauft für 900 Mio Dollar 75% an Chevrons Südafrika-Aktiva

Die China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) will sich geografisch breiter aufstellen und erwirbt zu diesem Zweck einen Kontrollanteil an den Südafrika-Aktivitäten von Chevron. Für einen Anteil von 75 Prozent würden etwa 900 Millionen US-Dollar gezahlt, teilte Sinopec mit.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2017 08:13 ET (12:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 13 AM EDT 03-22-17